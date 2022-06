Die Lage am Morgen

Mehr noch: Es droht eine globale Hungerkrise, die vor allem eine Folge von Putins Krieg gegen die Ukraine ist. Etwa 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte kamen bislang aus der Ukraine und Russland. Millionen Tonnen Getreide für den Weltmarkt stecken nun in der kriegsgebeutelten Ukraine fest. Sie drohen in Silos zu verrotten, weil Russland die ukrainischen Seehäfen blockiert, während Russland selbst wegen seiner Aggression mit Handelsbeschränkungen belegt ist.

Hier kommt die Türkei ins Spiel: Sie soll helfen, die Blockade der ukrainischen Häfen durch die Russen zu beenden und das wertvolle Gut abzutransportieren.

Als eines der wenigen Länder, das gute Kontakte sowohl zur Ukraine als auch zu Russland hat, tritt die Türkei seit Beginn des russischen Angriffskrieges immer wieder als Vermittlerin auf – eine Rolle, die die Regierung in Ankara offensichtlich sehr gern ausfüllen möchte. Es gab bereits Treffen russischer und ukrainischer Delegationen auf türkischem Boden, etwa in Antalya. Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie sich die Türkei gegenüber Russland derzeit positioniert. Sie hat das sogenannte Abkommen von Montreaux aktiviert und damit die Durchfahrt für ausländische Kriegsschiffe, sprich russische, durch den Bosporus gesperrt. Und sie verkauft und liefert Drohnen eigener Herstellung in die Ukraine.

Kurz vor Beginn des Krieges hatten beide Seiten sogar bei einem Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Ukraine vereinbart, dass die mittlerweile weltberühmte Bayraktar-Drohne auch in der Ukraine gebaut werden sollte. Diese Drohne, die Litauen per Crowdfunding für die Ukraine kaufen wollte, will der türkische Hersteller der Ukraine jetzt sogar schenken, wie der litauische Verteidigungsminister selbst fast ungläubig twitterte. Man kann davon ausgehen, dass ein solches Geschenk nicht ohne das Go der türkischen Regierung gemacht werden kann.

Insofern wäre es keine große Überraschung, wenn die beiden Außenminister bei der gemeinsamen Pressekonferenz heute tatsächlich einen »Getreide-Deal« präsentieren würden. Ein Abkommen könnte die Nahrungsmittelkrise und die jüngsten Preissteigerungen womöglich abmildern. Besonders für weite Teile Afrikas wäre das eine ersehnte Nachricht.

Es schließen sich allerdings Fragen an: Was könnte es bedeuten, wenn sich eine große Menge Weizen unter der Kontrolle der Präsidenten Putin und Erdoğan befinden?

Für den türkischen Präsidenten Erdoğan wäre ein Abkommen ein großer politischer Erfolg. Spätestens im kommenden Jahr wird ein neuer Präsident in der Türkei gewählt, der autoritär regierende Staatschef dürfte alles dafür tun, um an der Macht zu bleiben. Doch zuletzt waren die Zustimmungswerte nicht allzu gut für den erfolgsverwöhnten Politiker. Die Wirtschaft liegt brach, das internationale Image ebenso. Die Mittelschicht löst sich auf, Armut grassiert, die Regierung bekommt die Inflation nicht in den Griff (im Mai lag diese nach offiziellen Zahlen bei 73,5 Prozent ). Gleichzeitig erhöht die Regierung den Druck auf die Opposition im Land, wie die letzten Urteile etwa in den Gezi-Park-Prozessen gezeigt haben. Auch das kann man nicht losgelöst von der kommenden Wahl betrachten.

Doch den derzeitigen außenpolitischen Kurs scheinen die Wählerinnen und Wähler laut Umfragen zu goutieren.

Während also die Repression im Inneren des Landes höher wird, tritt die Türkei im russischen Krieg gegen die Ukraine derzeit außenpolitisch als eine Akteurin auf, an der man schlecht vorbeikommt.

Das geschah in der Nacht: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ein neues Register über mutmaßliche Kriegsverbrechen angekündigt. Die Weltbank stellt weitere Milliarden zur Verfügung. Und: Die Kämpfe im Donbass gehen weiter. Der Überblick.

Ihm reicht’s: Olaf Scholz hat keine Lust mehr, sich als Zauderer beschimpfen zu lassen. Bei seinem Besuch in Vilnius listet er trotzig auf, was Deutschland alles tut – und wozu er bereit wäre, wenn es zum Äußersten käme

Verliert die Ukraine den Krieg im Osten? Putins Truppen können die Gewinne im Donbass trotz ukrainischer Gegenoffensive halten. Der große Durchbruch gelang bisher noch nicht. Dennoch plant Russland bereits jetzt Referenden in besetzten Gebieten

Panzer durch die Hintertür: Die spanische Regierung erwägt, der Ukraine mit alten Leoparden zu helfen – und stellt damit die Bundesregierung bloß. Berlin müsste die Lieferung genehmigen. Lösen die spanischen Pläne eine Kettenreaktion aus?

Eine Kanzlerin blickt zurück, nicht in Zorn, aber etwas zu kühl

Es ist wohl nicht zu waghalsig, zu behaupten, dass wohl die meisten meiner Kolleg:innen auch gern dieses Gespräch mit Angela Merkel geführt hätten, das unser Kollege Alexander Osang gestern im Berliner Ensemble vor Publikum führen konnte. Es war der erste große Auftritt nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft – und klar, alles daran war bemerkenswert und ließ einen wie gebannt auf den Bildschirm schauen.