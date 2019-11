heute geht es um die nahende Entscheidung bei der SPD-Vorsitzenden-Suche, die CDU-Aufarbeitung der geplatzten Wendt-Beförderung in Sachsen-Anhalt, den Klimastreik und die unglaublichen Verstrickungen der maltesischen Regierung in einen Journalistenmord.

Der SPD-Countdown läuft

In wenigen Stunden ist es vorbei. Nur noch einmal schlafen, dann weiß die erwartungsfrohe Welt endlich, wer künftig die SPD führen soll. Kurz nochmal die bisherigen Stationen des Turboauswahlprozesses im Überblick:

2. Juni: Andrea Nahles tritt zurück (die Älteren werden sich erinnern)

24. Juni: Der Vorstand beschließt das Prozedere

1. Juli bis 1. September: Bewerbungsphase

4. September bis 12. Oktober: Die Bewerber stellen sich auf 23 Konferenzen der Basis vor

14. bis 25. Oktober: Mitgliederbefragung

26. Oktober: Das Ergebnis der ersten Mitgliederbefragung wird bekannt gegeben - Klara Geywitz/Olaf Scholz und Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans liegen vorn

19. bis 29. November: Noch eine Mitgliederbefragung als Stichwahl

Heute ist dann Schluss. Heute müssen die Briefe der Genossen im Willy-Brandt-Haus eintreffen, sollen sie bei der Abstimmung berücksichtigt werden. Online können die Mitglieder bis Mitternacht abstimmen. Am morgigen Samstag wird das Stichwahlergebnis bekannt gegeben. Formal stehen die neuen Vorsitzenden dann immer noch nicht fest, sie müssen noch vom Parteitag am Nikolaus-Wochenende gewählt werden.

Und wer wird es nun? Und was bedeutet das für die Große Koalition? Mit Prognosen sind führende Sozialdemokraten äußerst zurückhaltend. Umfragen gibt es nicht, man hat allenfalls "so ein Gefühl". Das Duo Scholz/Geywitz gilt vielen als Favorit, aber womöglich liegt das nur an der größeren Präsenz des Finanzministers und Vizekanzlers.

Einigkeit besteht nur in der Erwartung: Es wird kein ganz klares Ergebnis geben. Und genau deswegen ist die Sorge vor einer Spaltung der Partei groß. Die Aufbruchstimmung, die die SPD mit dem basisdemokratischen Verfahren anfachen wollte und die in den ersten Regionalkonferenzen tatsächlich zu spüren war, ist jedenfalls völlig verflogen.

Doppelspitzen in Politik und Wirtschaft: Was zeichnet ein gutes Duo aus?

Fall Wendt - CDU-Krisensitzungen in Sachsen-Anhalt

"Ein Desaster, miserabel gelaufen, an Dilettantismus nicht zu überbieten, wir zerstören uns selbst." Das ist eine kleine Auswahl an Stimmen, die in den vergangenen Tagen aus der CDU in Sachsen-Anhalt über den eigenen Laden zu hören waren. Grund zum Widerspruch gibt es nicht.

Mit seinem verwegenen Vorhaben, den umstrittenen Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zum Staatssekretär zu machen, ist Landesinnenminister Holger Stahlknecht (im Bild) krachend gescheitert. Die Kenia-Koalition wackelte, dann der Rückzieher, nun stehen Landeschef Stahlknecht und Ministerpräsident Reiner Haseloff vor einem Trümmerhaufen.

Die einen fragen sich, wie Stahlknecht SPD und Grüne so provozieren konnte, die anderen, wie er Wendt so schnell fallen lassen konnte. Und dann ist noch unklar, ob dieser den Posten überhaupt hätte bekommen dürfen - wegen einer Disziplinarstrafe aus Nordrhein-Westfalen.

Am Freitag soll aufgeräumt werden: Erst trifft sich die Landtagsfraktion zur Krisensitzung, später der Parteivorstand. Stürzt Stahlknecht, der die CDU eigentlich als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führen wollte? Muss er den Parteivorsitz abgeben, kann aber Minister bleiben? Oder umgekehrt? Nichts ist ausgeschlossen.

Fakt ist: Es brodelt in der Sachsen-Anhalt-CDU. Mein Kollege Timo Lehmann beobachtet am Freitag das Scherbengericht.

Gescheiterte Beförderung: Die CDU und der Fall Rainer Wendt

Wieder Demos für mehr Klimaschutz

An Greta Thunberg können sich alle immer noch wunderbar abarbeiten. Ein paar Beispiele aus den letzten Tagen: Auf dem CDU-Parteitag schont Friedrich Merz Annegret Kramp-Karrenbauer und heimst lieber Applaus für Angriffe gegen Thunberg ein. Im Netz taucht ein mehr als 120 Jahre altes Bild auf, das Kinder beim Goldschürfen in Kanada zeigt - ein Mädchen sieht Thunberg ähnlich, was zu der Frage führt: Ist die heute 16-Jährige eine Zeitreisende? Der deutsche Kabarettist Dieter Nuhr macht Greta-Witze, eine Zeitung schreibt, er habe sie mit Hitler und Stalin verglichen - Shitstorm, Dementi, Entschuldigung, große Aufregung.

Das wird wohl noch eine Weile so weitergehen. Denn die Klimaschutzbewegung, die Greta Thunberg angestoßen hat, lässt nicht locker. Für diesen Freitag haben "Fridays for Future" wieder zum globalen Aktionstag aufgerufen, in Hamburg, Berlin und vielen anderen Städten wollen Zehntausende für mehr Klimaschutz demonstrieren, bevor nächste Woche die Uno-Klimakonferenz in Madrid beginnt. Dass die Proteste Wirkung zeigen, ist auch in diesen Tagen wieder offensichtlich: Am Donnerstag erklärte das Europaparlament symbolisch den Klimanotstand. Am Freitag befasst sich der Bundesrat mit dem Klimapaket der Bundesregierung.

Bei der Klimakonferenz in Madrid will auch Thunberg dabei sein. Wenn sie es rechtzeitig schafft. Noch ist sie mitten auf dem Atlantik, an Bord der "La Vagabonde", mit der sie Mitte November in Hampton, Virginia, gestartet war. Bis zum Beginn der Konferenz am 2. Dezember wird es wohl knapp - der Segelyacht fehlt der Wind. Aber die Tagung dauert elf Tage. Vor dem Ende sollte sie dort ankommen.

Klimaschutz vs. Freiheit: Die Demokratie schafft das

Verlierer des Tages...

... - und nicht nur dieses Tages - ist die Regierung Maltas. Man muss daran erinnern: Malta ist in der EU. Doch derzeit wirkt der Inselstaat im Mittelmeer sehr weit weg von europäischen Werten. Vor zwei Jahren war in Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Immer wieder hatte sie über Korruption, Geldwäsche und Vetternwirtschaft berichtet.

Drei Männer sitzen wegen des Mordes in Haft, doch bei der Suche nach den Hintermännern tat sich lange nichts. Nun wurde erst ein reicher Geschäftsmann verhaftet, kurz darauf traten Keith Schembri (im Bild), bisher Stabschef des Premierministers, der Tourismusminister und der Wirtschaftsminister zurück, jeden Tag werden neue Details des Mordkomplotts bekannt. Das Attentat ist ein Polit-Skandal und bedrohlich nah an Regierungschef Joseph Muscat herangerückt. Der gibt sich unwissend, doch man kann sich kaum vorstellen, dass er dieses Beben politisch übersteht.

