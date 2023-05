Die Lage am Morgen Happy Birthday, SPD

In Geburtstagsreden lobt man das Geburtstagskind, und wenn das Geburtstagskind die eigene Partei ist, besteht die Kunst darin, es mit dem Selbstlob nicht zu übertreiben.

Die SPD-Spitze wird auch nicht vergessen haben, wie schlecht es noch vor gar nicht langer Zeit um die Partei bestellt war, beziehungsweise wie viel Glück sie gehabt hat, jetzt eine Regierung anführen zu dürfen. Sie hat im Bundestagswahlkampf 2021 von den Schwächen der konkurrierenden Parteien profitiert.

Und es scheint so, als sei sich die Parteispitze dessen sehr bewusst. Und als komme es ihr deswegen auch gelegen, dass der lange so populäre Vize-Kanzler Robert Habeck und seine grüne Partei im Moment viel Kritik abbekommen. Die Grünen sind zwar zurzeit Partner der SPD, aber offensichtlich sieht die SPD in den Grünen auch die größte Konkurrenz.

Als SPD-Co-Chef Lars Klingbeil vorgestern in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin« auf den Streit um das Heizungsgesetz angesprochen wurde, bekräftigte er zwar, dass das Gesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden solle, sagte aber auch: »Das ist das große Versprechen, was wir als SPD abgeben, dass wir dafür sorgen werden: Dieses Gesetz wird so gemacht, dass niemand zurückgelassen wird, dass alle mitgenommen werden auf diesem Weg«. Der Seitenhieb gegen die Grünen war deutlich herauszuhören: Seine Partei sei es, so legte Klingbeil nahe, die – anders als die Grünen – auf die Sorgen und Nöte der Leute höre.

So richtig es ist, auf Sorgen zu hören und jetzt beim Heizungsgesetz entsprechend nachzubessern, so unrealistisch ist es, in der Klimapolitik »alle mitzunehmen«. Das klarzustellen, gehört zu einer aufrichtigen Politik dazu. Oder andersherum: Wie Klingbeil so zu tun, als ginge das doch, ist unlauter.

Der Festakt heute steht unter dem Motto »Seit 160 Jahren Ideen für morgen«. Das ist doch mal ein Anspruch für die SPD: Beim Klimaschutz geht es auch um Ideen, die im Moment – leider – überhaupt nicht populär sein können, die in 160 Jahren aber die richtigen gewesen sein werden.

Warum Buh-Rufe für Claudia Roth auch das Kanzleramt interessieren sollten

Da gerade von Ferdinand Lassalle die Rede war: Im vergangenen Herbst kam ich auf Alten Jüdischen Friedhof in Breslau an seinem Grab vorbei. Der Friedhof ist ein eindrucksvolles Abbild des Bürgerstolzes der Breslauer Jüdinnen und Juden. Auf vielen Inschriften ist festgehalten, was sie für ihre Stadt, ihr Land, für die Wissenschaften und Künste getan haben. Ein Grabstein dort hat die Form einer Pickelhaube und zeigt, dass der hier Begrabene für Deutschland in den Ersten Weltkrieg gezogen ist. Die letzten Grabsteine stammen von 1942, da hatten schon die Deportationen in die Konzentrationslager begonnen.

Es ist kaum zu ertragen, dass sich der Antisemitismus in Deutschland auch jetzt noch Wege sucht. Heute zum Beispiel beginnt in der norddeutschen Stadt Plön ein Prozess wegen Volksverhetzung gegen den Wissenschaftler und Autor Sucharit Bhakdi. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein legt ihm zur Last, sich 2021 in einem Interview, das im Internet veröffentlicht wurde, verächtlich über die Impfpolitik in Israel und auch über in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden geäußert zu haben.

Das Gericht wird nun darüber befinden, was in diesem konkreten Fall genau vorgefallen und wie es einzuschätzen ist. Dass sich aber in Teilen der deutschen Impfgegnerszene antisemitisches Gedankengut verbreitet hat, das ist eine Tatsache.

Es ist die Aufgabe der Gerichte, Verfehlungen dieser Art zu ahnden. Aufgabe der Politik ist es, angesichts der grauenvollen Geschichte dieses Landes, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, dem Antisemitismus den Nährboden zu entziehen und außerdem sensibel darauf zu reagieren, wenn Repräsentanten deutscher Jüdinnen und Juden deutlichen Frust oder sogar Unmut artikulieren.