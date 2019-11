heute beschäftigen wir uns mit gleich drei Duellen: um den SPD-Vorsitz, um den Posten des britischen Premiers sowie um Amerikas Demokratie.

Duell der Genossen

Kay Nietfeld/ DPA

Die SPD, sagt Olaf Scholz, müsse wieder eine zuversichtliche Partei werden. Denn mit ihr ziehe doch die Zeit. Jaha, das muss man sich erstmal trauen zu sagen in diesen Zeiten, wo man abends zwar noch die SPD gesehen haben mag, aber morgens nicht mehr sicher sein kann, ob sie noch da ist. Jedenfalls ist das der Moment in dieser dritten und finalen Folge von Such-den-Super-Sozi am Montagabend auf Phoenix, als der Regierungstechniker Scholz tatsächlich Arbeiterlieder zitiert. "Mit uns zieht die neue Zeit" - der Mann gibt wirklich alles, um Parteichef zu werden. Sogar Emotionen.

Und Scholz wäre nicht Scholz, wenn er auch an diesem Abend nicht nochmal verdeutlicht hätte, dass er für alle Segnungen (mit)verantwortlich zeichnet, die die SPD seit spätestens seiner Geburt durchgesetzt hat: von der innerparteilichen Frauenquote - hat Scholz schon als Juso dafür gekämpft - über den Mindestlohn - hat er als einer der ersten gefordert - bis zur besseren Ausstattung des Regionalbahnverkehrs in Deutschland. Alles made by Scholz.

Von diesem Dienstag an bis Ende November dürfen die SPD-Mitglieder darüber abstimmen, ob sie künftig vom Duo Olaf Scholz/ Klara Geywitz oder Saskia Esken/ Norbert Walter-Borjans angeführt werden wollen. Team Esken darf auf die aktiven, altlinken Mitglieder setzen; Team Scholz hofft darauf, die eher passiven Mitglieder zu mobilisieren, die der Regierungssozialdemokratie nahe stehen.

Scholz und Geywitz sind für mich die überzeugenderen Kandidaten - aber ich darf nicht abstimmen. Es geht ja nicht nur darum, was einer fordern, sondern auch, was einer umsetzen kann. Stimmt schon, die SPD hätte niemals in diese GroKo eintreten dürfen. Aber es gilt auch: Die SPD darf eine Regierungsverantwortung nicht so einfach wegwerfen.

Duell auf britisch

Matt Dunham/ AP

Wenn Ihnen nach internationaler Duell-Abwechslung ist, dann schauen Sie sich heute den Meinungskampf zwischen Labour-Chef Jeremy Corbyn und Tory-Premier Boris Johnson im britischen TV an. Beide werden sich, anders als die SPD-Kontrahenten, nichts schenken.

Und auch dem Zuschauer nicht.

Denn weder Corbyn noch Johnson sind sonderlich integre Kandidaten. Der merkwürdige Grantler gegen den zerstörerischen Spieler - selten zuvor hatte das Vereinigte Königreich eine so schlechte Auswahl wie bei dieser Wahl am 12. Dezember, lassen wir die anderen Parteien mal außen vor.

In Meinungsumfragen liegt Labour gegenwärtig bis zu 17 Prozentpunkte hinter den Konservativen. Johnson will den Brexit bis Ende Januar umsetzen, Corbyn will einen neuen Deal mit der EU und dann ein zweites Referendum darüber.

Der Labour-Senior hat zudem eine Koalitionsregierung nach der Wahl bereits ausgeschlossen: "Wir werden keine Deals mit irgendjemandem machen." Nur die reine Corbyn-Lehre soll es sein. Na dann: Bonne voyage, wie der Brite sagt.

Britische Wechselwähler und der Brexit: Keine sichere Bank

Duell mit den Abgeordneten

Tom Brenner/ REUTERS

In den USA geht an diesem Dienstag die Impeachment-Saga weiter. Anders als seine Vorgänger Andrew Johnson, Richard Nixon (!) oder Bill Clinton reitet sich Donald Trump parallel zu den öffentlichen Anhörungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren des Repräsentantenhauses immer tiefer hinein. Im Second-Screen-Verfahren kommentiert Trump via Twitter, attackiert die Zeugen, live.

Mit Spannung wird nun die Aussage des früheren US-Sonderbeauftragten für die Ukraine, Kurt Volker, erwartet. Es steht die Frage im Raum, ob er von Trump oder dessen Leuten beauftragt wurde, Druck auszuüben, um den früheren ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko vor Ermittlungen zu schützen.

Träfe dies zu, wäre das eine weitere Verwicklung Trumps. Hauptpunkt der Untersuchungen im Kongress ist ja der Vorwurf, Trump habe den gegenwärtigen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gedrängt, sich zu seinen Gunsten und zu Lasten des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden in den US-Wahlkampf einzumischen.

Die Stimmung in der Bevölkerung dreht sich gegen Trump. Einer Erhebung für den TV-Sender ABC zufolge geben 51 Prozent der Amerikaner an, Trump solle aus dem Amt entfernt werden.

Der bekannte US-Journalist Ezra Klein bringt es auf den Punkt: Die Frage sei nicht, ob die Vorwürfe gegen Trump zuträfen. Sie träfen zu, das stehe außer Zweifel. Die eigentliche Frage sei: "Was ist bei der Republikanern schiefgelaufen, dass sie verteidigen, was Trump getan hat?"

Verlierer des Tages sind...

Uwe Anspach/ DPA

... die Arbeiterkinder in Deutschland. Nur rund ein Drittel der Stipendiaten deutscher Stiftungen sind Kinder aus nichtakademischen Elternhäusern. Das haben jetzt Recherchen und Berechnungen der "taz" ergeben. Wie bitter. Sollten nicht Stipendien eigentlich dafür da sein, jenen Bildung zu ermöglichen, die sich ein Studium aus eigener finanzieller Kraft nicht leisten können?

Deutschland, wo in Sonntagsreden so viel auf Aufstieg durch Bildung gegeben wird, zeigt sich werktags als Klassengesellschaft. Nur 24 Prozent der Arbeiterkinder studieren. Bei den Akademikerkindern liegt diese Quote bei 80 Prozent. Die, die mehr haben (mehr Geld und mehr Bildung) geben das an ihre Kinder weiter. Die, die weniger haben (weniger Geld, weniger formale Bildung), ebenfalls. Herkunft entscheidet - und das wird noch gefördert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Ihr Sebastian Fischer