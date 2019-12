d as Land, dem der Westen die Demokratie bescheren wollte, erfährt voraussichtlich heute, wie die erste Runde der Präsidentschaftswahl ausgegangen ist. Wahl klingt ja schon mal nach Demokratie, wenn man allerdings den Wahltermin nennt, sind alle Illusionen dahin: Das war der 28. September. Mehr als zwei Monate lang wurde ausgezählt, nachdem die Wahl zuvor schon zweimal verschoben worden war. Eigentlich sollten die Afghanen am 20. April ihre Stimme abgeben.

Wenn keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent bekommt, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Führenden. Da sich die beiden Favoriten schon kurz nach der Wahl zu Siegern erklärt hatten, ist nicht zu erwarten, dass sich die Afghanen ab morgen einer gewissen Stabilität erfreuen dürfen. Schon der Wahlkampf war von Attentaten begleitet, Wahl und Auszählung von Behinderungen. Nach Demokratie sieht das wirklich nicht aus.

Ein Sieg der guten Nerven

Hannibal Hanschke / REUTERS

Am Ende entscheiden sich immer alle für Angela Merkel, selbst dieser Parteitag der SPD. Die Sozialdemokraten haben beschlossen, dass sie die Große Koalition erst einmal fortsetzen wollen, was nichts anderes heißt, als dass Merkel weiterhin Kanzlerin bleibt. Sie hat einfach Fortune, das war schon am Wahlabend 2005 so, als sie ein miserables Ergebnis eingefahren hatte und für ihre parteiinternen Gegner die Chance bestand, sie aus dem Weg zu räumen. Niemand traute sich.

So ist es 14 Jahre lang geblieben. Niemand hat sich getraut, nicht einmal in der Zeit, als SPD, Grüne und Linke eine Mehrheit im Bundestag hatten. Dahinter steht auch die große deutsche Angst vor dem Neuen, dem Unbekannten. Hält sich jemand für eine Weile im Kanzleramt, kann er meist bleiben, wenn er nicht die Nerven verliert wie Willy Brandt oder Gerhard Schröder. Merkel hat nie die Nerven verloren, und das spricht natürlich für sie.

Neue Parteispitze: Wie die SPD im Populismus versinkt

Fußball und Haare

DPA

Das Spitzenspiel dieses Wochenendes heißt Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Seltsamerweise fallen mir dazu als erstes Haare ein. In den Siebzigerjahren, als dieses Duell fast immer ein Spitzenspiel war, trugen die meisten Spieler lange Haare. Und ich weiß auch noch, dass ich stolz war auf diese langen Haare, und zwar bei den Europapokal- oder Länderspielen, wenn westdeutsche Mannschaften auf die Konkurrenz aus dem Ostblock trafen. Die hatten kurze Haare.

Wenn ich mich richtig erinnere, war das meine erste Begegnung mit dem, was der Historiker Heinrich August Winkler später das "normative Projekt der beiden atlantischen Revolutionen" genannt hat, in den amerikanischen Kolonien 1776 und in Frankreich 1789. Für mich, den Halbwüchsigen, waren die langen Haare unserer Spieler Ausdruck unserer Freiheit, während die anderen militärisch kurze Frisuren trugen, was ich mir nur mit Zwang erklären konnte, weil man so albern ja nicht rumlaufen wollte. Bald aber wurden auch die Haare der sowjetischen oder ostdeutschen Spieler länger. War da nicht schon absehbar, dass der Kommunismus auf Dauer keine Chance haben würde?

Das war ein kleiner Umweg zu dem, was ich eigentlich sagen wollte: Hoffentlich gewinnen heute die Bayern.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... sind die Lesehelden der U6 in Berlin. Sie stehen morgens um halb neun im übervollen Waggon, eingequetscht, an allen Bahnhöfen von den Verlassern und Ankommern angestoßen, ständig vom Lärm aus nicht dichten Kopfhörern bedrängt, von diversen Gerüchen umhüllt, vom Schaukeln bei einer unvermuteten Bremsung fast aus dem Gleichgewicht gebracht.

Sie halten sich mit einer Hand am Gestänge fest, während in der anderen Hand ihr Buch liegt, meistens ein Roman, manchmal auch ein dicker, und sie lesen, lesen stoisch, als wären sie in einer anderen Welt, zehn, fünfzehn Minuten, dann steigen sie aus, wenn sie nicht ihren Bahnhof verpassen. Ich bin durchaus ein fanatischer Buchleser, aber diese Konzentration, dieses große Wegtauchen in einer U-Bahn bekomme ich nicht hin. Mit einer Verneigung erkläre ich diese Leute zu meinen Gewinnern des Tages.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

US-Präsident Trump will die Vergabe von Weltbank-Krediten an China unterbinden : Das erklärte er via Twitter. Auch sein Finanzminister verwies auf die wirtschaftliche Stärke der Volksrepublik - und auf Menschenrechtsverstöße

: Das erklärte er via Twitter. Auch sein Finanzminister verwies auf die wirtschaftliche Stärke der Volksrepublik - und auf Menschenrechtsverstöße Jury spricht Elon Musk vom Vorwurf der Verleumdung frei: Der Tesla-Chef hatte sich vor Gericht verantworten müssen, weil er einen Höhlenforscher als "Pädo-Typ" bezeichnet hatte. Nun endete der Prozess, und Musk erklärte im Anschluss: "Mein Glaube an die Menschheit ist wieder hergestellt"

Der Tesla-Chef hatte sich vor Gericht verantworten müssen, weil er einen Höhlenforscher als "Pädo-Typ" bezeichnet hatte. Nun endete der Prozess, und Musk erklärte im Anschluss: "Mein Glaube an die Menschheit ist wieder hergestellt" Deutscher Feuerwehrverband meldet Rückzug von Präsident Hartmut Ziebs: Im April 2020 werde das Amt neu besetzt, erklärte der Präsidialrat - doch aus Nordrhein-Westfalen kam umgehend Widerspruch

