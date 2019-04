heute wird Deutschland, vertreten durch Außenminister Heiko Maas, zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder eine Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York leiten. Unter Moderation von Maas wird der Sicherheitsrat über das Thema "Sexuelle Gewalt in Konflikten" debattieren. Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat sich Maas prominente Unterstützung geholt: die Schauspielerin und Uno-Botschafterin Angelina Jolie. Sie traf er bereits vor ein paar Wochen am Rande einer Uno-Vollversammlung, bei der auch Jolie gesprochen hatte. Jetzt verfassten beide gemeinsam einen Artikel in der "Washington Post".

Dem Außenminister dürfte ein furchtbares Osterfest in den Knochen stecken: Am Gründonnerstag war er erst nach Madeira geflogen, um die überlebenden Opfer des Busunglücks zu besuchen und einen Kranz für die 29 toten Touristen aus Deutschland niederzulegen.

Am Ostersonntag kam dann die Nachricht der verheerenden Terroranschläge auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka, bei denen fast 300 Menschen starben und mehr als 500 verletzt wurden. Auch wenn offenbar nur ein Deutscher unter den Toten war, sind Maas' Beamte in Berlin und Colombo im Dauereinsatz. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet.

Unsere Kollegen Fritz Schaap und der Fotograf Christian Werner haben gestern Abend eine Reportage von vor Ort geschickt.

Wann ist ein Komikerin ein Komikerin?

Es war ein Osterfest, an dem sich Schrecken und Satire abwechselten. Wer das "soziale" Netzwerk Twitter nutzt, dem begegneten viele Personen, die sich weniger für Tod und Leid in Sri Lanka zu interessieren schienen als für die Frage, ob man eine Komikerin, die öffentlich erklärt, dass sie nicht als Komikerin bezeichnet werden will, trotzdem spöttisch so bezeichnen darf, wie es die Fernsehkritikerin von Spiegel Online gewagt hatte. Die Kritisierte fand den Text über die TV-Show der "About you Awards 2019" nicht komisch und prangerte die Fernsehkritikerin vor ihrer sehr großen Fangemeinde im Netz an - worauf sich eine digitale Wutwelle über die Autorin ergoss.

Es war eine dieser typischen, ätzend-sinnlosen Social-Media-Keilereien, die jenseits von Twitter keinen normalen Menschen interessieren und auf die im Angesicht von - nochmal - 290 Toten und 500 Verletzten niemand auch nur eine Sekunde seiner kostbaren Lebenszeit verschwenden sollte.

Die "PARTEI" und die Linke - in einer Liga?

Wenn es eine Lehre aus dieser Geschichte gibt, dann die, dass mit KomikerInnen eben nicht zu spaßen ist, schon gar nicht, wenn sie politisch aktiv sind. In Italien sitzt die einst von einem Clown gegründete "Fünf Sterne"-Partei bekanntlich in der Regierung, und in der Ukraine wurde gerade der Komiker Wolodymyr Selensky zum Präsidenten gewählt. Oh weh: "Ihn soll man nicht mehr Komiker nennen", warnt meine Kollegin Christina Hebel, unsere Moskau-Korrespondentin, in ihrer sehr lesenswerten Analyse.

Da kann es kein Zufall sein, dass die seriöse Nachrichtenagentur dpa den heute in Berlin stattfindenden Wahlkampfauftakt der Satirepartei Die PARTEI zur Europawahl ganz selbstverständlich in der Rubrik "Politik Deutschland" ankündigt - so wie den ebenfalls heute anstehenden Wahlkampfauftakt der Linken in Berlin. PARTEI-Chef Martin Sonneborn und Linken-Chef Bernd Riexinger spielen für die dpa in derselben Liga. Gut zu wissen. Hiermit wird davor gewarnt, PARTEI-Chef Sonneborn als Satiriker oder gar Komiker zu bezeichnen, vor allem auf Twitter.

Auch Manfred Weber, Spitzenkandidat von CDU und CSU zur Europawahl, beginnt übrigens heute offiziell seinen Wahlkampf mit einem Auftritt in Athen. Aber es käme doch wohl niemand auf die Idee, Weber komisch zu finden?

Strafprozess in Amberg - ein politischer Termin?

Überhaupt sollte sich die Medienwissenschaft dringend mit der Einordnung von Ereignissen in dpa-Themenvorschauen befassen: Ebenfalls in der Rubrik "Politik" wird für heute ein Strafprozess gegen vier Flüchtlinge vor dem Amtsgericht Amberg angekündigt. Die Männer, ein Iraner und drei Afghanen, hatten Ende 2018 in Amberg wahllos mehrere Passanten angegriffen und verletzt.

Ein wichtiger Termin, keine Frage, aber ein politischer? Zu meiner Praktikumszeit in einer Lokalredaktion des Bonner "Generalanzeiger" - von Komikern in meiner Branche schon damals völlig zu Unrecht als "Generalverschweiger" verspottet, ach, hätte es 1999 nur schon Twitter gegeben, da hätte ich meine Follower auf diese Spötter gehetzt! -, damals jedenfalls hätte man einen solchen Prozess wohl in die Kategorie "Vermischtes" oder "Panorama" eingeordnet. Doch spätestens seit Aufkommen der Satirepartei AfD sind Gewalttaten von Asylbewerbern eben ein Politikum.

Apropos AfD: Wer wie manche SPIEGEL-Redakteurin die Ostertage im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern verbracht hat, dem könnte aufgefallen sein, wie wenige ausländische Gesichter an der Promenade von Kühlungsborn oder am Strand des Ostseebades Rerik zu sehen sind. Keine Kopftücher, kein arabisches oder türkisches Wort, dafür viele blonde Kinder und braungebrannte Rentner, die keine Döner verspeisen, sondern Matjes. Sicherheitshalber hat die AfD trotzdem an vielen Dorfstraßen Plakate mit der Forderung "Heimat bewahren!" angebracht.

Das muss wohl auch eine Satireaktion sein.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

