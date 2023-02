Die Lage am Morgen Kreisten chinesische Ballons auch über dem Rheinland??

Tatsächlich kann man den Kopf schütteln über Klimaaktivisten, die nach An- und Abdocken vom Asphalt um die halbe Welt in den Urlaub fliegen. Auch erscheinen die Ziele der »Letzten Generation« so seltsam banal und klein. Tempolimit von 100 km/h und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket – really? Gegen die Klima-Apokalypse, gegen die hier angeklebt wird, scheint das ein arg kleines Gegenmittel zu sein. Als wollten die Protestler die Hürde für ein Ende ihrer Aktionen so niedrig wie möglich setzen.

Trotzdem haben sie meinen Respekt noch nicht verloren. Denn diese Leute haben keine Angst davor, für ihre Ziele persönlich und juristisch etwas zu riskieren und sich so richtig unbeliebt zu machen, ob bei Pendlern, Politikern oder »Bild«-Redakteuren. Den netten Fridays-for-Future-Kids können Regierungsmitglieder den Kopf tätscheln, mit Luisa Neubauer kann der Kanzler schmerzfrei ein Bier trinken. Die »Letzte Generation«-Leute haben dasselbe Anliegen, aber sind aus härterem Holz geschnitzt und lassen sich nicht vereinnahmen. Und muss Protest nicht auch ein bisschen wehtun, um zu wirken?

Debattenbeitrag zu Klimaprotesten: Mit dem Weltuntergang lässt sich nicht diskutieren

