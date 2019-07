es muss irgendwo im Willy-Brandt-Haus eine Art Drehbuch geben, einen Masterplan für erfolglose Kommunikation im Krisen- und Empörungsfall, und der geht so:

Auftritt Sigmar Gabriel, der Polterer. Er setzt den Ton des Tages per E-Mail an ausgewählte Medien, und fordert das Radikalste, in diesem Fall das Ende der Koalition.

Es folgt Martin Schulz, der Empörte. Er beklagt lautstark, die Europäer hätten sich vom autoritären Viktor Orbán an der Nase herumführen lassen.

Zwei Ex-Parteichefs im großen Furor, der erste Akt.

Anlass der Empörung: die Personalie Ursula von der Leyen. Die Resonanz: mau.

Es folgt der Einwurf der frischen Europaparlamentarierin Katarina Barley, sie werde Ursula von der Leyen nicht wählen.

Es folgt die Analyse des SPD-Spitzentrios: Der Versuch, die Europäische Union zu demokratisieren, sei gescheitert.

Vorhang, Ende des Jammerakts.

Und der dritte Akt?

Er findet nicht statt, wie er meistens nicht stattfindet bei der SPD. Die Empörung ist groß, die Folgen klein. So wird es auch diesmal sein. Es spricht derzeit mehr dafür als dagegen, dass Ursula von der Leyen Mitte Juli zur Kommissionschefin gewählt wird. Andernfalls würde Europa in eine existenzielle Krise stürzen, daran wiederum will die SPD nicht schuld sein.

Es ist ja nicht so, dass die Argumente der SPD nicht richtig wären. Natürlich ist die Abkehr vom Spitzenkandidatenprinzip und das Herbeizaubern der neuen Kandidatin aus dem Off eine Missachtung demokratischer Prozesse und nährt den Verdacht der Hinterzimmerpolitik. Und natürlich haben die Osteuropäer mit ihrer Blockade gegen den Sozialdemokraten Timmermans die anderen Länder vor sich hergetrieben.

Aber was bleibt?

Die Kanzlerin als Macherin, die Deutschland den machtvollsten Posten in der EU besorgt hat. Die SPD als beleidigter Moserverein.

Die Sozialdemokraten brauchen dringend ein neues Drehbuch.

Osterweiterung

Kay Nietfeld// DPA

Während die Welt auf das Postengeschacher blickt, läuft die Brüsseler Politik unbeirrt weiter. Heute treffen sich bereits die Minister einiger Länder, um den morgen stattfindenden Westbalkan-Gipfel vorzubereiten. Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro wollen langfristig in die Europäische Union (EU). Daher hatte Angela Merkel den Gipfel 2014 ins Leben gerufen. Es ging darum, den willigen Beitrittskandidaten eine Perspektive aufzuzeigen, "Berliner Prozess" heißen die jährlichen Treffen daher.

Heute ist es in einigen Ländern mit der einst großen Euphorie vorbei, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Beispiel will den Prozess eher bremsen. Die Länder aus dem Südosten der EU könnten, so ist die Befürchtung, die Schieflage in der EU verstärken und die Gräben zwischen Ost und West vertiefen.

Andererseits warten andere Großmächte, allen voran China, nur darauf, enge Beziehungen zu den Westbalkanländern aufzubauen.

Es ist, wie so oft, eine diplomatische Zwickmühle.

Sklavenhaltung

Peter Kneffel/ DPA

Vor dem Oberlandesgericht in München wird seit geraumer Zeit der Fall einer 28-jährigen IS-Anhängerin verhandelt. Sie soll gemeinsam mit ihrem Mann im Sommer 2015 im Irak ein kleines Mädchen aus einer Gruppe von jesidischen Flüchtlingen gekauft und zu ihrer Sklavin gemacht haben. Nachdem das Kind ins Bett gemacht hatte, soll der Mann es zur Strafe in sengender Sonne angekettet haben, wo es qualvoll verdurstete.

Fernab seiner Brutalität ist der Fall in vielerlei Hinsicht relevant. Neben Mord und Kriegsverbrechen ist die Frau auch wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Bislang taten sich die Ankläger schwer damit, den Frauen von IS-Kämpfern Straftaten nachzuweisen, kann man doch wohl kaum das Kochen oder das Waschen von Kleidung als terroristischen Akt bezeichnen. Die 28-Jährige allerdings war mutmaßlich Mitglied in einer "Sittenpolizei", das dürfte für den Gruppenvorwurf reichen. Außerdem wird es in dem Prozess wohl auch darum gehen, ob man die Verfolgung der Jesiden als Völkermord bezeichnen kann. Eine Entscheidung von großer Tragweite.

Gewinner des Tages...

Angelika Warmuth/picture alliance / dpa

... sind die Teilnehmer der Militärübung Combined Aid 2019, die heute in Feldkirchen stattfindet. Erstmals üben Bundeswehrsoldaten mit Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee für einen fiktiven Uno-Einsatz, bei dem es zum Ausbruch der Cholera kommt.

Man kann sich schönere Anlässe zur Völkerverständigung vorstellen, aber das gemeinsame Training ist ein guter Anfang. Wenngleich es, angesichts der Sprachbarriere, wohl recht wortlos ablaufen dürfte. Oder was heißt Cholera auf Chinesisch?

