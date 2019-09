die Impeachment-Untersuchung gegen Trump kommt sehr plötzlich: Es geht nicht um die Russlandaffäre, die Washington zwei Jahre lang beschäftigte, sondern um einen sehr frischen Skandal: Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch am 25. Juli aufgefordert haben, gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu ermitteln.

Nun will Trump ein Transkript des Anrufs veröffentlichen, um die Vorwürfe angeblich auszuräumen. Doch die Sache ist komplex: Eine geheimnisvolle Person will als Whistleblower vor dem Repräsentantenhaus und dem Senat in der Angelegenheit aussagen. Offenbar ist der Telefonanruf nur ein Teil der Vorwürfe gegen Trump.

Eigentlich war Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, stets gegen ein Impeachment - jetzt hat sie ihre Meinung geändert. Sie war dagegen, weil sie weiß, wie gefährlich ein solches Verfahren für die Demokraten ist: Eine klare Mehrheit der Amerikaner war in Umfragen stets gegen die Einleitung einer Amtsenthebung.

Als die Republikaner 1999 gegen Bill Clinton ermittelten, hieß der Sieger am Ende Clinton. Die Demokraten, die im vergangenen Jahr Sitze von Republikanern erobert haben, könnten sich sehr angreifbar machen, wenn sie für eine unpopuläre Amtsenthebung stimmten. Pelosi fehlen dafür auch immer noch rund 50 Stimmen im Repräsentantenhaus - eine Untersuchung kann sie in den Ausschüssen aber bereits starten.

Warum hat Pelosi ihre Meinung geändert? Vermutlich, weil die Ukraine-Affäre so viel eindeutiger als die Russlandaffäre ein Fehlverhalten des Präsidenten zu zeigen scheint - einen Teil der Vorwürfe hat er selbst eingeräumt: Biden war ein Thema im Gespräch mit Selenskyj.

Es ist zwar aus heutiger Sicht praktisch ausgeschlossen, dass Trump am Ende aus dem Amt entfernt wird - denn dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im republikanisch kontrollierten Senat. Dennoch ist Pelosis Entscheidung der vielleicht entscheidende Startschuss für den Präsidentschaftswahlkampf 2020.

Trump vor der Uno: Kiew im Kopf

Der "Hulk" vor Gericht

Alastair Grant/ AP

Die passendste Beschreibung seiner Selbstwahrnehmung hat der britische Premier Boris Johnson vor Kurzem selbst geliefert: Er hat sich mit dem "Incredible Hulk" verglichen, jener Comicfigur, die sich in ihrer unbändigen Wut zu einem Muskelpaket aufpumpt, das sich mit Superkräften durch alles boxen kann. Das war eine Selbsttäuschung, wie das Urteil des Obersten Gerichts nun zeigt - die Idee, das gewählte Parlament von der Queen einfach fünf Wochen schließen zu lassen, damit Johnson ungestört seine Idee vom Brexit durchboxen kann, hat nicht funktioniert.

Nach der Demütigung durch das Gericht müsste Johnson nun eigentlich zurücktreten. Aber er hält sich offensichtlich weiterhin für den "Hulk" und macht einfach weiter. Er steuert direkt auf einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober zu, den ihm das Parlament eigentlich schon gesetzlich verboten hat.

Ein "Hulk" tritt nicht zurück, er müsste schon durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden - deshalb ist das Urteil des Gerichts zwar ein Meilenstein für das verfassungsrechtlich ungeschriebene Verhältnis zwischen Regierung und Parlament, es hat das Brexit-Debakel aber nicht weniger kompliziert gemacht.

Niederlage für Boris Johnson: Brüssels bittersüße Freude

Rohani spricht vor der Uno

Ludovic MARIN/ AFP

Der Auftritt des iranischen Präsidenten Hassan Rohani vor der Uno-Vollversammlung hätte unter anderen Umständen eine große Show werden können, doch nun wird er wohl vom Impeachment-Drama um Trump überschattet werden. Rohani gab bei seinem Besuch in New York bei der Uno zunächst bei Trumps Leibsender Fox News ein Interview - was einem Treffen mit dem US-Präsidenten wohl am nächsten kommt, nachdem ein persönliches Gespräch der beiden bekanntlich nicht stattfand.

Heute will Rohani bei seiner Rede eine eigene "Friedensinitiative" für die Straße von Hormus vorstellen. Sie soll für einen dauerhaften Frieden in der Region sorgen - allzu viel sollte man sich davon nicht versprechen. Nicht nur, weil Iran für die Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen verantwortlich gemacht wird, sondern weil Teheran in der Region - von Syrien bis Jemen - auch sonst keine besonders friedliche Rolle gespielt hat.

Erklärung von Merkel, Macron, Johnson: Deutschland macht Iran für Angriff in Saudi-Arabien verantwortlich

Die Story des Tages

Susanne Miller/US Fish and Wildlife Service/ REUTERS

In derselben Woche, in der die Schwedin Greta Thunberg vor der Uno auftrat und mit ihrer emotionalen Rede für Aufsehen sorgte, stellt der Uno-Weltklimarat IPCC heute Vormittag in Monaco seinen neuesten Sonderbericht vor: Darin geht es um die erwarteten Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Weltmeere, Gletscher, Permafrostböden - und das Eis der Arktis und Antarktis. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich angesichts des Berichts bereits am Dienstag vor den Vereinten Nationen in New York bestürzt. "Wir sind absolut geschockt von dem jüngsten Bericht des IPCC, es ist absolut verheerend - im Moment verlieren wir den Kampf."

Heute schon ist die Erderwärmung, die bisher seit 1900 im Mittel rund 1 Prozent beträgt, an den Polkappen viel stärker zu spüren: In der Arktis ist es schon rund drei bis vier Grad wärmer. Ich empfehle Ihnen deshalb den folgenden Artikel, in dem unsere Reporter aus Regionen berichten, in denen die Bewohner heute schon direkt mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sind.

Verlierer des Tages...

Sina Schuldt/ DPA

... sind natürlich in erster Linie Trump und Johnson, danach kommt aber gleich der VW-Vorstand: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat VW-Chef Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Ex-Konzernchef Martin Winterkorn wegen ihres Umgangs mit dem Diesel-Skandal angeklagt: Vorgeworfen wird ihnen Marktmanipulation. Dennoch will VW an Diess und Pötsch festhalten - zwar gilt die Unschuldsvermutung, der Ausgang des Verfahrens ist unklar. Und trotzdem hat VW damit nun ein neues Problem: Der Skandal will einfach nicht enden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die US-Demokraten starten erste Schritte für eine mögliche Amtsenthebung Donald Trumps . Der Präsident reagiert mit Gegenangriffen und erhält Unterstützung. Auch seine Gegner melden sich zu Wort - die Reaktionen im Überblick

. Der Präsident reagiert mit Gegenangriffen und erhält Unterstützung. Auch seine Gegner melden sich zu Wort - die Reaktionen im Überblick Plácido Domingo verlässt New Yorker Met-Oper : Mehrere Frauen beschuldigen den Startenor der sexuellen Belästigung. Am Mittwoch hätte er in der New Yorker Metropolitan Oper auftreten sollen - nun erklärt Domingo seinen Rückzug

: Mehrere Frauen beschuldigen den Startenor der sexuellen Belästigung. Am Mittwoch hätte er in der New Yorker Metropolitan Oper auftreten sollen - nun erklärt Domingo seinen Rückzug Schon wieder ein Wechsel in der Führungsspitze von Thyssenkrupp? Das Präsidium des Aufsichtsrats hat empfohlen, mit Guido Kerkhoff über einen zeitnahen Abgang zu verhandeln - er ist erst seit Juli 2018 Vorstandschef

