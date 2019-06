wie soll man bitteschön "die Lage" beschreiben, wenn sich die politische Lage beinahe stündlich weiter zuspitzt? Es scheint keine Atempause zwischen politischen Großereignissen zu geben, keinen Feierabend und kein Wochenende, das Karussell der Nachrichten dreht sich so schnell, dass man beinahe vergisst, was erst vor so kurzer Zeit geschah.

Nur 17 Tage ist es her, dass der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache wegen der Ibiza-Affäre sein Amt aufgeben musste.

sein Amt aufgeben musste. Vor nur elf Tagen verlor die CDU das Fernduell mit YouTuber Rezo .

. Vor zehn Tagen verlor Theresa May den Power Struggle um den Brexit.

den Power Struggle um den Brexit. Vor acht Tagen erlitt die SPD erdrutschartige Verluste bei der Europawahl (nebenbei sackte auch die CDU ab).

(nebenbei sackte auch die CDU ab). Vor sieben Tagen verlor Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sein Amt.

sein Amt. Und am gestrigen Sonntag schließlich verlor die deutsche Sozialdemokratie ihre erste Frau an der Spitze von Partei und Bundestagsfraktion.

ihre erste Frau an der Spitze von Partei und Bundestagsfraktion. Heute will Andrea Nahles den SPD-Vorsitz niederlegen, morgen den Fraktionsvorsitz, und bald auch ihr Bundestagsmandat.

Wo soll das enden mit den politischen Verlustgeschäften? Verliert als nächstes die Union ihren Koalitionspartner und damit das Land eine nicht sonderlich beliebte Bundesregierung und eine äußerst beliebte Bundeskanzlerin? Das Ende der GroKo steht wohl noch nicht diese Woche vor der Tür, diese Prognose sei hier gewagt, aber fest steht: Das Ende ist nahe.

Finanzminister - ein echter Fulltime-Job

Michael Kappe/ DPA

Heute startet der Bundestag in die neue Sitzungswoche, es stehen große Themen wie das Gesetzespaket von Horst Seehofer und Hubertus Heil zu Zuwanderung und Abschiebung auf dem Programm - ein schwieriges Unterfangen, wenn die SPD mit einer Interim-Fraktionsführung agieren muss. Über den Interim-Parteivorsitz berät heute der SPD-Vorstand. Bislang weiß man nur, wer alles nicht Nahles nachfolgen will: Martin Schulz will "aus persönlichen Gründen" nicht Fraktionschef werden; Olaf Scholz aus Zeitgründen nicht Parteichef, wie er bei "Anne Will" ankündigte. So ein Finanzministerium führt sich eben nicht nebenbei, anders als ein Kanzleramt etwa, oder zu Sigmar Gabriels Zeiten das Auswärtige Amt.

Meine Kollegen Christoph Hickmann und Veit Medick haben im neuen SPIEGEL rekonstruiert, wie Andrea Nahles in der jüngsten Fraktionssitzung niedergemacht wurde, wie SPD-Kollegen "einen Neuanfang ohne Andrea" forderten. Es ist Kernaufgabe von Journalisten, solche politischen Konflikte zu durchleuchten. Der akribisch recherchierte Report ist ein journalistisches Glanzstück, aber es ist auch einer dieser Beiträge, bei deren Produktion man sich leicht beklommen fragt: Was wird das wohl auslösen? Gut möglich, dass der Bericht meiner Kollegen zu Nahles' jähem Ende beigetragen hat. Denn es ist etwas anderes, ob sich Genossen hinter verschlossenen Türen anschreien oder ob das Geschrei publik wird. Das SPIEGEL-Prinzip "Sagen, was ist" war hier auch ein "Sagen, was wird".

Krisenkommunikation für AKK

REUTERS

Es ist auffällig, wie viele Unionspolitiker in den vergangenen 48 Stunden Andrea Nahles "feinen Charakter" lobten (Angela Merkel), ihre "echte Handschlagqualität" (Alexander Dobrindt, CSU) und wie "aufrichtig und verlässlich" sie sei (Annegret Kramp-Karrenbauer). Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wies darauf hin, dass Politiker "irgendwie auch Menschen" seien und sich fragen müssten: "Gehen wir noch respektvoll und achtsam miteinander um?" SpitzenpolitikerInnen sind einiges gewöhnt, aber wenn eine von ihnen nach so kurzer Zeit im Amt so plötzlich so tief stürzt, und damit eine ganze Regierung auf der Kippe steht, geht das nicht spurlos an den anderen vorbei.

Für CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat der Rücktritt von Nahles freilich einige angenehme Nebeneffekte: Ihre Warteschleife auf die Kanzlerkandidatur dürfte kürzer werden als gedacht. Und die CDU-Vorstandsklausur heute dürfte so friedlich enden, wie sie gestern Abend angefangen hat. Anstelle einer für "AKK" unangenehmen Analyse des lausigen Europawahlergebnisses und der personellen Probleme in der Parteizentrale, habe die CDU die Reihen geschlossen, berichten Teilnehmer. Man habe sich darauf eingeschworen, Ruhe zu bewahren, nicht die eigenen Leute anzuschießen. Also muss Kramp-Karrenbauer nur noch die heutige Pressekonferenz ohne einen neuen kommunikativen Lapsus überstehen...

Apropos: Philipp Jessen, früher Journalist ("Bravo", "Wams", "Bild", "Stern"), dann Mitgründer einer Beratungsagentur für Krisenkommunikation, durfte gestern Abend der CDU-Führung erklären, was im Fall Rezo schief gelaufen ist. Die Partei hätte Rezo sofort antworten müssen, soll Jessen unter anderem erklärt haben, und das möglichst selbstironisch und gesprächsoffen, und natürlich nicht per Brief, Fax oder Fact Sheet, sondern auf YouTube. Gut, diesen Rat hat die CDU in den vergangenen Tagen schon gratis von uns Journalisten bekommen. Aber vermutlich war Jessens Präsentation visuell eindrücklicher als jeder Leitartikel.

Ein Tag für Noch- und Ex-Politiker

Heute treffen sich in Weimar auch alle Fraktionschefs der Union aus Bund und Ländern. Das Treffen solle ein "Kontrastprogramm" zu den Berliner Zuständen sein, sagte mir Thüringens Fraktionschef Mike Mohring, der die Runde leitet. In der Abschlusserklärung werde man die Berliner Kollegen und die SPD zur "Koalitionsvertragstreue" drängen. Der Soli solle nur so abgeschafft und die Grundrente nur so eingeführt werden, wie von der GroKo vereinbart. Für gewöhnlich laufen diese Treffen ohne allzu viel Presse ab, doch da Kanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Weimar auftreten, darf Mohring sich auf viel Aufmerksamkeit freuen.

Was noch? Es ist ein Tag der Ex- und Noch-Politiker: Die Linke im Bundestag diskutiert über eine(n) Nachfolger(in) für Noch-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz spricht auf dem Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Die Noch-Premierministerin Theresa May und die Queen werden US-Präsident Donald Trump in Großbritannien begrüßen (dazu zahlreiche Demonstranten). Unser amtierender und garantiert von keinerlei Rücktrittsgerüchten umwehter US-Korrespondent Marc Pitzke wird von Trumps Besuch berichten.

Gewinner des Tages...

... in Bremen noch nicht ganz klar. Dort wird heute über die künftige Stadt-Regierung sondiert: Sowohl Jamaika als auch Rot-Grün-Rot ist möglich. Sollte die CDU leer ausgehen, bleibt die spannende Frage, was aus ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder wird. Immerhin ist die CDU mit ihm erstmals stärkste Kraft in Bremen geworden. Trotzdem scheint mir, wir werden ihn nicht als CDU-Fraktionschef in der Bürgerschaft erleben. Dafür mag der bisherige Amtsinhaber Thomas Röwekamp diesen Posten, den er seit 2007 innehat, sicher viel zu sehr. Vielleicht endet Meyer-Heder als Präsident der Bürgerschaft? Es wäre ein Amt, dass sich zeitlich sogar mit dem SPD-Vorsitz vereinbaren ließe.

