Die Lage am Morgen

Es dauert noch eine Woche bis zum Nato-Gipfel in Litauen, bei dem es um die Aufnahme Schwedens in das Verteidigungsbündnis gehen soll. Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson besucht aus diesem Grund heute US-Präsident Joe Biden in Washington. Den müssen die Schweden nicht überzeugen – der Bremser heißt nach wie vor Recep Tayyip Erdoğan.

Der türkische Präsident hat seine Blockadehaltung nach seiner Wiederwahl nicht aufgegeben. Dabei hat die Regierung in Stockholm bereits ein Waffenembargo gegen die Türkei aufgehoben und die Terror-Gesetzgebung verschärft, um Erdoğan gnädig zu stimmen. Der kritisiert aber weiterhin, dass Anhänger der auf der EU-Terrorliste stehenden kurdischen Arbeiterpartei PKK in Stockholm ungestraft demonstrieren dürften. Es gibt allerdings noch ein weiteres Problem für die schwedischen Beitrittsambitionen: Ein Mann hat, genehmigt von den Behörden, zu Beginn des islamischen Eid-Festes vor einer Moschee in Stockholm einen Koran verbrannt – und seither weitere solche Aktionen angekündigt. Die Türkei hat deshalb nun Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit einem schwedischen Nato-Beitritt geäußert – sie will sich nicht drängen lassen und macht ihrerseits weiter Druck.

Allerdings könnte der Schlüssel am Ende doch in den USA liegen: Denn Erdoğan will seit Langem F-16-Jets kaufen, was die USA bisher blockieren. Sollte vor dem Gipfel noch ein Deal dazu geschlossen werden, könnte Schweden nächste Woche doch noch als Nato-Gipfel mit am Tisch sitzen. Die Chancen dafür schwinden allerdings mit jedem Tag.

