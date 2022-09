Die Lage am Morgen

Ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow kam nur für seine Rede zur Sitzung. Darin sagte er zwischen allerlei Propaganda, Drohungen und Verdrehungen der Realität einen beängstigenden Satz: »Diese Politik, Russland zu zermürben und zu schwächen, bedeutet die direkte Einmischung des Westens in den Konflikt und macht Sie zu einer Konfliktpartei.« Zu dieser angeblichen Zermürbungstaktik zählt Lawrow auch Waffenlieferungen der Bündnispartner an die Ukraine.

In den Äußerungen deutscher Politikerinnen und Politiker war dies stets eines der wichtigsten Ziele im Umgang mit der russischen Aggression: Bloß nicht selbst Kriegspartei werden. In den Augen Moskaus sind wir das offensichtlich längst. Was folgt daraus? Sind die Worte Lawrows ein Warnsignal, dass Deutschland auf keinen Fall weitere Schritte zur Ausrüstung der Ukraine etwa mit westlichen Kampfpanzern unternehmen sollte? War es gar ein Fehler, sich überhaupt in diesen Krieg einzubringen? So manche Deutsche dürften sich das gerade fragen, angesichts der explodierenden Energiepreise, der sich anbahnenden Wirtschaftskrise und den immer aggressiveren Drohungen Wladimir Putins mit seinem Atomarsenal. Was haben wir eigentlich mit diesem Krieg zu tun? Wo treibt die Regierung uns da rein?

Oder sollte man den Satz von Lawrow umgekehrt nicht eher als Befreiung sehen? Als Einladung, die Illusion zu beenden, dass man in diesem Krieg auf der richtigen Seite stehen kann, ohne selbst Opfer zu bringen? Dass der brutale Überfall auf ein Land in nur zwei Flugstunden Entfernung sich easy »auf dem Verhandlungsweg« lösen lässt? Vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, den Selbstbetrug zu beenden, dass Moskau uns noch als irgendwie neutral ansieht und in Ruhe lässt, sofern wir unsere Panzer bloß nicht direkt nach Kiew schicken, sondern nur nach Athen oder Ljubljana, damit die Regierungen dort dann ihr altes sowjetisches Gerät nach Kiew verfrachten können?

Aber es sind Fragen, die diskutiert werden dürfen und müssen. Einige Bonner Bürgerinnen und Bürger werden dies mit der Bundesverteidigungsministerin tun können. Christine Lambrecht wird heute Abend teilnehmen an der ersten Station der »Zeitenwende on tour«, einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der Spitzenpolitiker auf normale Menschen treffen und diskutieren können. Einen weiteren Termin gibt es in Neuss mit dem CDU-Mann Norbert Röttgen. Beide Events sind allerdings längst ausgebucht.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Selenskyj ruft Russen zum Widerstand auf, Ukraine beklagt Folter von Gefangenen: »Sterben oder leben«: Mit deutlichen Worten hat sich der ukrainische Präsident an das russische Volk gewandt. Grüne und SPD fordern rasches Asyl für Kriegsverweigerer. Und: Scheinreferenden sollen starten. Das geschah in der Nacht.

Jetzt geht der Krieg fast jede Familie an: In aller Eile ziehen Russlands Regionen die ersten Reservisten ein. Gleichzeitig verlassen Tausende das Land, andere versammeln sich zum Protest auf der Straße. Ändert sich gerade die Stimmung in Putins Reich?

»Bedrohung mit Atomwaffen gehört zum Arsenal eines Paria-Staates«: Entsetzen, Ärger und demonstrative Gelassenheit: Die Europäer sind sich weitgehend einig in der Bewertung von Putins Kriegskurs. Die Sorgen der Deutschen werden nicht überall verstanden.

Lawrow verlässt Uno-Sicherheitsrat direkt nach Rede: Er kam 90 Minuten zu spät, erhob Anschuldigungen gegen die Ukraine und ging wieder: Russlands Außenminister hat einen denkwürdigen Auftritt bei der Uno hingelegt. Sein ukrainischer Amtskollege spottete darüber.

Wer flippt heute aus im Bundestag?

Man kann sagen, dass CDU und CSU gerade genau das machen, was von ihnen als Opposition verlangt wird: Sie treiben die Ampelkoalition so richtig vor sich her. Mal mit Anträgen zu Waffenlieferungen, heute mit einem Antrag zur Energiepolitik, in dem unter anderem die Aufgabe der umstrittenen Gasumlage gefordert wird. Insbesondere die Auftritte von Unionsfraktionschef Friedrich Merz wirken mitunter wie Energy Drinks auf die Ampel-Regierenden.