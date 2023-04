Die Lage am Morgen

Im Sudan herrscht seit einer Woche der Kriegszustand. Zwei Generäle kämpfen brutal um die Macht, mit schweren Waffen, mit Artillerie und Kampfflugzeugen. Auf Zivilisten wird keine Rücksicht genommen.

Bei Alfadil fällt der Strom aus, sie ist eine Weile nicht erreichbar, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Inzwischen ist sie in den Süden des Landes geflohen. Diese Geschichte gibt tiefe Einblicke in die Zustände im Sudan und in das Grauen, das Menschen in einem Krieg erleben.

Kämpfe im Sudan: Wie eine afrikanische Hoffnungsstory in Gewalt endete

Effizienter, als der Westen glaubt

Wer gehofft hatte, der Krieg gegen die Ukraine würde Russlands Wirtschaft auslaugen und langsam in die Knie zwingen, wurde enttäuscht. »Sie ist tatsächlich sehr viel stärker, als wir annehmen konnten«, sagt Andrej Alexandrowitsch Jakowlew, Professor für Wirtschaftswissenschaften, in einem SPIEGEL-Gespräch. Er gilt als einer der führenden Experten für russische Industriepolitik; derzeit arbeitet er an der Harvard University.