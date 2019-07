die deutsche Sozialdemokratie hat auch sechs Tage nach der überraschenden Nominierung von Ursula von der Leyen für das Amt der EU-Kommissionschefin noch nicht aus der Rolle der beleidigten Leberwurst herausgefunden. Sie lehnt eine Wahl von der Leyens, die am Dienstag nächster Woche vom EU-Parlament bestätigt werden muss, kategorisch ab. Unter den deutschen Abgeordneten stehe es in dieser Hinsicht "16 zu Null" sagt Jens Geier, Chef der deutschen Genossen in Straßburg.

Die Sozialdemokraten anderer Länder sehen das weniger verklemmt. Immer mehr von ihnen sprechen sich dafür aus, von der Leyen doch erst mal anzuhören und zu sondieren, ob man mit ihr vielleicht sinnvolle Reformen für die EU durchsetzen könne. Das ist eine sehr viel aufgeklärtere Grundhaltung als die Pose der Trotzigkeit.

Wäre es den europäischen Sozialdemokraten so wichtig gewesen, dass einer der Spitzenkandidaten für die Europawahl Kommissionschef wird, hätten sie am Tag nach der Wahl mit Konservativen und Liberalen einen Kompromiss suchen und den Kandidaten der siegreichen Europäischen Volkspartei (ein gewisser Manfred Weber) als künftigen Kommissionschef vorschlagen können. So hatte es der unterlegene Kandidat Martin Schulz fünf Jahre zuvor getan, sodass der EVP-Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker Kommissionschef werden konnte.

Aber das geschah diesmal nicht. Weil den Genossen die Suche nach dem eigenen, parteipolitischen Vorteil wichtiger war als ein geschlossenes Auftreten des Parlaments gegenüber den Staats- und Regierungschefs. Und so bekamen sie statt eines Spitzenkandidaten eben Ursula von der Leyen. Zugegeben, von der Leyen hatte mit der Europawahl in etwa so viel zu tun wie die Bundeswehr mit einer funktionierenden Armee. Aber alles Klagen hilft jetzt nicht mehr. Statt weiter die Leberwurst zu spielen, sollten Sozialdemokraten und alle anderen Enttäuschten im Europaparlament sich auf ihre nach wie vor vorhandene Kraft besinnen: und von Ursula von der Leyen jene Reformen und Zugeständnisse einfordern, die das Parlament stärken und die EU demokratischer machen.

Die Niederlage des Alexis Tsipras

Julien Warnand/ DPA

Die Demokratie ist selten gerecht. Alexis Tsipras und seine Linkspartei Syriza haben die vorgezogene Parlamentswahl in Griechenland verloren. Die absolute Mehrheit errang die konservative Partei Nea Demokratia. Tsipras hatte die Verantwortung für das geschundene Griechenland in einer Phase übernommen, als die Sozialisten und die Konservativen das Land vor die Wand gefahren hatten. Anfang Mai 2015 war das. Tsipras und seine Partei hielten länger durch als all die vielen Krisenregierungen vor ihm. Er musste sich unter Schmerzen den Spardiktaten der EU und des Internationalen Währungsfonds beugen, obwohl er zuvor versprochen hatte, deren Pläne "in der Luft zu zerreißen". Seine Bilanz ist trotzdem - oder gerade deshalb - beeindruckend: Im vergangenen Jahr konnte sein Land das internationale Hilfsprogramm verlassen. Griechenland ist, trotz zahlreicher Probleme, wieder kreditwürdig und die Wirtschaft des Landes wächst.

Dass mit Kyriakos Mitsotakis nun ausgerechnet ein Vertreter der Nea Dimokratia Tsipras' Amt übernehmen wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Die Konservativen hatten maßgeblich dazu beigetragen, dass Griechenland in jene Situation geriet, in der Tsipras als Retter einspringen musste. Mit der Gerechtigkeit ist es in der Politik oft kompliziert. Vielleicht kann sich Tsipras beizeiten mal mit Gerhard Schröder darüber austauschen.

AfD-freie Woche

DPA

Was auf den zahlreichen Gruseltreffen der AfD an diesem Wochenende alles gesagt wurde, von Bernd Höcke etwa, dem einzigen Vertreter der Partei mit Sportpalastpotenzial, soll an dieser Stelle bewusst mal keine Rolle spielen. Ich glaube ja: Wenn man diese Partei so richtig ärgern will, muss man sie entweder völlig übertrieben loben oder sie konsequent ignorieren. Am meisten freuen sie sich über Kritik oder Empörung. Der "Lage" steht somit eine AfD-freie Woche bevor. Passt auch besser zur angebrochenen Ferienzeit und der mit ihr einhergehenden Heiterkeit und Toleranz. Sollten Sie zufällig gerade in Rom Urlaub machen, hätte ich noch einen Veranstaltungstipp für sie. Papst Franziskus feiert heute um 11 Uhr eine Messe für Migranten im Petersdom. Anlass ist der 6. Jahrestag seines Besuchs auf der Insel Lampedusa, auf der vorige Woche die deutsche Kapitänin Carola Rackete gegen den Willen von Italiens Innenminister Matteo Salvini mit Flüchtlingen an Bord anlegte.

Franziskus will mit der Messe an diejenigen erinnern, die auf der Flucht ums Leben gekommen sind, und diejenigen ermuntern, die sich für Fluchtlinge und Migranten einsetzen. Das könnte eine friedvolle Veranstaltung werden. Und auf Bernd Höcke werden Sie dort garantiert nicht treffen.

Gewinnerin des Tages...

DPA

... ist die Liebe. Drei Jahre lang mussten der türkische Journalist Can Dündar und seine Frau Dilek getrennt leben. Nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 beschloss Dündar, nach Berlin ins Exil zu gehen. Die Lage in der Heimat war dem regierungskritischen Journalisten zu gefährlich geworden. Seiner Frau Dilek wurde kurz darauf der Reisepass für ungültig erklärt. Fortan lebte sie wie eine Gefangene im eigenen Land, sie konnte weder zu ihrem Mann reisen noch zu ihrem Sohn, der in London lebt.

Die Behörden legten ihr nahe, sich scheiden zu lassen. Man drohte, ihr das Haus in Istanbul zu entziehen. Aber Dilek Dündar ließ sich nicht scheiden, die Kraft der Liebe war stärker als der Druck von Erdogans Regime. Vor gut drei Wochen gelang ihr die Flucht aus der Türkei, mit einer Reisetasche, in die sie drei Kleider und eine Haarbürste gepackt hatte. Meine Kollegen Britta Sandberg und Maximilian Popp trafen das Ehepaar Dündar nun zum Gespräch in Berlin.

Den Moment des Wiedersehens beschrieb Dilek Dündar dabei so: "Es war wie im Film, er kam von der einen Seite auf mich zugerannt, ich lief ihm entgegen, irgendwo in der Mitte haben wir uns getroffen und nur noch festgehalten, ganz lange festgehalten."

Bisher habe man so etwas nur aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gekannt, sagte ihr Mann: "Getrennte Familien, die nach Jahren wieder zusammenfinden. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass wir das nun selbst erleben."

