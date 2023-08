Die Lage am Morgen

Eine der spannenden Fragen heute Abend: Was wird Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Interview nach dem Spiel sagen, sollte Werder gewinnen? Welchen seiner Spieler wird er diesmal am heftigsten beleidigen? Oder wird er gar handgreiflich? Nach dem verlorenen Supercup-Spiel vorigen Samstag hatte Tuchel sich vollkommen ratlos vor dem Mikro präsentiert und seine Mannschaft rhetorisch vor den Bus geworfen.

Der Mann hat sich, wenn Dinge anders laufen als geplant oder ihm Fragen nicht schmecken, erkennbar nicht unter Kontrolle, er hat das Zeug zum Klaus Kinski der Bundesliga. Unter Entertainmentgesichtspunkten ist das wunderbar. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass Tuchel am Ende der Saison noch Bayern-Trainer ist. Darauf, dass Bayern am Ende der Saison wieder Meister wird (zum zwölften Mal in Folge) hingegen schon.

Gäbe es den FC Bayern nicht, würde ich auf Borussia Mönchengladbach als Geheimfavorit auf die Meisterschaft tippen. Der Verein hat zwar große Namen verloren, aber endlich Spieler im Kader, die motiviert sind und sich mit dem Verein identifizieren. Der richtige Spirit, die passende Einstellung, das hoffe ich zumindest, sind im Zweifel wichtiger als der addierte Marktwert eines Kaders.

Mein Kollege Peter Ahrens aus dem Sportressort (ebenfalls Fan der wahren Borussia) ist skeptischer. Er hat alle 18 Teams unter die Lupe genommen und sich an eine Prognose gewagt. Gladbach wird bei ihm Neunter, Bayern Meister, Bochum und Darmstadt steigen ab, Augsburg muss in die Relegation. So weit, so nachvollziehbar. Borussia Dortmund, das die Meisterschaft in der vergangenen Saison geradezu verschenkte, wird laut Ahrens nur Vierter, hinter Leverkusen und Leipzig.

Zur Beruhigung aller Anhänger von Darmstadt, Bochum oder Dortmund sei hier noch angefügt: Ahrens ist ein toller Journalist und ein wunderbarer Kollege. Aber als Hellseher ist er, genau wie ich, in der Regel ein Totalausfall.

Lesen Sie dazu hier den aktuellen SPIEGEL-Leitartikel

Eine Liga für Absteiger: Langeweile, stagnierende Einnahmen, wenig Glanz – wenn die Bundesliga sich nicht neu erfindet, droht ihr 60 Jahre nach dem Start der Absturz in die Bedeutungslosigkeit .

Paus tanzt auf dem Tisch

Dass die Ampelregierung nach der Sommerpause dort weitermacht, wo sie aufgehört hat, mit gegenseitigem Misstrauen, Unverständnis und Zoff, dafür ist in dieser Woche allen voran Lisa Paus zu danken. Die ist seit knapp zwei Jahren Familienministerin. Das haben aus guten Gründen nicht viele Menschen mitbekommen. Seit dieser Woche könnte das anders sein. Es scheint, als habe sich Paus vom Vorwurf, zu passiv zu sein und sich ständig über den Tisch ziehen zu lassen, treiben lassen.