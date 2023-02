Über dem US-amerikanischen Nordwesten schwebt ein Spionageballon, dreimal so groß wie ein Reisebus. Bei der Lektüre der heutigen Schlagzeilen geht wohl jedem Kind der Achtziger die Nena-Eskalationskette durch den Kopf: Luftballons -> Düsenflieger -> Kriegsminister -> Streichholz und Benzinkanister. Glücklicherweise ist weder der Kalte Krieg damals eskaliert, noch sieht es in diesen Tagen danach aus, dass die US-Regierung und ihre Militärs sich für Captain Kirk halten – im Gegenteil: Sie entschlossen sich, den Ballon nicht abzuschießen. Mit der offiziellen Begründung, herabfallende Teile könnten jemanden gefährden.

In Washington sind sie sich sicher, China habe den Ballon zu Kundschafterzwecken aufsteigen lassen. Gesichtet wurde er über Montana (hier im Video), möglicherweise sollte er die Malmstrom Air Base ausspähen. Sie zählt zu den drei Basen, an denen die US-Streitkräfte in Silos Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman-III stationiert haben.

Das chinesische Außenministerium zeigte sich zerknirscht und beteuerte, bei dem Ballon handele sich lediglich um ein »ziviles Luftschiff, das für Forschungszwecke genutzt wird, überwiegend für meteorologische Zwecke«.

Spionageballons, das klingt nach veralteter Technik. Doch offenbar gibt es Vorteile im Vergleich zu Satelliten: Ballons sind billiger, bleiben länger über demselben Flecken Erde, können in geringerer Höhe eventuell andere Funkfrequenzen abhören und Winde messen, die bei Raketenabschüssen eine Rolle spielen (hier mehr dazu ).

Politisch ist der Vorfall natürlich brisant. »Dieser Ballon ist zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt aufgestiegen«, sagt mein Kollege Bernhard Zand, unser Korrespondent in New York. »Manches hatte zuletzt darauf hingedeutet, dass die Abwärtsspirale im amerikanisch-chinesischen Verhältnis zumindest etwas abgebremst werden könnte.« Aber jetzt sehen die USA den Verdacht bestätigt, dass China der gefährlichste Rivale ist. Und China sieht wiederum seinen Verdacht bestätigt, dass die USA die Volksrepublik militärisch einkreisen wollen: wegen eines Deals mit den Philippinen, die den USA Zugang zu vier neuen Militärbasen gewähren (hier alle Hintergründe ).

Am Sonntag wollte US-Außenminister Blinken nach Peking fliegen. Die Reise verschiebt er nun, ein neuer Termin werde festgelegt, sobald die »Bedingungen stimmen«, hieß es aus Washington.

Mann, wer hätte das gedacht,

dass es einmal so weit kommt,

wegen eines einz’gen Luftballons.

(Von Hinweisen, dass die Ballons nicht mit Luft gefüllt sein können, bitten wir abzusehen – oder sie direkt an Nena zu richten.)

Lesen Sie hier mehr: China – der naheliegende Verdächtige

2. Das Grauen in der »grauen Zone«

Kaum eine Stadt in der Ukraine attackierten die russischen Truppen in den vergangenen Monaten so massiv wie Bachmut im Donbass. Jetzt fuhr mein Kollege Christoph Reuter hin , eine Woche lang, jeden Morgen hinein in die Stadt, nach ein paar Stunden wieder hinaus, zusammen mit der Fotografin Johanna-Maria Fritz und dem Übersetzer Kostiantyn Kalugin.

»Graue Zone« nennen die Ukrainer das Niemandsland zwischen ihren Truppen und den russischen Angreifern. In Bachmut und Umgebung ist alles graue Zone oder kann schnell dazu werden. Russische Raketen und Geschosse schlugen immer wieder in der Nähe des SPIEGEL-Teams ein.