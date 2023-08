Die Lage am Morgen

Es wirkt wie das Ende eines billigen Thrillers, in dem sich zeigt: Den Täter gibt es zweimal! Der Hauptverdächtige hat einen finsteren Zwillingsbruder, der war's!

End of the story? Wohl kaum.

Denn oft genug ist der brave Bruder im Film gar nicht sooo unschuldig. Er weiß, was sein Zwilling treibt, und lässt ihn machen – ist manchmal sogar Mittäter. Hubert Aiwanger sagt, er finde das Flugblatt »ekelhaft und menschenverachtend«. Trotzdem nahm er damals offenbar lieber eine Strafarbeit in Kauf, als den Bruder zu verpetzen, der über »Vorstellungsgespräche im KZ Dachau« schwadronierte. Es gibt Fälle, da kann der Verräter ein Ehrenmann sein. Aiwanger will nicht einmal seine Eltern informiert haben.

Was macht Markus Söder nun, pünktlich zum Start der Briefwahl für die Landtagswahl am 8. Oktober? Er hatte umfassende Aufklärung von seinem Koalitionspartner gefordert. Kann er jetzt zufrieden sein? Offene Fragen gibt es viele, und dieses Pamphlet ist so haarsträubend schlimm, dass auch nach 35 Jahren noch Antworten nötig sind.

Also was wusste Hubert Aiwanger damals von dem Flugblatt? Wieso stoppte er den Bruder nicht, sondern deckte ihn? Und wenn Helmut aus Frust über sein Sitzenbleiben schrieb, wieso fantasierte er dann nicht über den Unfalltod seines Mathelehrers, sondern verhöhnte Millionen Ermordete und wünschte 1000 »Vaterlandsverrätern« den Tod? Und überhaupt: Wieso tauchte der Bruder als Autor erst so spät auf, nach mehrmaliger Anfrage der »SZ«?

Soll man wirklich glauben, dass die zwei Brüder den Holocaust so unterschiedlich sahen, dass der eine sich ekelhafteste Sprüche und Pseudo-Witzchen dazu überlegte, während der andere sich als aufrechter Demokrat mit Schaudern abwandte? Oder waren die Aiwangers womöglich doch auch Brüder im Geiste? Und zu guter Letzt: Kann man aus so einer Haltung herauswachsen?

Heute tagen auch die CDU-Gremien. Man darf gespannt auf die »Sprachregelung« sein, die der neue Generalsekretär Carsten Linnemann dann in der Pressekonferenz vortragen wird.

