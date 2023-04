Die Lage am Morgen

Wie unser Brüsseler Büroleiter Markus Becker mir schrieb, starben nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Europäischen Wirtschaftsraum zwischen 2016 und 2020 im Schnitt rund 35.000 Menschen pro Jahr an derartigen Krankheitserregern – Tendenz steigend. In Deutschland erkranken nach Zahlen des Robert Koch-Instituts jährlich etwa 50.000 Menschen an antibiotikaresistenten Erregern, rund 2500 von ihnen sterben. Dieser Kampf lohnt sich also für die Europäische Union.

Die Menschen in Großbritannien haben sich bekanntlich leider nicht von den Vorzügen der EU überzeugen lassen. Wäre wohl ohne den Brexit das Gesetz vorstellbar, das heute vom britischen Unterhaus verabschiedet werden soll? Die Regierung von Rishi Sunak verschärft das Asylrecht, die »Illegal Migration Bill« soll die verbotene Einreise von Geflüchteten auf kleinen Booten über den Ärmelkanal stoppen. Das Regelwerk ist drastisch; es schafft das Recht auf Asyl für diese Menschen weitgehend ab. Nicht nur Hilfsorganisationen und die Uno kritisieren das Vorhaben, sogar die britische Innenministerin Braverman hält es für »wahrscheinlich«, dass ihr Gesetz gegen internationales Recht verstößt.

Mit der heutigen Abstimmung tritt das Paket aber noch nicht in Kraft, erst wandert es in das House of Lords, wo es erheblicher Widerstand geben könnte. Und das juristische Nachspiel folgt dann ohnehin noch.

Großbritanniens neuer Premier Sunak: Seine Vorfahren hätten es unter seiner Regierung nicht ins Land geschafft

Die Startfrage heute: Wie nennt sich die Pornodarstellerin, die im Zentrum der Anklage gegen Donald Trump steht?

Verlierer des Tages…

…ist Rainer Maria Kardinal Woelki. Morgen wird das Landgericht Köln über eine presserechtliche Klage des Kirchenmanns entscheiden. Woelki verklagte den Axel-Springer-Verlag wegen eines Berichts der »Bild«-Zeitung über die Beförderung eines Pfarrers. Dieser war bei der Polizei aktenkundig, es ging um Erpressung durch einen 16-jährigen Prostituierten und um Saunagänge mit Messdienern.