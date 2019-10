Die Lage am Dienstag

heute beschäftigen wir uns mit Donald Trumps Sanktionen gegen die Türkei in der Syrienkrise, mit dem geplanten Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut und mit Präsenten aus Deutschland für chinesische Funktionäre.

Fraktionen beraten über U-Ausschuss zu Maut

Fabrizio Bensch/ REUTERS

Die Pkw-Maut, sie sollte der CSU als Wahlkampfschlager dienen, doch Horst Seehofer und Co. haben sich an dem Projekt vollkommen verhoben. Die vollmundig versprochene Straßengebühr wird so nach Lage der Dinge niemals kommen, der Europäische Gerichtshof hat sie gestoppt. Nun wird es dazu sehr wahrscheinlich auch noch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag geben: Diesen wollen die Oppositionsfraktionen FDP, Grüne und Linke heute auf den Weg bringen.

Auch wenn die Sache unheimlich kompliziert klingt, lohnt es sich, hier genau hinzuschauen. Für die CSU ist das alles eine beispiellose Blamage. Es geht nicht um "Peanuts": Im Verkehrsministerium von Ressortchef Andreas Scheuer wurde bei der Planung der CSU-Maut reichlich Unheil angerichtet. "Der Schaden für die Steuerzahler könnte bei einer halben Milliarde Euro liegen", schreibt mein Kollege Gerald Traufetter. Die Rechnung geht dann bitte an die CSU-Landesleitung, Franz-Josef-Strauß-Haus, 80807 München. Danke.

SPIEGEL-Leitartikel zur Maut: Vertuschen und Verschweigen

Trumps panische Kehrtwende

Jonathan Ernst/REUTERS

Nach Tagen der Untätigkeit, der großen Worte und des Durcheinanders im Weißen Haus, versucht US-Präsident Donald Trump nun panisch, seine Syrienpolitik zu korrigieren. Offenbar zeigt die massive Empörung vieler seiner Parteifreunde über die einsame Entscheidung des Präsidenten, die türkische Offensive in Nordsyrien zuzulassen, Wirkung. Trump hat in der Nacht gegen die Türkei eine Reihe von Sanktionen verhängt und neue Strafzölle auf türkischen Stahl erlassen. Außerdem soll Vizepräsident Mike Pence in die Türkei reisen, um dort auf Präsident Recep Tayyip Erdogan Druck auszuüben. Erdogan soll seine Offensive und das brutale Vorgehen des Militärs gegen die Kurden sofort beenden.

Natürlich wird die Kehrtwende von der US-Regierung als wohl durchdachte und bahnbrechende Entscheidung des Präsidenten verkauft, in Wahrheit geht es jetzt jedoch allein darum, dass Trump noch irgendwie gesichtswahrend aus dieser selbstverschuldeten Misere herauskommt. Fest steht: Der Fehler ist gemacht, und die Kurden, die in denen vergangenen Tagen getötet wurden, werden durch Trumps Sanktionen nicht wieder lebendig.

Syrien-Politik der USA: Geburtstagsgeschenk für Putin

Kann Joe Biden seine Favoritenrolle verteidigen?

David J. Phillip/ AP

Die Kandidaten der Demokraten für die nächste US-Präsidentschaftswahl treten heute in Ohio zu einer weiteren großen Fernsehdebatte an. Syrien und die Ukraineaffäre werden wichtige Themen sein. Vor allem Joe Biden dürfte die Gelegenheit nutzen, um Präsident Trump scharf zu attackieren. Zugleich wird er sich selbst aber auch Fragen über die Geschäfte seines Sohnes Hunter in China und in der Ukraine gefallen lassen müssen.

Wird Biden seine Favoritenrolle im Feld der Bewerber verteidigen? Vor allem Elizabeth Warren, die linke Senatorin, holt in Umfragen immer mehr auf. Sie profitiert von einem Zulauf aus dem Lager ihres Freundes Bernie Sanders, der gesundheitlich angeschlagen ist. Sanders will heute trotz seiner jüngsten Herzprobleme an der Debatte teilnehmen.

SPIEGEL Live auf der Frankfurter Buchmesse

Frank Rumpenhorst/ DPA

In Frankfurt/Main beginnt die Buchmesse. Sollten Sie einen Besuch planen, empfehle ich Ihnen, auch am SPIEGEL-Stand (Halle 3.0, D56) vorbeizuschauen. Unsere Redaktion hat mehr als 50 Autorinnen und Autoren eingeladen, um mit ihnen über die neuen Bücher des Herbstes zu sprechen, darunter Jo Nesbø und Jussi Adler Olsen sowie Margit Auer, Doris Dörrie, Karen Köhler, Thomas Gottschalk, Elif Shafak, Terézia Mora, Juan Moreno, Jackie Thomae, Ulrich Tukur, Richard David Precht, Peter Wohlleben, Ulrich Wickert und die Politikerin Muhterem Aras.

Von Mittwoch bis Samstag beginnt der Tag am SPIEGEL-Stand zudem um 10 Uhr mit einem neuen Veranstaltungsformat: Bei "DIE LAGE live" holen Autoren unseres Newsletters das Morning-Briefing live auf die Buchmesse. Zusammen mit jeweils einem Gast - Stephen Holmes, Wolfgang Schroeder, Armin Nassehi und Peter Maxwill - geben sie einen Ausblick auf den Tag und diskutieren die wichtigsten Nachrichten.

Und das gibt es auch noch: Am Samstag, 19. Oktober, um 11 Uhr diskutieren auf einer Sonderveranstaltung im Congress Center der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer mit SPIEGEL-Redakteurin Annette Bruhns über das Thema "Klimakrise - wie können wir unserer Aufgabe gerecht werden?" Weitere Infos und das gesamte Programm finden Sie hier.

Verlierer des Tages...

REUTERS/Kai Pfaffenbach

... ist die Deutsche Bank. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" und anderer Medien hat das Geldhaus nach 2002 jahrelang auf Geldzahlungen, Geschenke und andere Gefälligkeiten gesetzt, um die chinesische Regierung und Manager staatseigener Betriebe zu umgarnen. So wurden Politiker in Peking mit Geschenken wie etwa einem Kristalltiger für 15.000 Dollar bedacht. Es gab aber auch kostbaren Rotwein, Fernseher oder Stereoanlagen. Um ihr Beziehungsnetz in China auszubauen, stellte die Deutsche Bank demnach auch mehr als 100 Angehörige einflussreicher Chinesen ein. Das nennt man dann wohl nach alter bundesrepublikanischer Sitte: politische Landschaftspflege.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Trump fordert Ende der türkischen Offensive: Mit starken Worten und Sanktionen will der US-Präsident das von ihm mitverschuldete Debakel in Syrien eindämmen

Mit starken Worten und Sanktionen will der US-Präsident das von ihm mitverschuldete Debakel in Syrien eindämmen Kurden-Demo eskaliert: In Herne gingen erst Scheiben zu Bruch, dann gab es Verletzte. Der Protest hatte sich gegen den türkischen Einmarsch gerichtet

In Herne gingen erst Scheiben zu Bruch, dann gab es Verletzte. Der Protest hatte sich gegen den türkischen Einmarsch gerichtet Harley-Davidson muss Bau von E-Bike stoppen: Die Maschine soll junge Kunden locken. Doch bei Tests wurden Probleme deutlich

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles