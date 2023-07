Die Lage am Morgen

Ein anderes Thema wird vermutlich das ablaufende Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine sein. Es wurde vor einem Jahr geschlossen und beendete eine monatelange russische Seeblockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen. So konnte die Ukraine als einer der wichtigsten Getreideexporteure weltweit wieder Korn ausführen, was gerade für ärmere Teile des Globus von enormer Bedeutung ist.

Seither haben mehr als tausend Transporte die ukrainischen Häfen verlassen. Das Abkommen wurde mehrfach verlängert, zuletzt Mitte Mai um zwei Monate. Am heutigen Montag läuft es aus. Jetzt, da in der Ukraine die Weizenernte ansteht, sperren sich die Russen gegen eine erneute Verlängerung – und fordert bessere Bedingungen für sich selbst. Sie beklagen, eine versprochene Vereinfachung des Exports von russischen Dünger- und Lebensmittelexporte sei nicht erfolgt.

Uno-Generalsekretär António Guterres hatte den russischen Präsidenten zuletzt in einem Brief persönlich um die Verlängerung gebeten, und im Gegenzug in Aussicht gestellt, eine Tochterbank der russischen Agrarbank könne wieder ins Bankentransaktionssystem SWIFT-System aufgenommen werden. Die EU erwägt offenbar dasselbe.

Wladimir Putin hat es also hinbekommen, dass der Westen wieder als Bittsteller vorstellig wird.

Schema Kindchen

Der Countdown läuft. Am Donnerstag wird der von vielen herbeigesehnte und von manchen gefürchtete Film »Barbie« ins Kino kommen. Für kaum einen Film hat es im Vorfeld eine vergleichbare PR-Kampagne gegeben, wie für das Werk der gefeierten Regisseurin Greta Gerwig. In der Rolle der Barbie wird Margot Robbie zu sehen sein, der in der Regel eher langweilige Ken wird von Ryan Gosling gespielt.