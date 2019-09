herkömmliche US-Präsidenten würden die Anschuldigungen, die sich nun vor Donald Trump auftürmen, wohl nicht überstehen. Gestern wurde der schriftliche Vorwurf eines Whistleblowers veröffentlicht, der den Präsidenten des Amtsmissbrauchs bezichtigt. Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Telefon gebeten (oder besser: genötigt), Untersuchungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter einzuleiten.

Offenkundig wollte Trump Schmutz als Munition für den heranziehenden Wahlkampf bekommen - im Gegenzug für amerikanische Militärhilfen. Zudem wirft der anonyme Geheimdienstmitarbeiter dem Weißem Haus vor, die Mitschrift des Telefonats zunächst auf einem geschützten Server versteckt zu haben.

Trump aber ist kein herkömmlicher Präsident. Die Skrupellosigkeit ist sein treuer Begleiter. Ein anderer Begleiter ist die Erfahrung, mit jeder Ungeheuerlichkeit davonzukommen, als Geschäftsmann, als Privatmann, als Präsident. Nur ein Beispiel von vielen: Als Präsidentschaftsbewerber ließ er der Pornodarstellerin Stormy Daniels auf verschlungenen Pfaden Schweigegeld zukommen, um eine mutmaßliche Affäre zu verheimlichen. Die Folgen? Keine.

Wird er auch dieses Mal wieder davonkommen?

Heute gehen die Anhörungen in Washington weiter, an deren Ende die Demokraten wohl ein Amtsenthebungsverfahren einleiten werden . Jedes Statement, jede Befragung wird live im Fernsehen übertragen und live von Trump auf Twitter kommentiert. Für Fans amerikanischer Politik-Serien sind dies Festtage und CNN ist spannender als Netflix. Für Freunde Amerikas sind es verstörende und traurige Tage.

Christoph Soeder/ DPA

Heute ist wieder Demo-Tag. Die Jugendbewegung "Fridays for Future" hat erneut zu Klimastreiks rund um den Globus aufgerufen. Am vergangenen Freitag konnte die Bewegung einen großen Erfolg feiern. Alleine in Deutschland gingen rund 1,4 Millionen Bürger auf die Straße, die meisten in Berlin, wo zeitgleich die Spitzen der Großen Koalition gerade ihr hasenfüßiges Klimaschutzpaket präsentierten, das in erster Linie ein GroKo-Schutzpaket war. Die Demonstranten hätten also gute Gründe, erneut auf die Straße zu gehen.

Die Teilnehmerzahl am vergangenen Freitag war auch deshalb so hoch, weil nicht nur die üblichen "Fridays for Future"-Demonstranten auf den Beinen waren. Viele machten vermutlich ihre erste Demo-Erfahrung. Im Fußball gibt es die Spezies des "Event-Fans". Gemeint sind Zuschauer, die nur dann im Stadion auftauchen, wenn es gerade angesagt ist. Heute wird sich zeigen, ob es sich beim Gros der Demonstranten um "Event-Klimaschützer" handelte - oder ob ihr Engagement nachhaltig ist.

Pflege als Profitgeschäft

Daniel Karmann/ DPA

Der Bundestag berät heute über das "Angehörigen-Entlastungsgesetz". Künftig sollen Kinder nur noch dann für pflegebedürftige Eltern zahlen müssen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro übersteigt. Das ist sinnvoll, denn viele ältere Menschen verzichten bislang auch deshalb auf einen Umzug ins Pflegeheim, weil sie ihren Kindern nicht finanziell zur Last fallen wollen. Mit dieser Entlastung von Angehörigen ist das Problem einer alternden Gesellschaft aber nicht annähernd gelöst.

Seit Jahren erzählen Politiker aller Parteien, wie wichtig die Pflege doch sei. Dennoch gibt es viel zu wenig Pflegekräfte in Deutschland, und deren Bezahlung ist ebenso grottig wie ihre Arbeitsbedingungen. Wenn die Politik die Pflege weiter privaten, rein profitorientierten Betreibern überlässt, wird sich an diesem Zustand kaum etwas ändern. Der Staat muss die Pflege endlich zur nationalen Aufgabe machen.

Das schönste Amt vor Papst

Andreas Gora/ DPA

In den unschuldigen Zeiten des Fußballs war der Chefposten beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) das schönste Amt der Welt - noch weit vor Papst. Man konnte alle paar Jahre schön zu den großen Turnieren in aller Welt reisen und musste sich nur hin und wieder auf deutschen Ascheplätzen in der Provinz zeigen.

Mit den vielen Milliarden aber, die das herrliche Spiel zum großen Geschäft machten, veränderten sich auch die Aufgaben der DFB-Präsidenten. Und sie gerieten in Versuchung. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass die beiden letzten Präsidenten über undurchsichtige Geldzahlungen oder teure Uhr-Geschenke stürzten.

Heute Vormittag wird auf dem Bundestag des DFB in Frankfurt ein neuer Chef gewählt. Einziger Kandidat ist Fritz Keller, der lange Zeit Präsident des SC Freiburg war. Bislang wurden DFB-Chefs vor allem an Titeln gemessen, die in ihrer Amtszeit geholt wurden. Bei Keller sollten die Maßstäbe andere sein. Es wäre bereits ein Erfolg, wenn er dem Verband das Image des windigen Geschäftemachers wieder nehmen könnte.

Neuer DFB-Präsident: Keller überzeugt Profis und Amateure

Gewinner des Tages...

Jens Kalaene/ DPA

... ist der Flughafen Berlin-Tegel. Am 3. Juni 2012 hatte der Flughafen seinen fest zugesicherten Renteneintrittstermin - nach 64 Jahren im Dienst. Weil ihn sein designierter Nachfolger, der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER), bis heute im Stich lässt, musste Tegel seinen wohlverdienten Ruhestand immer wieder verschieben. Trotz vieler Altersbeschwerden.

Der "tegeltypische" Geruchsmix aus Desinfektionsmittel, Urin und Fünfzigerjahren ist bestenfalls was für Fetischisten. Die viel zu engen Gänge, die für das Fluggastaufkommen der Nachkriegszeit konzipiert wurden, sind nichts für Klaustrophobiker. Und an schicke First-Class-Terminals ist gar nicht zu denken. All das aber macht Tegel zum ehrlichsten, tapfersten und liebenswürdigsten Flughafen Deutschlands.

Heute trifft sich der Aufsichtsrat des BER, um über die Lage auf der Baustelle des Desasterflughafens zu beraten. Aktuell wird eine Eröffnung im Oktober 2020 angepeilt. Bis dahin muss Tegel also weiter aushelfen. Mindestens. Das Treffen des Aufsichtsrats findet übrigens in einem Airport Hotel statt. Am Flughafen Berlin-Tegel. Wo sonst.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Trump droht Informanten in den eigenen Reihen: Früher sei man mit Spionen anders umgegangen, so der US-Präsident. Die Botschaft dürfte klar sein

Früher sei man mit Spionen anders umgegangen, so der US-Präsident. Die Botschaft dürfte klar sein Öffentliche Kritik von der eigenen Schwester: Rachel Johnson hat sich in die jüngste Debatte über Boris Johnsons Rhetorik eingeschaltet - und wird deutlich

Rachel Johnson hat sich in die jüngste Debatte über Boris Johnsons Rhetorik eingeschaltet - und wird deutlich Jennifer Lopez und Shakira treten beim Super Bowl auf: Die Einschaltquoten ließen zuletzt nach - jetzt sollen es die beiden Sängerinnen richten

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Markus Feldenkirchen