heute beschäftigen wir uns mit dem dröhnenden Schweigen der Bundeskanzlerin, mit neun womöglich magischen Minuten für die SPD-Kandidaten, mit einer Klimatour des Umweltaktivisten Markus Söder. Und mit der Frage, ob Boris Johnson Gewinner des Tages sein kann.

Neun Minuten für ein paar Treffer

Wolfgang Kumm/ DPA

Neun Minuten, lese ich in der "Süddeutschen Zeitung" von heute, hätten die Kandidaten der SPD Zeit, um sich bei den Regionalkonferenzen der Basis vorzustellen. Das hat der Kandidat Karl Lauterbach ausgerechnet, und er meint, dass neun Minuten zu wenig sind.

Heute findet eine Regionalkonferenz in Saarbrücken statt, die erste von 23. Acht Paare nehmen das Rennen um den Parteivorsitz auf, dazu ein Einzelkandidat. Die Veranstaltungen sind auf zweieinhalb Stunden begrenzt, deshalb die knappe Redezeit. Lauterbach sei aber daran erinnert, dass es mindestens einmal magische neun Minuten gab. Im September 2015, als Robert Lewandowski von Bayern München in neun Minuten fünf Tore gegen den VfL Wolfsburg schoss. Es ist also einiges möglich in dieser kurzen Zeit.

Die mächtigsten SPD-Frauen treten nicht für den Parteivorsitz an: Aus Angst oder Bequemlichkeit?

Das dröhnende Schweigen der Bundeskanzlerin

Tobias Schwarz/ REUTERS

Heute könnten alle Zweifel ausgeräumt werden, dass es noch eine Bundeskanzlerin gibt. Im Kalender stehen zwei Auftritte von ihr, einer bei der Kabinettssitzung am Morgen, einer am Nachmittag bei einer Vorstandsklausur der Unions-Bundestagsfraktion. Wird sie öffentlich etwas sagen, womöglich sogar zu den Wahlergebnissen vom Wochenende? Das wäre mal was.

Seit den Wahlen in Sachsen und Brandenburg gibt es kein öffentliches Statement von Angela Merkel. So geht das nicht. Die Bundeskanzlerin ist das Zentrum der deutsche Politik, ob sie nun Parteivorsitzende ist oder nicht, ob ihre Kanzlerschaft ausläuft oder nicht. Die Wahlen vom Sonntag waren einschneidend, weil die AfD ein Viertel der Stimmen gewinnen konnte, obwohl ihr Spitzenpolitiker Andreas Kalbitz eine rechtsextreme Vergangenheit hat.

Merkel muss diesem Land immer noch Orientierung geben. Das war nie ihre Stärke, aber in dieser Situation sind alle Anhänger der liberalen Demokratie gefordert, an erster Stelle die Bundeskanzlerin.

Das ZDF zeigt heute Abend ein Dokudrama über die Nacht auf den 5. September 2015, als Angela Merkel entschied, Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland zu lassen, ein wichtiges Ereignis auch für den Aufstieg der AfD. Heike Reichenwallner spielt die Bundeskanzlerin.

Dieser Sonntag verändert Deutschland: Wie es zu dem AfD-Beben kam - eine Rekonstruktion

Söder ganz oben

Peter Kneffel/ DPA

Der zweitwichtigste Umweltaktivist der Welt, hinter Greta Thunberg, macht heute eine sogenannte Klimatour auf die Zugspitze, um sich in Sachen Permafrost und anderer Klimafragen schlauer zu machen, also noch schlauer als jetzt schon. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat sich dieses Themas ja etwas überraschend und gleich sehr forsch angenommen.

Ähnlich wie im Fall Thunberg könnte die Frage aufkommen, wie die CO2-Bilanz dieser Klimatour ausfällt, zumal Söder wahrscheinlich nicht mit dem Segelflugzeug von seiner Staatskanzlei in München auf die Zugspitze fliegen wird. Andererseits ist es natürlich gut, dass ein CSU-Spitzenpolitiker in dieser Frage so engagiert ist, besser spät als gar nicht.

Permanente Vorschläge zum Umweltschutz: Wie Markus Söder die CSU nervt

Gewinner des Tages...

... ist Boris Johnson. Ist es eigentlich erlaubt, ihn zum Gewinner des Tages zu erklären? Jenen Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, der erst den Brexit betrieben hat, nun in Richtung No-Deal-Brexit strebt und dabei das Parlament ausschalten will. Gestern hat er die absolute Mehrheit seiner Fraktion verloren, weil der Abgeordnete Phillip Lee während einer Rede von Johnson seinen Sitz bei den Tories verließ und zu den Liberaldemokraten wechselte, wegen Johnsons Brexit-Politik.

Als der Premier sah, dass Lee seinen Platz wechselte, sagte er: "Ich wünsche meinem ehrenwerten Freund alles Gute (all the best)." Das hatte Stil, das war ein Ausdruck jener Britishness, die so großartig ist und die es doppelt traurig macht, dass die Briten die EU wahrscheinlich verlassen werden. Wegen dieses einen Moments ist Johnson mein Gewinner des Tages. Seine Politik finde ich weiterhin verantwortungslos.

