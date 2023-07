Nato-Gipfel, Tag 2

Wolodymyr Selenskyj hat seine Nato-Gastgeber im litauischen Vilnius schon mal vorgewarnt, welchen Auftritt sie sich von ihm an diesem Mittwoch erwarten können. Großer Vorteil von Social Media.

So twitterte der ukrainische Präsident vor seiner Abreise nach Litauen, die sich abzeichnenden Entscheidungen der Allianz über einen möglichen Beitritt seines Landes zur Nato seien »absurd«. Unschlüssigkeit sei »eine Schwäche«, schrieb er, dies nutze einzig Putin.

Was ist geschehen? Im Entwurf zum Abschlussdokument des Gipfels formuliere die Allianz in den ersten Sätzen der entscheidenden Passagen recht klar, dass die Zukunft der Ukraine in der Nato sei, berichtet mein Kollege Matthias Gebauer aus Vilnius: »Einen Zeitplan aber nennt man nicht. Stattdessen heißt es in dem Papier, Kiew müsse abseits des Kriegsgeschehens weitere Reformen bei demokratischen Standards und im Sicherheitssektor vollenden.«

Selenskyj will, er kann damit nicht zufrieden sein. Schließlich hatte er sich einen konkreten Pfad zur Mitgliedschaft erhofft: Es sei noch nie dagewesen, »dass ein Zeitrahmen weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft gesetzt wird«. Matthias meint, so kündige sich ein heftiger Schlagabtausch zwischen Selenskyj und den Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Länder an.

Warum ist die Nato zögerlich? Weil Washington und Berlin auf der Bremse stehen, sie hatten wohl auf die relativierenden Sätze zum Beitritt gedrängt.

Matthias schreibt: »Schon vor dem Gipfel hieß es von der Bundesregierung zum einen, ein Nato-Beitritt der Ukraine sei nicht möglich, solange sich das Land im Krieg mit Russland befinde. Daneben aber betonten die Strategen der Bundesregierung auch immer wieder, selbst bei einem Waffenstillstand dürfe ein Beitritt der Ukraine kein Automatismus sein.« Dahinter stehe die Befürchtung, dass die Nato durch einen möglichen Ukraine-Beitritt direkt in den Krieg mit Russland hineingezogen wird.

Ampel zofft, Union nicht

Jetzt ist schon wieder was passiert. Die Ampel hat kurz vor der Sommerpause ein neues Thema zum Streiten identifiziert.

Das hat sich so zugetragen: Der FDP-Finanzminister möchte sparen, also will die grüne Familienministerin nun den Besserverdienenden das Elterngeld streichen, Zweidrittel der Deutschen finden das sogar ganz prima, nur die FDP-Leute nicht so.