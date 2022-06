Mein Kollege Nikolaus Blome, der immerhin ein paar Semester Volkswirtschaft studiert hat, schreibt heute in seiner Kolumne, es tue fast körperlich weh, wie die Ampelregierung glaubt, sich über ökonomische Gesetze hinwegsetzen zu können. Sie gibt den Ölkonzernen Milliarden für einen angeblichen Tankrabatt, siehe oben, obwohl schon die Mehrwertsteuersenkung zur Coronazeit gezeigt hat, dass nur ein kleinerer Teil bei den Verbrauchern ankommt. Sie will Kraftwerke abschalten, obwohl klar ist, dass die Preise für Energie dadurch nochmals steigen werden. Sie schwadroniert über eine »Übergewinnsteuer«, kann aber nicht sagen, was »Übergewinne« überhaupt sind. Und sie glaubt, sie könne mit Kurzzeit-Entlastungen die Inflation bekämpfen, obwohl es sich dabei um eine Aufgabe der Europäischen Zentralbank handelt.

Nikolaus nennt all das »manifesten Schwachsinn« und schreibt: »Man hätte das alles wissen können. Es steht in diesen vermaledeiten Lehrbüchern.«

Lesen Sie hier die ganze Kolumne: Inflation des Wahnsinns

3. Geht die AfD jetzt auch im Osten den Bach hinunter?

Es war nur eine Kommunalwahl, es ging lediglich um Bürgermeister und Landräte, doch womöglich haben die Wählerinnen und Wähler in Sachsen gestern eine politische Trendwende eingeleitet: Die AfD hat in Sachsen viel schlechter abgeschnitten, als sie es selbst erwartet hatte. In Dresden kam ihr Kandidat mit 14,4 Prozent nur auf den vierten Platz. Im Landkreis Mittelsachsen, wo sich die AfD die meisten Chancen auf den bundesweit ersten Landratsposten ausgerechnet hatte, verlor sie ebenso klar wie in Pirna oder im Landkreis Leipzig.