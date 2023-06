Die Lage am Morgen

Glaubt man US-Experten, dann verläuft die Gegenoffensive der Ukrainer bislang nicht wie erhofft. Der Nachrichtensender CNN zitiert aktuell zwei Quellen, offenbar aus Militärkreisen, die angeben, bislang erfülle die ukrainische Offensive an keiner Front die Erwartungen. Die russischen Abwehrstellungen würden sich als recht stabil erweisen, das russische Militär sei in der Lage, die Angriffe der Ukrainer »kompetent« abzuwehren. Auch die Minenfelder der Russen würden den ukrainischen Vormarsch aufhalten. Gleichzeitig machen die westlichen Militärs aber auch Hoffnung: Die ukrainische Offensive sei erst am Anfang, sagen sie laut CNN. Man bleibe optimistisch, dass die ukrainischen Truppen mit der Zeit Geländegewinne erzielen könnten.

Dazu passt, was der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmyhal gerade in London erklärte. Die Gegenoffensive seines Landes werde Zeit brauchen, sagte Shmyhal da. »Wir müssen alle geduldig sein und wir werden die Resultate sehen.«

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Das Loch in der Brücke: Die Ukraine hat eine wichtige Verbindung zwischen der Krim und dem russisch besetzten Festland mit Raketen getroffen – mit Folgen für die Versorgung der russischen Truppen. Am Boden kommt die Gegenoffensive nur langsam voran.

Satellitenbilder zeigen, wie leer der Kachowka-Stausee ist: Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist eine Katastrophe für Mensch und Natur. Aufnahmen der europäischen Copernicus-Mission zeigen das Ausmaß des Wasserverlusts rund um das Atomkraftwerk bei Saporischschja.

Die AfD und die dreiköpfige Frau auf dem Jahrmarkt

Das Umfragehoch für ihre AfD versetzt die Führungsleute der rechtspopulistischen Partei in wohlige Aufregung. Plötzlich wird die Frage interessant, wer für die Partei als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin bei der nächsten Bundestagswahl antreten sollte. Parteichefin Alice Weidel meldet vorsorglich bereits Interesse an dem Job an, schiebt aber in einem Interview pflichtschuldig hinterher, dass natürlich auch andere in der Partei »Lust« auf die Kandidatur hätten und die ganze Sache so oder so von der Parteibasis entschieden werden müsste.