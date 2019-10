nach dem Schock und der ersten Trauer beginnt nun die Zeit der Fragen: Warum wollte Stephan Balliet in Halle Juden ermorden? Was war der Antrieb?

Es ist wichtig, irgendwann die Antworten zu wissen, denn Balliet verkörpert einen ungewöhnlichen Tätertypus, der aber nicht einzigartig ist. Er bewegte sich in rechtsextremen Gamer-Foren, in denen Massenmörder bewertet werden. Er beherrscht die Codes, die nur die Community versteht. Er verfasste dort ein krudes Papier, das er "Manifest" nannte. In dieser Welt entstand wohl die Idee, in der realen Welt Menschen auszulöschen.

Gestern wurde Balliet mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen, dort erließ der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Haftbefehl.

Man kann nur hoffen, dass sich Balliet in den Vernehmungen öffnet. Er sollte reden. Sagen, wer er ist, was ihn trieb. Ermittler müssen das wissen, um den nächsten Täter dieser Art schneller zu erkennen.

Attentat in Halle: Hundert Minuten Terror

Stete Sticheleien

Wie viele Schikanen muss man als Politiker hinnehmen, wann ist es genug? Annegret Kramp-Karrenbauer dürfte sich an die ständigen Sticheleien gewöhnt haben, es vergeht ja kaum ein Tag ohne. Am Wochenende werden sich die Sticheleien noch verstärken, die Junge Union veranstaltet ihren Deutschlandtag.

Die Führung des Unionsnachwuchses hat beschlossen, kurzfristig Friedrich Merz als Redner dazu zu laden, bekanntermaßen nicht der engste Parteifreund von Kramp-Karrenbauer. Merz wird heute sprechen, Kramp-Karrenbauer am Sonntag, immerhin können sie sich aus dem Weg gehen, die Verteidigungsministerin weilt ohnehin noch im Baltikum.

Die JU-Führung hat noch etwas Zweites beschlossen. Sie will darüber abstimmen, ob der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2021 in einer Urwahl bestimmt wird. Auch darin kann man nichts anderes als eine Provokation gegen Kramp-Karrenbauer sehen. Als Parteivorsitzende hat sie den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur, eine Urwahl würde ihr dieses Privileg nehmen. Darin liegt das Kalkül ihrer Gegner.

Ich wette, dass der Antrag durchgeht. Kramp-Karrenbauer redet danach, was wird sie sagen?

Die verhassten Kämpfer

Rund hundert deutsche IS-Kämpfer sind in Nordsyrien gefangen, bewacht von kurdischen Milizen, die nun selbst unter Druck und Beschuss geraten. Vor zwei Tagen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seiner hoch umstrittenen Bodenoffensive begonnen, die heute weitergehen wird. Sein Ziel sind die Kurden der YPG, die nach Erdogans Ansicht Terroristen sind. Jene Kurden, die mitgeholfen haben, den IS zu besiegen.

Was ist, wenn die Kurden beschließen, sich von der Bürde der ausländischen Gefangenen zu befreien? Wohin dann mit diesen Männern, zu denen teilweise auch Frauen und Kinder gehören?

Der deutsche Staat hätte sich schon längst Gedanken machen müssen, wie er mit diesen Kämpfern und ihren Familien umgeht. Ich finde sogar, es wäre seine Pflicht gewesen, sie zurückzuholen, um sie vor ein deutsches Gericht zu stellen. Schließlich haben sich die meisten hier radikalisiert, bevor sie dem Ruf des "Islamischen Staates" folgten. Deutschland hat den Terror exportiert, dann muss er ihn auch zurücknehmen.

Ob wir dazu jetzt noch die Gelegenheit hätten, wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist es, dass die Gefangenen im großen Chaos fliehen könnten. Auch keine gute Vorstellung.

Der Gewinner des Tages...

... steht heute erst um 11 Uhr fest. Dann gibt das norwegische Nobelkomitee den Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises bekannt. Hoch gehandelt wird Greta Thunberg. Auf den ersten Blick war ich irritiert: Hat ihr stetes, wütendes Mahnen nicht auch zum Ziel, Unruhe und Konfrontation zu stiften, in gewisser Weise also auch bewusst Unfrieden zwischen den Generationen, zwischen den Jugendlichen und der Politik?

Auf den zweiten Blick ist Thunberg selbstverständlich eine Friedenskämpferin. Sie versucht, uns in eine größere Harmonie mit der Natur zu versetzen. Sie setzt sich für die Verlierer des Klimawandels ein, die unter Wassermangel oder drückender Hitze leiden. Sie versucht, diese Leidtragenden mit den Verursachern zu versöhnen, indem sie die Verursacher dazu bringt, weniger CO2 zu verursachen.

Wie hätte sich wohl Alfred Nobel (im Foto) entschieden?

