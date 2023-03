Die Lage am Morgen Widerliche Selbstjustiz

Auf der Pressekonferenz am Freitag sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić gefühlt 19 Mal den folgenden Satz. »Die Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer hat nicht mehr gepasst.« Jedes Mal klang es, als habe ihm jemand diese Formulierung aufgeschrieben und er sie einfach auswendig gelernt. Hätte man ihn mal gefragt, was diese Floskel denn konkret bedeute, hätte er sie vermutlich einfach zum 20. Mal wiederholt. Wenn der FC Bayern tatsächlich so ambitioniert ist, dass ein Trainer wie Nagelsmann weichen muss, weil er den Ansprüchen nicht genügt, dann frage ich mich schon, wie man sich auf der Management-Ebene mit einer solch bescheidenen Performance zufriedengeben kann.

Ich glaube übrigens auch nicht, dass es einen Bruch zwischen Nagelsmann und der ganzen Mannschaft gegeben hat. Höchstens ein gespanntes Verhältnis zu den älteren Platzhirschen Manuel Neuer und insbesondere Thomas Müller. Was Nagelsmann jedenfalls nicht verstanden hat: dass man sich als Bayern-Trainer im Grunde gleich selbst feuern kann, wenn man es wagt, Thomas Müller nicht die von ihm erwünschte Spielzeit zu geben. An dieser Majestätsbeleidigung, die zuverlässig für schlechte Stimmung sorgt, ist schon Niko Kovač in München gescheitert. Das Erfolgsgeheimnis von Hansi Flick bei Bayern war es hingegen, dass er Müller beinahe jeden Wunsch erfüllte.

Als Nagelsmann Müller beim Spiel in Leverkusen schon zur Halbzeit auswechselte, dachte ich mir gleich: Das wird sich rächen. Es sollte sein letztes Spiel sein.

Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine

Die jüngsten Entwicklungen: Awdijiwka bei Donezk steht unter schwerem Beschuss – und soll geräumt werden. Litauen verlangt neue Sanktionen wegen der russischen Atomvorhaben. Und: Selenskyj würdigt Soldaten. Der Überblick.

Post für Putins Eltern: Irina Tsybanjewa hat sich nie kritisch über Präsident Putin geäußert. Dann schrieb sie ein paar Sätze auf einen Zettel und ging an das Grab von Wladimir Putin und Maria Putina. Nun steht sie vor Gericht.

»Ukrainischer Wein wird immer populärer«: In dem Land, das unter russischem Beschuss steht, geht es manchmal auch um Genuss: Die Ukraine produziert und exportiert Wein, der besonders schmeckt. Zwei Frauen über ihre Arbeit, die unter schwersten Bedingungen weiterläuft.

… gibt's heute nicht. Fällt dem Streik zum Opfer. Wobei, mit etwas Glück können Sie sich selbst einen kleinen Gewinn sichern: die Teilnahme an einer exklusiven SPIEGEL-Veranstaltung. Meine Kollegin Eva-Maria Schnurr spricht mit der Journalistin und Autorin Sabine Bode über das Thema: »Spuren der Nazizeit: Wie Kriegstraumata bis heute weiterwirken«. Bode war eine der Ersten, die die Schicksale der »vergessenen Generation« sichtbar gemacht hat: jener Menschen also, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebten, deren Leiden aber kaum Raum fand in den darauffolgenden Jahrzehnten. In der heutigen Veranstaltung wird es darum gehen, wie diese Kriegstraumata über Generationen weitergegeben werden und Familien bis heute prägen, wie Kinder und Enkel damit umgehen können, und wie die Balance gelingt, das Leiden der Deutschen anzuerkennen, ohne die deutsche Schuld abzuwehren.