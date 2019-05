war da was? Ende des Monats sind die Wahlen zum Europäischen Parlament und daran nehmen die Briten, wie wir gestern erfahren durften, so selbstverständlich teil, als sei nichts gewesen. Grund ist die großzügige Verlängerung der Austrittsfrist bis 31. Oktober, die den Abtrünnigen von der Europäischen Union gewährt wurde.

Man mag es als skurril abtun, dass ausgerechnet die Nation, die uns seit Monaten mit ihrem finallosen Abschiedsdrama nervt, mit darüber bestimmt, wer uns in Europa künftig regieren wird. Dass die Briten nun aber mitwählen dürfen, hat tatsächlich erhebliche Auswirkungen auf das Brüsseler Machtgefüge: So dürfte die Wahl für die Tories als Desaster enden - und ihnen deutlich weniger Sitze als bislang bescheren. Gewinner dürfte die Labour-Partei sein, die damit die Macht der Sozialdemokratischen Partei Europas im Parlament stärken würde. Auch die neue Brexit-Partei von Nigel Farage wird voraussichtlich zu den Wahlgewinnern gehören.

Eine solche Verschiebung der Mehrheiten würde wiederum die Wahl des mächtigen EU-Kommissionspräsidenten beeinflussen. Bislang macht sich CSU-Mann Manfred Weber am meisten Hoffnungen, weil die konservative EVP vermutlich die stärkste Fraktion im Parlament werden wird. Doch mit dem Erstarken der Sozialdemokraten würden sich seine Chancen minimieren.

Das britische Drama, es reicht viel weiter als befürchtet. Den Vorhang bitte, schnell!

Der flüchtende US-Minister

Mandel Ngan/DPA

War da was? Wollte nicht US-Außenminister Mike Pompeo seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas und die Kanzlerin besuchen, um über viele brisante Themen zu sprechen, Iran, Venezuela, Afghanistan? Doch der ehemalige CIA-Chef sagte gestern kurzfristig ab, aus "wichtigen Termingründen". Diplomatisch gesehen war das ein eher ungewöhnlicher Vorgang, die Absage kam drei Stunden vor Protokollbeginn. Selbst die amerikanischen Journalisten, die bei Pompeo mit in der Maschine saßen, wussten lange nicht, wohin stattdessen die Reise gehen würde. Am Ende landeten sie in Bagdad.

Iran war wohl der Grund für den schnellen Fahrplanwechsel, die Spannungen mit den USA haben weiter zugenommen. Es ist ein Konflikt, der sich wie im Lehrbuch für anschwellende Konflikte entwickelt. Zuletzt verschärften die USA ihre Sanktionen, Iran drohte daraufhin, aus dem Atomabkommen auszusteigen. Nun sei der Konflikt eskaliert, heißt es aus amerikanischen Kreisen, der Flugzeugträger Abraham Lincoln wurde deshalb in die Region verlegt und eine Bomberstaffel. Was wir in diesen Tagen beobachten, könnte der langsame Beginn eines neuen Krieges sein.

Die Enteignungs-Debatte

Ben Curtis / AP

Über Enteignungen redet man nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südafrika. Dort besitzt die weiße Minderheit noch immer die Mehrheit des unter privaten Eigentümern registrierten Agrarlandes. Eine massive Ungleichheit, 25 Jahre nach Ende der Apartheid.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde ein Gesetzesentwurf bekannt, der Landenteignungen erleichtern soll, um damit für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Seitdem wird in Südafrika heftig gestritten.

Wenn heute ein neues Parlament gewählt wird, dann wird der African National Congress (ANC) voraussichtlich wieder die Mehrheit an Stimmen bekommen. Und dennoch wird er mit erheblichen Verlusten rechnen müssen. Die Menschen sind ernüchtert nach den Jahren voller Korruptionsvorwürfe gegen Jacob Zuma, der von 2009 bis 2018 regierte. Südafrika, darauf kann man sich wohl einigen, braucht einen Neuanfang.

Verlierer des Tages...

DPA

... sind die ehemaligen Bewohner der Colonia Dignidad, die in der deutschen Sektensiedlung in Chile gefoltert, missbraucht und ausgebeutet wurden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Sektenarzt Hartmut Hopp stellte die Staatsanwaltschaft Krefeld jetzt nach knapp acht Jahren ein.

Hopp war 2004 in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung in mehreren Fällen zu fünf Jahren und einem Tag Gefängnis verurteilt worden, 2013 hatte der Oberste Gerichtshof in Santiago de Chile das Urteil bestätigt. Zu dieser Zeit lebte Hopp bereits in Krefeld, er hatte sich dem Gefängnis 2011 durch Flucht nach Deutschland entzogen. Damit begann in Deutschland ein jahrelanger Justizkrimi.

Im September vergangenen Jahres hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, dass die chilenische Strafe nicht in Deutschland vollstreckt werden kann, zuvor hatte das Landgericht gegenteilig entschieden. Nun teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die chilenischen Urteilsfeststellungen nicht ausreichten, "um eine nach deutschem Recht strafbare Beihilfe des Beschuldigten" zu belegen.

Während sich Hopp über seinen Anwalt glücklich über diesen Abschluss zeigte, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast, die sich seit Längerem für die Opfer der Sekte einsetzt: "Wenn Verantwortliche nicht zur Verantwortung gezogen werden, bleibt tiefe Enttäuschung." Und der Politikwissenschaftler Jan Stehle vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V., der seit Jahren zur Colonia Dignidad forscht und zu den besten Experten zählt, sagt: "Monströse jahrzehntelange Verbrechen hinterlassen Hunderte schwer geschädigte und traumatisierte Opfer, womöglich über hundert Ermordete, jedoch keine Täter? Das ist nicht zu erklären."

Gewinner des Tages...

... sind die katholischen Priester. Sie können sich in einem Workshop nun zu Influencern in den sozialen Medien ausbilden lassen und bekommen dafür Nachhilfe in Instagram, YouTube und beim Bloggen.

Wir freuen uns schon auf die neuen Bilder auf Instagram: hier die hippsten Talare, dort die Empfehlungen für den süffigsten Messwein, omg!

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

