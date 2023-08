Die Lage am Morgen

… ist Barbie. Der gleichnamige Film hat nicht nur bereits die Rekordsumme von 1,2 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Das Feminismusmärchen legt auch offen, wo sich Hochburgen fragiler Männlichkeit befinden: So wurde der Film in Algerien nach zwei Wochen wegen »Verstoßes gegen die Moral« verboten, auch Kuwait und der Libanon haben ihn verbannt – und in Katar wurde er gar nie gezeigt. Offenbar gefiel den Entscheidungsträgern (Gendern vermutlich unnötig) nicht, dass Barbie zu Beginn des Films im Barbiearchat lebt. Und dass Ken sich bei der versuchten Einführung des Patriarchats (das er in der realen Welt kennengelernt hat) eher tölpelhaft anstellt. Faszinierend, ist, wie sehr sich konservative muslimische Regierungen im Nahen Osten und rechte Republikaner in den USA in dieser Frage einig sind: Die fundamentalistische American Family Association behauptet, der Film wolle Kinder mit »Transgenderismus« und Homosexualität indoktrinieren – vermutlich, weil eine trans Barbie darin vorkommt. Der 39-jährige konservative Kolumnist Ben Shapiro nahm einen 43-minütigen Monolog bei YouTube auf, in dem er seiner Abscheu über den »woken« Film Ausdruck verlieh. Doch das tut dem Erfolg des Films keinen Abbruch, auch nicht in mehrheitlich republikanischen Bundesstaaten im Süden der USA: In der Frage »Barbie oder Oppenheimer« entschieden sich die Menschen in Texas, Oklahoma oder Louisiana mehrheitlich für Barbie .