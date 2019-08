um das geht's heute: Der Kandidatenmarathon bei der SPD erreicht das erste Zwischenziel, in Italien entsteht ein Notbündnis und Deutschland wird von seiner Geschichte eingeholt.

Walter wie?

DPA

Zuerst drei Rätsel für den Smalltalk beim in der Kaffeeküche:

1. Wie viele Kandidaten für den SPD-Vorsitz waren es nochmal?

2. Und wie heißen die?

3. Wann steht der Gewinner fest?

Und die Bonusfrage: Wer steht für was?

Es ist unübersichtlich geworden in der SPD: Wer ist noch Minister, wer ist schon Kandidat? 19 Frauen und Männer wollen bislang an die Spitze, ein Großteil der Namen dürften den meisten so bekannt sein wie die Mitarbeiterliste des hiesigen Finanzamts: Maier, Brunner, Lange, Ahrens, Wallow, Scheer, Schwan, Stegner, Mattheis, Hirschel, Lauterbach, Roth, Kampmann, Pistorius, Köpping, Geywitz, Scholz,Walter-Borjans, Esken.

Noch haben nicht alle Bewerber die nötige Unterstützung von mindestens fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. Noch können sich weitere Kandidaten bis Sonntag bewerben.

Danach wird es kompliziert: Von Anfang September bis Mitte Oktober stellen sich die Kandidaten in 23 Regionalkonferenzen der Diskussion. Danach gibt es eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnis am 26. Oktober bekannt gegeben wird. Es folgt eine zweite Befragung mit einer möglichen Stichwahl. Auf dem Parteitag ab 6. Dezember wird die Spitze dann formell gewählt.

Es ist viel Getöse um eine Partei, die sich in Sachsen am Sonntag möglicherweise im einstelligen Prozentbereich befindet.

Nun hat sich auch Kevin Kühnert zu Wort gemeldet. Er werde nicht antreten, erzählte er meinen Kollegen Christoph Hickmann, Veit Medick und Christian Teevs. "Kandidieren sollte man nur mit der klaren Überzeugung, das Amt im Erfolgsfall auch mit aller Konsequenz ausfüllen zu wollen und zu können", meinte Kühnert.

Was aber sagt es über eine Partei und ihre bisherigen Kandidaten aus, wenn die Nachricht, NICHT anzutreten, die Schlagzeilen beherrscht.

Er macht es nicht: Das Interview mit Kevin Kühnert in voller Länge

Ein Bündnis aus Verzweiflung

Filippo MONTEFORTE/ AFP

Weißer Rauch ist aufgestiegen am Palazzo Chigi in Rom. In Italien haben sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten auf eine Regierung geeinigt. Der neue Ministerpräsident wird der alte sein: Giuseppe Conte. Er erhält heute Vormittag aller Voraussicht nach von Staatspräsident Sergio Mattarella einen Regierungsauftrag. Und Ex-Innenminister Matteo Salvini, der rechte Lautsprecher, wird künftig von der Oppositionsbank aus dröhnen. Kehrt nun etwas mehr Bedächtigkeit ein in die italienische Politik? Wird alles gut?

Italiens Regierung rückt nach links, und man darf erwarten, dass der Ton der öffentlichen Auseinandersetzung etwas zivilisierter wird. Obwohl - wie nannte der Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung einst die Sozialdemokraten? Einen "Behälter voll flüssiger Scheiße".

Nein, dies ist kein Bund der Zuneigung, es ist ein Bündnis aus purer Verzweiflung. Parteien, die sich hassen, finden zusammen, um eine Partei zu isolieren, die sie noch mehr hassen. Derartige Motivlagen könnte es bald auch in Deutschland geben, in Sachsen zum Beispiel. Nach den bisherigen Umfragen könnte eine Koalition zwischen Union, SPD und Grünen die AfD aus der Regierung heraushalten. Problem ist nur: Union und Grüne passen in Sachsen etwa so gut zusammen wie ein Eisbär und die Côte d'Azur.

Der Druck, sich gegen die AfD zu verbünden, zwingt die anderen Parteien zu Kompromissen. Ihre Profile verwässern, sie werden damit noch unattraktiver für jene, die sich ohnehin gerade von ihnen verabschieden. Es ist der berühmte Teufelskreis.

Der Populist Salvini ist raus: Was bedeutet Italiens Machtwechsel für Deutschland und Europa?

Schuldig oder nur verantwortlich?

AFP/ NATIONAL ARCHIVES OF NAMIBIA

Zwischen 1904 und 1908 schlugen die Soldaten der deutschen Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika die Aufstände der beiden dort ansässigen Hirtenvölker der Hereros und Namas brutal nieder. Das Volk der Herero wurde zu fast 80 Prozent ausgelöscht, das der Namas zu 50 Prozent. Ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, das in der Schule kaum gelehrt wird. Auch in der Politik ist es noch immer nicht angekommen.

Nachdem jahrelange Verhandlungen um mögliche Entschädigungen erfolglos waren, reichten 2017 Vertreter der beiden Volksgruppen Klage bei einem Gericht in New York ein. Es geht um die Schuldanerkennung Deutschlands und die Wiedergutmachung für seine historischen Verbrechen. Die Bundesregierung antwortet zunächst nicht, später setzte sie den CDU-Politiker Ruprecht Polenz als Verhandlungsführer ein.

Heute trifft Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in Namibia Vertreter der beiden Volksgruppen. Es wäre gut, wenn er das beschämende Aussitzen der Regierung endlich beenden würde.

Gewinner des Tages...

LUDOVIC MARIN/ AFP

... ist Boris Johnson. Polterig und laut kommt er daher, Gespür fürs Feine schien ihm bislang fremd. Und doch, muss man heute sagen, unterschätze keiner diesen Mann! Mit seiner Idee, das Parlament in die Zwangsferien zu schicken, um ungestört den harten Brexit vorzubereiten, hat Johnson seine Gegner übertölpelt. Es war ein gewagter Zug im Brexit-Schach, nun sind die anderen wieder dran - oder sind sie schon matt?

Martin Knobbe