nach einer kurzen Weihnachtspause beschäftigen wir uns heute mit dem neuen Streit in der Großen Koalition um das Tempolimit, dem gefährlichen Stellvertreterkrieg vor Europas Toren: in Libyen. Außerdem geht es um das neuerliche Morden in Syrien und den scheinbar unbesiegbaren Premierminister Israels.

Verkehrsminister verteidigt Raser gegen SPD

So ziemlich jede Nation hat ein identitätspolitisches Thema, bei dem die Vernunft versagt. In den USA zeigt sich das in der Liebe eines Teils der Bevölkerung zu Waffen, die auch davon nicht getrübt wird, dass es immer wieder zu Massakern in Schulen oder Einkaufszentren kommt. In Deutschland zeigt sich das beim Rasen ohne Tempolimit auf Autobahnen. Es gibt dafür keinerlei rationale Argumente, außer vielleicht einem auf traurige Weise beengten Freiheitsbegriff. Ansonsten ist der Fall klar: Ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern senkt die Zahl der Unfälle drastisch. Natürlich stoßen Raser auch mehr Schadstoffe aus. Trotzdem spaltet das Thema die Gesellschaft in zwei ähnlich große Lager: Im Oktober waren in einer Umfrage 53 Prozent der Befragten für ein generelles Tempolimit. Der Bundestag lehnte ein solches ebenfalls im Oktober sehr deutlich ab.

Die neue SPD-Chefin Saskia Esken will mit ihren Koalitionspartnern von der Union über dieses Thema jetzt nochmal sprechen, aber CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer hat sich jede Diskussion darüber verbeten - das ist wiederum kein Wunder, denn Scheuer hat sich bisher vor allem als Lobbyist des Autos gezeigt. Er muss zudem gerade um seinen Job kämpfen, weil er das Automaut-Debakel verantwortet, das den Staat nun auch noch eine halbe Milliarde Euro kostet.

Der erneute Streit ums Tempolimit ist trotz der Weihnachtspause in der Politik so schnell wohl nicht vorbei: SPD-Chefin Esken will es weiterhin zum Koalitionsthema machen. Scheuers Versuch, die Debatte zu beenden, führte am Donnerstag zu einer Blamage: Der Twitter-Account des Bundesministeriums für Verkehr verbreitete ein Scheuer-Zitat über fließenden Verkehr und postete dazu ein Foto einer Schweizer Autobahn. Die Schweiz, eine Hochburg des politischen Liberalismus, kennt allerdings - wie jedes europäische Land außer Deutschland - ein Tempolimit. Seit 1976.

Europa ist beim Kampf um Libyen zerstritten

Wie planlos die EU in der Sicherheitspolitik ist, zeigt sich gerade in Libyen: In diesem Mittelmeerstaat, der für die europäische Migrationspolitik von zentraler Bedeutung ist, herrscht mittlerweile ein offener internationaler Stellvertreterkrieg. Die Türkei (rechts im Bild Präsident Recep Tayyip Erdogan) will Truppen in das Land schicken, um die von der Uno anerkannte Regierung in Tripolis zu stützen. Die wird auch von Katar unterstützt. Auf der anderen Seite sind die Truppen von General Khalifa Haftar gerade dabei, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen - unterstützt von Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die EU? Ist gespalten, handlungsunfähig. Die beiden europäischen Länder mit den engsten Beziehungen zu Libyen schlagen sich auf entgegengesetzte Seiten: Frankreich unterstützt Haftar, Italien steht hinter der Regierung.

Und Deutschland versucht sich in einer Vermittlungsdiplomatie, die wenig Aussichten auf Erfolg hat. Es ist nicht nur eine Schande für die EU, dass dieser Konflikt vor Europas Haustür von Russland und der Türkei ausgefochten wird und die EU dabei zerstritten und ohne Einfluss ist - es ist vor allem gefährlich. Wer den Konflikt für sich entscheidet, könnte künftig darüber bestimmen, wie viele Flüchtlingsboote sich auf den Weg nach Europa machen.

Die Endschlacht um Syrien

Es schaut kaum noch jemand hin, aber im Nordwesten Syriens bombardiert das Regime von Baschar al-Assad, unterstützt von Russland, wieder Zivilisten und Krankenhäuser. Donald Trump rief nun auf Twitter dazu auf, das Blutvergießen zu stoppen. "Russland, Syrien und Iran töten Tausend von unschuldigen Zivilisten in der Provinz Idlib - oder sind dabei es zu tun. Tut es nicht! Die Türkei arbeitet hart daran, das Schlachten zu beenden", schrieb der US-Präsident. Die Türkei hat allerdings nur um eine Waffenruhe gebeten.

Zehntausende Menschen sind laut Uno aus der Gegend geflohen, in der sich die letzten Aufständischen gegen das Regime verschanzt haben. Die meisten Kämpfer, die übrig geblieben sind, sind islamistische Extremisten. Assad (im Bild) hat damit gleich zwei Ziele erreicht: Er kämpft nun tatsächlich fast nur noch gegen Islamisten, womit sich die Wirklichkeit nun der Propaganda angenähert hat. Und er steht kurz vor einem endgültigen Sieg, der Rückeroberung ganz Syriens. Über die Angriffe auf Zivilisten und Krankenhäuser regt sich kaum noch jemand auf - sie werden von der Weltöffentlichkeit achselzuckend hingenommen. Es droht allerdings eine neue Flüchtlingskrise an der Grenze zur Türkei: Denn fast drei Millionen Menschen leben eingekesselt in der Provinz Idlib.

Ich empfehle Ihnen einen persönlichen Text unseres langjährigen Afrika-Korrespondenten Bartholomäus Grill. Er hat über Kapstadt geschrieben. Seit zwei Jahrzehnten lebt Grill in dieser globalen Metropole, die bei Touristen so beliebt ist - und in der die Apartheid gesellschaftlich nie geendet hat: Kapstadt ist gespalten zwischen weiß und schwarz, arm und reich. Eine Welt, in der die Weißen nach wie vor massiv von der faktisch weiterbestehenden Rassentrennung profitieren, sich aber massiv vor Kriminalität fürchten. Es ist das Porträt einer Stadt, die sich aus zwei Welten zusammensetzt, die einander nur an wenigen Punkten berühren. Hier geht es zum Text.

Gewinner des Tages...

...ist Benjamin Netanyahu. Der am längsten amtierende Premierminister in der Geschichte Israels kann sich trotz einer Anklage wegen Korruption als Chef seiner Likud-Partei halten - von der Macht vertreibt ihn so schnell keiner. Netanyahu musste sich am Donnerstag einer parteiinternen Wahl gegen seinen Herauforderer Gideon Saar stellen, doch er siegte erwartungsgemäß. Inhaltlich unterschied die beiden Kandidaten wenig. Saar wollte in erster Linie den Rechtsstaat vor Netanyahu beschützen, der einer Strafverfolgung entgehen will. Nun zieht der Premier gestärkt in die dritte Parlamentswahl binnen zwölf Monaten: Sie findet im März 2020 statt. Bei den bisherigen Wahlen im April und im September gelang es weder Netanyahu noch seinem Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß eine Regierung zu bilden.

