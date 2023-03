Die Lage am Morgen Widerliche Selbstjustiz

Wenn ich jedoch sehe, was einige Mitbürgerinnen und Mitbürger im Angesicht der Aktivisten abziehen, bekommen ich das kalte Grausen. In Hamburg zerrte ein Lkw-Fahrer am Samstag einen der Festgeklebten rüde von der Fahrbahn und trat dem am Boden Liegenden anschließend fest in den Bauch. Wenn ein Fotograf nicht gerade noch hätte flüchten können, wäre es ihm vermutlich ähnlich gegangen. Andere geiferten nur verbal. Eine hässliche Fratze trat da zum Vorschein, eine primitive Lust auf Selbstjustiz. Man mag sich gar nicht ausdenken, was geschieht, wenn solche Leute und ihre vielen geistigen Brüder und Schwestern einmal unbeobachtet gegen all jene losziehen, die sie stören.

Ich hoffe, dass solche Fälle von Selbstjustiz konsequent geahndet werden. Von jenen, die für Ahndungen zuständig sind.

Klimaaktivist instrumentalisiert Prozess: Haftstrafe mal anders

Münchner Märchenstunde

Streiken werden die Profis des FC Bayern München gewiss nicht, wenn ihr neuer Trainer Thomas Tuchel in dieser Woche seinen Dienst antritt. Immerhin aber verweigern einige Profis die Begründung der Klub-Bosse, warum Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann vorigen Freitag freigestellt wurde: dass es zwischen Trainer und Mannschaft einfach nicht mehr gepasst hätte. Davon könne keine Rede sein, erklärten zum Beispiel die nicht ganz irrelevanten Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka am Wochenende und bekundeten ihre äußerst hohe Wertschätzung für den gefeuerten Nagelsmann.