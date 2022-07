Die Lage am Morgen

Nie verstanden habe ich, warum Amoktäter wie Adam Lanza, der 2012 an der Grundschule Sandy Hook in Newtown (Connecticut) 28 Menschen, davon 20 Kinder, erschossen hat, nicht zu einem radikalen Umdenken in der amerikanischen Gesellschaft geführt haben. Wenn selbst der brutale Mord an Kindern den massiven Einfluss von Lobbyverbänden wie der National Rifle Association (NRA) nicht zu brechen vermag, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Befürworter eines strengeren Waffenrechts in den USA wohl nie durchsetzen werden. Und nur so ist es zu erklären, dass die höchsten US-Richter selbst die zaghaften Bestrebungen des Senats, die Waffengesetze zu reformieren, mit ihrem Urteil sehr bewusst unterlaufen haben.

Es ist auch die späte Rache von Ex-Präsident Donald Trump, der mit zwei Neubesetzungen die erzkonservative Linie des höchsten Gerichts für viele Jahre zementierte.

Nach Angaben der Non-Profit-Organisation Gun Violence Archive hat sich die Zahl der Massenerschießungen in den USA in diesem Jahr mit der gestrigen Tat auf 308 erhöht.

Attentat auf Parade zum 4. Juli: Waffenterror am US-Nationalfeiertag

Lockerungen im Waffenrecht: Feuer frei in Amerika

Nachtrag: TikTok und Melnyk

Gestern berichtete ich in der Morgenlage darüber, dass der Videodienst TikTok einen Teil des viel beachteten Interviews des Journalisten Tilo Jung mit dem ukrainischen Botschafter Melnyk gesperrt hatte, weil es angeblich gegen die Community-Richtlinien verstoße. Nun meldete sich das Unternehmen und kündigte an, das Video nach erneuter Prüfung wiederherzustellen. Dazu teilte eine TikTok-Sprecherin mit: »Wir wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen – dies ist ein komplexer und nuancierter Bereich, und wir investieren weiterhin in die Stärkung unserer Richtlinien und Durchsetzung unserer Strategien sowie in die Schulung unserer Teams.«

