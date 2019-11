heute befassen wir uns mit den Kanzlerambitionen der SPD-Kandidaten, der Deutschlandreise von US-Außenminister Mike Pompeo und dem Handy als Gesundheitsberater.

Was muss der oberste Sozialdemokrat erreichen wollen?

Muss eine Volkspartei den Ehrgeiz haben, bei Bundestagswahlen einen Kanzlerkandidaten aufzustellen? Nein, sagte Norbert Walter-Borjans, Kandidat für den SPD-Parteivorsitz gestern im SPIEGEL-Streitgespräch. Er glaube nicht, "dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen".

Die Aussage war ein Paukenschlag im bis zuletzt eher müden SPD-Wahlkampf, und es war eine Provokation. Bislang hätten im Berliner Regierungsviertel viele auf "NoWaBo" und seine Partnerin Saskia Esken als Sieger gewettet. Hat diese Ansage ihre Chancen zerstört? Was ist ein Parteichef wert, der gar nicht erst versuchen will, für seine Partei mit demokratischen Mitteln die Regierungsmacht zu erringen? Gegenkandidat Olaf Scholz (im Team mit Klara Geywitz) hat das Gegenteil bekräftigt: Er traut sich selbst die Kandidatur zu.

Sage keiner, die Teams wären völlig austauschbar. Nun können Sie, liebe Leser, auf spiegel.de abstimmen, welches SPD-Tandem Sie bevorzugen. Es wird ein Stimmungstest vor der Stichwahl. Für unentschlossene SPD-Mitglieder ist das Ergebnis vielleicht eine Entscheidungshilfe. Und die Kanzlerkandidatenfrage hätte sich je nachdem gleich mit erledigt.

Ein Amerikaner in Mödlareuth

US-Außenminister Mike Pompeo verbringt ab heute zwei Tage in Deutschland. Der frühere CIA-Chef, der im Kalten Krieg als Soldat in Deutschland stationiert war, ist aus Anlass des Mauerfall-Jubiläums gekommen und reist quer durch Deutschland: In Grafenwöhr und Vilseck besucht er Standorte der US-Armee, in Halle die Synagoge, auf die jüngst ein antisemitischer Anschlag verübt wurde, in Mödlareuth das einst geteilte Grenzdorf und in Leipzig begegnet er Bürgerrechtlern in der Nikolai-Kirche.

Es könnte eine harmonische, nostalgische Reise werden, aber Achtung: Da wäre ja auch noch Außenminister Heiko Maas, der Pompeo oft begleiten wird. Maas hat jüngst gezeigt, dass er nur auf dem Papier Chef-Diplomat der Bundesrepublik ist. Erst ließ er keine Gelegenheit aus für Retourkutschen gegen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, über deren nicht abgestimmten Syrien-Vorstoß er sich geärgert hatte. Und pünktlich zu Pompeos Anreise gestern publizierte Maas einen Gastbeitrag zum Mauerfall-Jubiläum in europäischen Zeitungen, in dem er sich bei vielen internationalen Verbündeten von damals bedankte - nur nicht bei den USA. Schlechtes Timing, schlechter Stil.

Dabei gibt es genug akute Themen, über die Maas und Pompeo sich auch so streiten können: Die Frage der Beteiligung des chinesischen Tech-Riesen Huawei am Ausbau des deutschen 5G-Netzes etwa. Oder die Gaspipeline Nordstream 2. Oder die aus US-Sicht zu mickrigen deutschen Verteidigungsausgaben, oder, oder...

Immerhin ist Pompeos Reise schon jetzt erfolgreicher als sein Antrittsbesuch im Mai. Den sagte der US-Außenminister nämlich damals wenige Stunden im Voraus ab, weil Präsident Trump ihn anderweitig brauchte. Dieses Mal ist er immerhin schon mal in Deutschland angekommen.

Außenminister Maas: Mann ohne Leidenschaften

Apps auf Rezept

Längst konsultieren die Deutschen bei Krankheit nicht nur den Arzt, sondern auch das Internet. Geht es nach dem Willen der GroKo, wird es künftig sogar Gesundheits-Apps auf Rezept geben. Das dazugehörige Gesetz soll heute im Bundestag verabschiedet werden. Apps, die Patienten etwa an ihre Pillen erinnern, wären dann Kassenleistung, sofern ein Arzt sie verschrieben hat. "Mit dem Gesetz will sich Gesundheitsminister Jens Spahn als oberster Digitalisierungsexperte der Bundesregierung profilieren", sagt Cornelia Schmergal, unsere Expertin für Gesundheitsthemen. "Die Start-ups werden ihn dafür lieben. Die Krankenkassen, die es bezahlen müssen, weniger."

Eine andere, weniger populäre Passage seines Gesetzespakets hat Spahn übrigens entschärft: Die Weitergabe der persönlichen Daten von mehr als 70 Millionen gesetzlich versicherter Patienten in einen Mega-Datenpool - es geht um Alter, Geschlecht, Wohnort und vor allem ihre bisherigen Behandlungen - wurde in letzter Minute eingeschränkt. So sollen die Daten der Patienten nicht mehr wie ursprünglich geplant unter der Angabe der Versichertennummer übermittelt werden.

Gewinner oder Verlierer...

... ist die FDP. Ob die Liberalen diesen Tag als Gewinner oder Verlierer beenden, ist tatsächlich noch offen: Heute entscheidet sich endgültig, ob die FDP in Thüringen im Landtag vertreten sein wird. Der Landeswahlausschuss tagt und wird das endgültige Ergebnis der jüngsten Wahl verkünden. Wir erinnern uns: Genau fünf Stimmen lag die FDP "über dem Durst", das bedeutet ein Wahlergebnis von 5,0005 Prozent. Aber wie wir einst im Jurastudium sagten: Vier gewinnt, bestanden ist bestanden. Bei der FDP könnte es notfalls sogar heißen: Eine Stimme drüber gewinnt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert grundlegende Reform des politischen Systems. Die Thüringenwahl sei eine Zäsur gewesen, sagt er - und macht konkrete Vorschläge, was sich ändern müsse: darunter ein kleinerer Bundestag und weniger Minister

Die Thüringenwahl sei eine Zäsur gewesen, sagt er - und macht konkrete Vorschläge, was sich ändern müsse: darunter ein kleinerer Bundestag und weniger Minister Bei der Lufthansa hat der Streik der Flugbegleiter begonnen : Um Mitternacht startete die 48-Stunden-Aktion - rund 180.000 Passagiere sind betroffen

: Um Mitternacht startete die 48-Stunden-Aktion - rund 180.000 Passagiere sind betroffen Ehemalige Twitter-Mitarbeiter sollen für Saudi-Arabien spioniert haben: Das geht aus Unterlagen des US-Justizministeriums hervor - Ziel war demnach, an private Informationen von Kritikern der Regierung in Riad zu kommen

