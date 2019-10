heute beschäftigen wir uns mit den Maßnahmen der Bundesregierung zum Klimaschutz, die jetzt Formen annehmen; mit dem Streit zwischen den USA und der Türkei, der zu eskalieren droht - und mit einem seltsamen Angela-Merkel-Interview.

Erdogan lässt Trump auflaufen

Der Disput zwischen den USA und der Türkei um die Syrien-Offensive droht zu eskalieren. Nachdem US-Präsident Donald Trump unter dem Druck seiner eigenen Partei den Ton gegenüber Ankara deutlich verschärft hat, lässt ihn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan offenbar kühl abblitzen. Die Türkei werde niemals die von den USA geforderte Waffenruhe ausrufen und US-Sanktionen würden ihm keine Sorgen bereiten, sagte Erdogan nach Angaben des türkischen Fernsehens.

Der republikanische Senator und Trump-Vertraute Lindsey Graham verriet derweil, dass sich Erdogan in einem Telefonat mit Trump dazu verpflichtet habe, die Gegend rund um die Stadt Kobane zu meiden. Dort leben viele Kurden. Sollte Erdogan sein Versprechen brechen, wäre dies fatal, so Graham: "Ich rate der Türkei, aufzuhören, bevor die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei vollständig zerstört werden."

Trump selbst will sich heute im Weißen Haus mit den führenden Vertretern der Republikaner und Demokraten im Kongress treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Vor allem im Senat drängen etliche Abgeordnete darauf, die Sanktionen gegen die Türkei noch weiter zu verschärfen.

Harmlose US-Sanktionen: Trumps stumpfe Waffe gegen Erdogan

Bahnfahren wird billiger, Fliegen teurer

Erst tat sich kaum etwas, jetzt soll alles ganz schnell gehen: Die Bundesregierung macht beim Klimaschutz Druck, schon heute soll im Kabinett ein erstes Bündel von neuen Maßnahmen beschlossen werden, die viele Bürger betreffen werden. So sollen Zugfahrscheine - wie angekündigt - günstiger werden. Dafür soll die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets auf sieben Prozent gesenkt werden, bisher sind es 19 Prozent. Die Bahn will den Großteil der Entlastung an ihre Kunden weiter geben.

Zugleich soll das Fliegen teurer werden. Geplant ist, dass die Luftverkehrsteuer für Flüge im Inland und in EU-Staaten um rund 76 Prozent, die für längere Flüge um rund 43 Prozent angehoben werden. Konkret bedeutet das: Für Flüge in Europa steigt die Steuer um 5,65 Euro auf 13,03 Euro. Bei Strecken bis 6000 Kilometer ist eine Erhöhung um 9,96 Euro auf 33,01 Euro vorgesehen. Davon wären zum Beispiel viele Flüge in die USA betroffen. Bei Flügen über mehr als 6000 Kilometer sollen künftig 59,43 Euro fällig werden, fast 18 Euro mehr als bislang.

Macron empfängt Merkel in Toulouse

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen sich heute im südfranzösischen Toulouse. Im Schlepptau haben sie fast alle ihre Minister, weshalb die Zusammenkunft im Diplomaten-Sprech "Ministerrat" genannt wird. Einmal mehr soll dabei die besondere Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft beschworen werden, was in diesen Zeiten vielleicht wirklich keine schlechte Idee ist.

Es rappelt immer wieder zwischen Macron und Merkel. So wie zum Beispiel im aktuellen Streit um die Osterweiterung. Auch das Scheitern der französischen Kandidatin für die EU-Kommission, Sylvie Goulard, sorgt für atmosphärische Verstimmungen. Zugleich sind Macron und Merkel klug genug zu sehen, dass sie gegenüber Donald Trump, im Brexit-Durcheinander und im Syrienkonflikt am besten fahren, wenn sie möglichst mit einer gemeinsamen Haltung auftreten.

So soll in Toulouse auch symbolisch die europäische Eigenständigkeit gegenüber den USA betont werden: Macron und Merkel besuchen das Airbuswerk, ein wirtschaftlicher Leuchtturm der EU. Auf der Tagesordnung stehen die gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie wichtige Verteidigungsprojekte. Deutschland und Frankreich planen den gemeinsamen Bau eines neuen Panzertyps und eines neuen Kampfflugzeugs.

Drohender Gipfel-Streit der EU: Weltpolitikunfähig

Gewinner des Tages ...

... sind Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Die beiden Unionspolitiker beweisen Kreativität, sie haben ein neues Video-Format ausprobiert: Parteifreund interviewt Parteifreundin, also Brinkhaus befragt Merkel. Erstausstrahlung war jetzt bei einer außerordentlichen Fraktionssitzung der Union in Leipzig ( hier gibt es das Video bei YouTube). Es ging um das Thema Deutsche Einheit.

Solche Wohlfühl-Interviews sind für Parteigrößen natürlich ein Geschenk, da gibt es keine lästigen Journalisten, die möglicherweise kritische Fragen stellen. Alles ist artig und gefällig aufbereitet. Jetzt will man natürlich wissen: Was kommt da noch? Horst Seehofer befragt Andreas Scheuer zur Maut, Olaf Scholz verliest - nur positive - Nachrichten in der "Tagesschau"? Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt "Hart aber fair"? Anne Will wird durch Heiko Maas ersetzt? Wir sind gespannt. Die Vorfreude ist grenzenlos.



