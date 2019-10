heute beschäftigen wir uns mit dem Tod von IS-Chef Baghdadi und dessen Folgen für Donald Trumps Wahlkampf, mit der möglichen Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen und mit dem Comeback der argentinischen Ex-Staatspräsidentin Cristina Kirchner.

Nicht wegen Trump, sondern trotz Trump?

Jim Bourg/ REUTERS

Die Tötung des Terroristenchefs Abu Bakr al-Baghdadi, dem Chef des "Islamischen Staates", ist für Donald Trump im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs 2020 ein großer Erfolg. "Er starb wie ein Hund, er starb wie ein Feigling", sagte Trump am Sonntag. US-Spezialkräfte der Navy Seals hatten Baghdadi und seine Familie am Samstag im Nordwesten Syriens aufgespürt, der IS-Chef sprengte sich laut US-Angaben zusammen mit drei seiner Kinder selbst in die Luft.

Trump hat in seiner Präsidentschaft immer wieder versucht, seinen Vorgänger Barack Obama wahlweise zu übertrumpfen oder dessen Errungenschaften ungeschehen zu machen. Nun hat er so etwas wie seinen eigenen "Bin-Laden-Moment". Die Tötung des Qaida-Chefs 2011 unter Obamas Kommando war für die Nation zwar wesentlich bedeutsamer, denn es hatte auch etwas von Rache für die Anschläge vom 11. September 2001. Bin Laden war zudem wesentlich berühmter als es Baghdadi je war - dabei kontrollierte der IS-Chef zeitweise eine Art Staat von der Größe Großbritanniens.

Er war ein brutaler Gangster, der weltweit Terroranschläge verantwortete und sich persönlich an Gräueltaten beteiligte und gefangene Frauen vergewaltigte, zum Beispiel die US-Menschenrechtsaktivistin Kayla Mueller. Der Tod des Mörders Baghdadi kommt für Trump wie gerufen - schließlich steht er gerade weltweit in der Kritik, weil er die US-Truppen ziemlich kopflos aus Syrien zurückgezogen hat.

Die auftrumpfende Pressekonferenz Trumps vom Sonntag überdeckt allerdings, dass die Aktion gegen den Terroristenführer offenbar nicht wegen, sondern trotz der jüngsten Entscheidungen des Präsidenten gelang. In der "New York Times" erzählen hochrangige Militärs, dass die Operation nachts in hochriskanter Weise und gewissermaßen in letzter Minute ausgeführt werden musste - weil der überstürzte Truppenrückzug es den US-Spezialkräften schon bald unmöglich gemacht hätte, überhaupt noch solche Aktionen in Syrien durchzuführen.

Paradoxerweise haben ausgerechnet die Geheimdienste, die Trump sonst eher als seine Feinde sieht, ihm diesen Sieg verschafft. Hinzu kommt: Der Tod Baghdadis schwächt den IS zwar, aber er ist deshalb noch lange nicht am Ende. Ich empfehle Ihnen zur Bedeutung Baghdadis den Artikel unseres IS-Experten Christoph Reuter, der sich mit dem Mann und der Organisation seit vielen Jahren beschäftigt:

Tod von IS-Anführer Baghdadi: Ende eines Schreckenskönigs ohne Land

Thüringen wählt die Unregierbarkeit

Jan Woitas/ DPA

Bei der Landtagswahl in Thüringen gab es am Sonntag zwei Gewinner: erstens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Es ist vor allem ein persönlicher Erfolg des Landesvaters, dass die Linkspartei erneut gewann - mit einem eher moderaten Kurs.

Zweitens: die AfD. Sie konnte ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Es schreckte die Wähler nicht ab, dass der AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke zum rechtsradikalen "Flügel" der Partei gehört, der laut Verfassungsschutzchef "immer extremistischer" wird.

Die Verlierer sind die traditionellen Volksparteien SPD und insbesondere die CDU. Die Grünen und die FDP schafften es nur knapp in den Landtag. Das komplizierte Ergebnis hat zur Folge: Das Land ist, wenn man von klassischen Koalitionsmodellen ausgeht, fast unregierbar. Die Lösung könnte eine Art Minderheitsregierung unter Wahlsieger Ramelow bringen: Er bleibt aufgrund einer Besonderheit der thüringischen Verfassung einfach im Amt, sucht sich für seine Regierung aber Partner von Fall zu Fall.

Ein Minderheitsmodell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der vergangenen Bundestagswahl abgelehnt, in Erfurt bleibt aber wohl nichts anderes übrig - mit einem populären Landesvater wie Ramelow hat es zumindest gewisse Erfolgsaussichten. Es ist schon richtig, dass die FDP sich nicht auf eine Koalition mit CDU, Grünen und SPD einlässt und dass die CDU nicht mit der Linkspartei koaliert - denn solche reinen Anti-AfD-Koalitionen, die ideologisch wenig verbindet, würden die Rechtsaußen-Partei wohl nur noch stärker werden lassen. Lesen Sie dazu auch die Analyse meines Kollegen Kevin Hagen:

Thüringens Ministerpräsident Ramelow: Ohne ihn geht nichts

Chinas Führung, die Hongkong-Krise und der Handelskrieg

Jason Lee/ REUTERS

Chinas Staatschef Xi Jinping hat gerade an vielen Fronten mit Krisen zu kämpfen: Am Sonntag kam es in Hongkong erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, durch den Handelskrieg mit den USA ist das Wachstum auf den niedrigsten Stand seit drei Jahrzehnten eingebrochen.

Ab heute muss Xi vor der Führungsspitze der Kommunistischen Partei seinen Kurs verteidigen, sie tagt vier Tage lang. Xi gilt als mächtigster Parteiführer und Staatschef seit Mao, seine Doktrin wurde vor zwei Jahren sogar in der Verfassung verankert. Doch die Demokratiebewegung in Hongkong bedroht den Herrschaftsanspruch der Partei; und die wirtschaftlichen Probleme setzen die Führung unter Druck, Reformen einzuleiten.

Ob und wie Xi intern kritisiert wird - und wie die Diskussionen im Führungskreis ablaufen - werden wir wohl nie erfahren - die Zusammenkunft findet hinter verschlossenen Türen statt. Chinas Führer sind niemandem Rechenschaft schuldig außer sich selbst.

Chinas schwächeres Wirtschaftswachstum: Die magische Sechs

Die Story des Tages

Natacha Pisarenko/ AP

Sie darf wegen Korruptionsverdachts nicht frei reisen, ihre mentale Gesundheit wurde angezweifelt, nun ist sie zurück: Cristina Kirchner, die exzentrische Linkspopulistin, die Argentinien lange Jahre als Staatspräsidentin regiert hat. Bei den Wahlen am Sonntag ist sie zur Vizepräsidentin gewählt worden - unter dem neuen Präsidenten Alberto Fernández. Seine Linksregierung beendet die glücklose Amtszeit des wirtschaftsliberalen Mauricio Macri.

Was hat Kirchner in ihrem neuen Amt vor? Mein Kollege Marian Blasberg hat sie vor einigen Wochen im Wahlkampf porträtiert und mit vielen Menschen gesprochen, die sie kennen:

Argentiniens Ex-Präsidentin: Populistin Kirchner will zurück an die Macht

Verliererin des Tages...

Marijan Murat/ DPA

... ist die SPD. Eigentlich sollte der Mitgliederentscheid zu den neuen Vorsitzenden die Partei wiederbeleben, ein wenig wie eine amerikanische Vorwahl. Stattdessen hat der Prozess etwas Deprimierendes: Nur gut die Hälfte aller Mitglieder hat sich bisher überhaupt an der Wahl der neuen Parteivorsitzenden beteiligt, das ist das Gegenteil von Mobilisierung und Aufbruch.

Und dann wurde am Samstag bekannt, dass sich in der Stichwahl nun zwei Kandidatenduos gegenüberstehen, die auch nicht gerade für eine neue Euphorie in der Partei stehen: Da sind auf der einen Seite Vizekanzler Olaf Scholz und die brandenburgische Politikerin Klara Geywitz, die für viele Parteimitglieder das "Weiter so" verkörpern. Auf der anderen Seite stehen die bisher eher wenig bekannten Politiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, ein Ex-Finanzminister aus NRW und eine Bundestagsabgeordnete. Die beiden wurden vor allem von jenen gewählt, die Scholz verhindern und den Ausstieg aus der Großen Koalition wollen.

Auf ihre Retter muss die SPD wohl noch warten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Historischer Wahlerfolg für die Linke : In Thüringen sind alle Wahlbezirke ausgezählt, und laut vorläufigem Endergebnis erreicht Bodo Ramelow mit seiner Linken 31 Prozent. Die AfD hat ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt

: In Thüringen sind alle Wahlbezirke ausgezählt, und laut vorläufigem Endergebnis erreicht Bodo Ramelow mit seiner Linken 31 Prozent. Die AfD hat ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt Machtwechsel in Argentinien : Der Oppositionskandidat Alberto Fernández hat die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Damit kehrt auch die umstrittenen Ex-Präsidentin Cristina Kirchner in die Regierung zurück

: Der Oppositionskandidat Alberto Fernández hat die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Damit kehrt auch die umstrittenen Ex-Präsidentin Cristina Kirchner in die Regierung zurück Lewis Hamilton siegt beim Formel-1-Rennen in Mexiko: Und obwohl Valtteri Bottas den vorzeitigen sechsten WM-Titel seines Teamkollegen verhinderte, war der Brite glücklich

