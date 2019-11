heute beschäftigen wir uns mit dem Zinnober um die SPD-Vorsitzendenwahl, dem Tohuwabohu in der CDU Thüringen und der Bredouille, in der die deutsche Wirtschaft steckt.

Da könnte ja jeder kommen

Nur wer die vergangenen Wochen bereits im Winterschlaf war, kann verpasst haben, dass die GroKo in einer Existenzkrise steckt. Ob sich diese Koalition bis ins nächste Jahr schleppen kann, ist ungewiss. Doch was geschähe dann? Ist ein Machtwechsel ohne Neuwahlen denkbar? Vizekanzler Olaf Scholz, der SPD-Chef werden will, stellt nun klar, was in seiner Partei nie offiziell festgelegt wurde: Außer Angela Merkel würde die SPD unter seiner Führung niemanden als Kanzler akzeptieren. Den Koalitionsvertrag "hat Frau Merkel unterschrieben, und wir haben vereinbart, dass wir Frau Merkel zur Kanzlerin wählen, und nicht irgendjemand anderes", sagte Scholz meinen Kollegen Veit Medick und Christoph Hickmann (links und rechts im Foto). "Deshalb ist jedem klar, dass diese Vereinbarung jetzt nicht einfach auf eine andere Person übertragen werden kann."

Eine Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer wird es also mit der SPD definitiv nicht geben - es ist kein freundliches Signal an die Noch-GroKo-Partnerin von Scholz. Zu der Äußerung kam es in einem SPIEGEL-Streitgespräch der zwei SPD-Teams (Scholz und Klara Geywitz gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken), die in wenigen Tagen in die Stichwahl gehen.

Scholz stellte auch klar, dass er Kanzlerkandidat werden will. "Natürlich erwarten die Mitglieder der SPD..., dass die Führung der SPD die Fähigkeit besitzt, eine solche Kandidatur auch mit sich selber durchzutragen." Wie sein Kontrahent Norbert Walter-Borjans auf diese Forderung reagiert, können Sie selbst in dem Video des Streitgesprächs sehen, das ab heute Nachmittag auf unserer Seite stehen wird. Es sind 40 Minuten, die den SPD-Wahlkampf verändern dürften.

Never ending Mohring

Es fällt nicht leicht, die Haken zu verfolgen, die Mike Mohring und seine thüringischen CDU-Kollegen seit der Landtagswahl schlagen. Mit der Linken sprechen oder nur Bodo Ramelow treffen? Mit der AfD koalieren, vielleicht nur kooperieren oder nur sprechen? Oder doch lieber auf einer Simbabwe-Koalition beharren, sogar wenn die potenziellen Simbabwe-Partner längst abgewinkt haben?

Und all dies nach dem schlechtesten Wahlergebnis, das je ein CDU-Spitzenkandidat in Thüringen eingefahren hat. Mohring hat starke Nerven, das muss man ihm lassen. An Rücktritt denkt er nicht, stattdessen dürfte er sich heute zur Wiederwahl als Fraktionschef stellen. Wie man hört, hat er gute Chancen.

In der Berliner Parteizentrale rauft man sich derweil die Haare über die widerspenstigen Kollegen. Generalsekretär Paul Ziemiak sprach gestern diverse Machtworte, aber in Thüringen scheinen sie nur als Machtwörtchen anzukommen. Damit auch der letzte Parteifreund versteht, warum die Bundes-CDU es ablehnt, mit der AfD zu kooperieren, hat Ziemiak einen Gastbeitrag verfasst, den Sie heute Vormittag auf spiegel.de lesen können. Eine Kostprobe vorab: "Höcke ist für mich ein Nazi", schreibt Ziemiak, "und die AfD mit ihm auf dem Weg zur NPD 2.0."

Zusammenarbeit von CDU und AfD: Es geht darum, was gar nicht geht

Aufschwung und Armut

Heute übergeben die "Wirtschaftsweisen", der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ihr Jahresgutachten an die Bundeskanzlerin. Schon im vergangenen Jahr haben die Konjunkturforscher ihre Prognose nach unten korrigiert, denn es gibt gleich mehrere Risikofaktoren: den Fachkräftemangel, die Folgen des Brexit und den Handelsstreit zwischen China und den USA, unter dem auch Europas Unternehmen leiden.

Wer wissen will, bei wem die Folgen einer Rezession am Ende ankommen dürften, kann heute die Fachtagung des AWO-Bundesverbandes verfolgen, der eine Langzeitstudie zum Thema Kinder- und Jugendarmut vorstellt. Ach ja, und ebenfalls passend dazu wird die Koalition heute natürlich weiter streiten über die Grundrente für tatsächlich oder nur ein bisschen Bedürftige.

Unfreiwillig komisch mutet in diesem Zusammenhang ein Kongress an, den die Unionsfraktion heute zum Thema transatlantische Beziehungen abhält. "Zusammenarbeit stärken, Gemeinsamkeiten wahren", lautet das Motto, zu dem auch CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen wird. Vielleicht sollte sie mit diesem Anliegen erst einmal diesseits des Atlantischen Ozeans in der Koalition anfangen?

Machtkampf in der CDU: Wer hat welche Chancen aufs Merkel-Erbe?

Gewinner des Tages...

... ist Bruce Springsteen. Ob der "Boss" weiß, dass die junge Angela Merkel schon ein Fan von ihm war? Im SPIEGEL-Interview, das wir gestern veröffentlicht haben, schilderte die Kanzlerin ihren Vor-Wende-Traum, eines Tages in die USA zu reisen und zur Musik von Bruce Springsteen durch das Land zu fahren. Tatsächlich hätte Merkel Springsteen sogar schon vor dem Mauerfall live erleben können: Am 19. Juli 1988 spielte er auf der Radrennbahn Weißensee vor mehr als 160.000 DDR-Fans. Merkel war nicht dabei - aber sie sollte ja bald darauf auch den Mauerfall in der Sauna verschwitzen.

Als Kanzlerin dürfte sie ihre Reiselust zur Genüge gestillt haben. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Merkel ihren Ruhestand außerhalb von Deutschland verbringt. Wo immer sie sich niederlässt, man kann ihr nur wünschen, dass es dort besseren Kaffee gibt als im Kanzleramt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die letzte Sitzung des britischen Parlaments ist beendet, jetzt darf offiziell Wahlkampf gemacht werden . Die Briten fiebern dem 12. Dezember entgegen. Und fragen sich: Beeinflusst Russland diesen Urnengang?

. Die Briten fiebern dem 12. Dezember entgegen. Und fragen sich: Beeinflusst Russland diesen Urnengang? Donald Trump gerät in der Ukraineaffäre immer stärker in Bedrängnis : Gordon Sondland, US-Botschafter bei der EU, hat seine Aussage vor dem Kongress ergänzt - und belastet den Präsidenten schwer

: Gordon Sondland, US-Botschafter bei der EU, hat seine Aussage vor dem Kongress ergänzt - und belastet den Präsidenten schwer Juso-Chef Kevin Kühnert möchte auf dem SPD-Parteitag eine Abschaffung aller Hartz-IV-Sanktionen zur Debatte stellen. Die Sozialdemokraten sollten vielmehr Förderung und Ermutigung in den Mittelpunkt stellen

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

