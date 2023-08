Die Lage am Morgen

Also habe ich beim Schreiben dieser Zeilen im Redaktionssystem kurz mal im noch nicht ganz fertiggestellten Netzwelt-Newsletter meines Kollegen Patrick Beuth gespickt. Denn der befasst sich mit der weltgrößten Computerspielmesse Gamescom, die gestern Abend in Köln begonnen hat und heute offiziell eröffnet wird. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden sich bis Sonntag über alles Neue rund um Computer- und Videospiele austauschen und ihre Stars aus dem Internet treffen.

In Patricks Newsletter, der heute erscheinen wird, habe ich gelernt, dass es in den vergangenen Jahren mitunter ziemlich turbulent zuging bei der Gamescom. So kam es 2023 offenbar zu einer Rauferei zwischen bekannten Streamern namens Orangemorange, Scurrows und Tanzverbot. Und der mir völlig unbekannte, offenbar aber sehr berühmte YouTube- und Twitch-Star MontanaBlack sorgte für Tumulte, als er sich auf einer Rolltreppe von seinen nicht gerade wenigen Fans wie ein König feiern ließ.

Böse Zungen behaupten, dass sich Vertreter der Ampelkoalition in so einem Chaos durchaus wohlfühlen könnten. Ich vermute, dass Robert Habeck, der am Mittwochabend zur Eröffnung der Gamescom vorbeischauen will, das anders sieht. Man darf aber gespannt sein, welches Spiel der Vizekanzler beim Rundgang ausprobieren wird: Call of Duty? Lords Of The Fallen? Oder doch Turbo Overkill?

Übrigens: Wussten Sie, dass der Wirtschaftsminister qua Amt für Computerspiele zuständig ist? Steht tatsächlich so im sogenannten Organisationsbeschluss des Bundeskanzlers, der Anfang der Regierungszeit die Ressortzuschnitte neu regelte: »Zuständigkeit für Games«. Vorher lag die Verantwortung im Verkehrsministerium.

