Die Lage am Morgen

Sie gibt einem einen Hinweis darauf, wie sehr die Insulaner ihre Demokratie hochhalten – trotz allem, was seit geraumer Zeit um sie herum passiert. In den vergangenen Monaten hat sich der Konflikt um Taiwan dramatisch zugespitzt . China, das Taiwan als abtrünnige Provinz sieht, strebt eine »Wiedervereinigung«. Auf dem Kongress der Kommunistischen Partei Ende Oktober sagte Xi Jinping, dass dies notfalls mit Zwang passieren müsse.

Aber Taiwan hält demokratisch Kurs, feiert regelrecht seine Demokratie. Bilder vom Wahlkampf zeigen Kandidaten, die Squaredance tanzen, vor Toiletten stehen und dabei mehr öffentliche Toiletten versprechen, man sieht riesige aufblasbare Drachen und Fische, die etwas mehr Aufmerksamkeit und gute Laune erzeugen als ein oller Kugelschreiber mit Parteilogo.

»Ich habe noch kein Land auf der Welt erlebt, in dem die Menschen sich so für ihre Demokratie begeistern wie in Taiwan. Das hat mich bei meinem Besuch sehr beeindruckt«, sagt meine Kollegin Katharina Graça-Peters. Vor Kurzem erst hat sie Taipeh besucht und beschreibt in unserer aktuellen Ausgabe, wie die Menschen mit der Bedrohung umgehen, wie sie mit ihr zu leben gelernt haben. Sie ist Menschen begegnet, die voller Begeisterung und Stolz von ihrer Demokratie schwärmen. Und Menschen, die im Alltag gelassen ihr Leben bestreiten. Eine junge Frau sagt: »Wohin sollten wir denn gehen? Wir sind eine Insel.«

Die Hoffnung der Ukrainer auf das Recht im Angesicht des Krieges

Beinahe seit Anbeginn des Angriffs auf ihr Land setzen sich die Ukrainer für ein neues internationales Tribunal ein, das gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die russische Führung ermitteln soll. Um dafür zu werben, wird sich kommende Woche eine Delegation aus der Ukraine auf den Weg in den Westen machen. Die Delegation, unter anderem bestehend aus Abgeordneten und Vertretern des Außenministeriums, wird nach Frankreich, Deutschland und in die USA reisen, um sich Unterstützung für das Vorhaben zu sichern. Der Trip nach Berlin ist für den kommenden Donnerstag vorgesehen.