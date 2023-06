Die Lage am Morgen

…ist Pamela Rendi-Wagner. Sie wurde etwa zur selben Zeit Chefin der Sozialdemokratie in Österreich, wie Andrea Nahles in Deutschland SPD-Chefin wurde. Das war im Jahr 2018 ein großes Thema: Zwei Frauen in benachbarten Ländern übernehmen die altehrwürdigen und von Männern dominierten Parteien.

Nahles hielt sich nur ein Jahr an der Spitze ihrer Partei, die ehemalige Gesundheitsministerin und Ärztin Pamela Rendi-Wagner aber hielt sich bis heute – tatsächlich bis heute. Auf dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPÖ an diesem Samstag in Linz wird die 52-Jährige nun nicht mehr für die Parteispitze antreten. Um den Parteivorsitz bewerben sich der ehemalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und der Bürgermeister der Gemeinde Traiskirchen, Andreas Babler.

Rendi-Wagner hat es in all den Jahren nicht geschafft, ihre Partei nach vorne zu bringen, obwohl die Voraussetzungen eigentlich nicht besser hätten sein können: Die Konkurrenz lieferte ein Debakel nach dem nächsten. Zweimal scheiterte in dieser Zeit Sebastian Kurz von der ÖVP als Bundeskanzler, zuletzt 2021, weil gegen ihn Ermittlungen wegen möglicher Falschaussagen, Korruption, manipulierter Umfragen und Betrugs eingeleitet wurden.

Die Politikerin beklagte in ihrer Abschiedsrede im Nationalrat eine mangelnde Geschlossenheit in der SPÖ und auch mangelnden Respekt. Vielleicht nimmt sie sich jetzt die Zeit, um sich einmal mit Andrea Nahles zu treffen und gemeinsame Erfahrungen auszutauschen.