heute geht es um das anstehende Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten, einen weiteren Truppenbesuch der Verteidigungsministerin und einen Verkehrsminister, der unerwartet Akten der Pkw-Maut aus dem Bundestag abholen lässt.

Impeachment ohne Erfolg

Tony Dejak/ AP

Es ist ein wenig so, als habe man bei einem spannenden Buch zuerst die letzten Seiten gelesen: Man weiß genau, wie es ausgeht. Beim Amtsenthebungsverfahren gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump können wir heute schon sagen, wie es sehr wahrscheinlich enden wird: Der Senat wird gegen eine Amtsenthebung stimmen, weil die Republikaner dort in der Mehrheit sind.

Genauso sicher ist es, dass heute das Repräsentantenhaus für die Eröffnung des Verfahrens stimmen wird, weil dort die Demokraten in der Mehrheit sind. Die Debatte der Abgeordneten beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit, sie könnte viele Stunden dauern, danach wird abgestimmt.

Alles nur Show also?

In gewisser Weise ja, und dennoch ist es gut, dass dieser Prozess stattfindet, weil er Transparenz für die Wähler schafft. Niemand wird bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr sagen können, er habe von nichts gewusst. Zugleich kann es sein, dass Trump aus dem Scheitern seiner Amtsenthebung stärker denn je hervorgeht. Diese strategische Überlegung darf bei der heutigen Entscheidung aber keine Rolle spielen, es muss um die Sache gehen.

Die Demokraten beschuldigen Trump, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen Joe Biden gedrängt zu haben. Biden, einst Vize unter Barack Obama, ist Favorit unter den demokratischen Kandidaten für die Wahl 2020.

Die Demokraten sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus und die Freigabe von 391 Millionen US-Dollar Militärhilfe für die Ukraine abhängig gemacht habe. Die Demokraten werfen dem US-Präsidenten außerdem vor, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu den Vorgängen behindert zu haben.

Wir kennen zwar den Anfang dieser Geschichte und auch ihr Ende, was dazwischen liegt, kennen wir nicht. Vermutlich werden es Szenen des Ringens sein, sie haben bereits begonnen. Der Führer der Republikaner im Kongress, Mitch McConnell, hat gerade abgelehnt, vier Mitarbeiter des Weißen Hauses als Zeugen in den Senat zu laden. Die Demokraten sind empört und sprechen von einem Irrweg. Zugleich schickte Trump einen sechsseitigen Wutbrief an die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und warf ihr Verfassungsbruch vor.

Es klingt nach einem spannenden Buch, alles in allem.

Immun gegen Skandale: Donald Trump, der Unverwundbare

Truppenbesuch im Mittelmeer

Britta Pedersen/ DPA

Die Verteidigungsministerin reist mal wieder, sie besucht deutsche Soldaten auf Zypern. Die Bundeswehr ist Teil der Unifil-Mission, die für die Sicherung der Seegrenzen des Libanon zuständig ist und den Waffenschmuggel eindämmen soll. Annegret Kramp-Karrenbauer wird wohl Weihnachtsgeschenke mitbringen.

Die Forderung, Deutschland solle sich militärisch mehr engagieren, ist in Mode. Es gibt auch gute Gründe dafür: Der Rückzug der USA als Weltpolizei, die Krise der Nato, das angespannte Verhältnis zu Russland und China, die vielen Konflikte auf der Welt, deren Entwicklung unberechenbar ist.

Andererseits engagiert sich Deutschland bereits mit 3391 Soldaten im Ausland, aber wer weiß das schon? Ich vermute, ein Großteil der Deutschen ahnt nicht, dass wir Soldaten auf Zypern stationiert haben, die dem Libanon helfen. Ich vermute, ein Großteil weiß nicht, dass Deutschland an 13 militärischen Missionen beteiligt ist, von Afghanistan über den Kosovo bis in die Westsahara.

Nichts zu wissen ist in einer Demokratie ein Problem, das lösbar ist. Ein anderes ist die Frage, wie sinnvoll jede einzelne dieser Missionen ist. Da gibt es etwa den Einsatz in Mali, wo 873 deutsche Soldaten mithelfen sollen, eine Aussöhnung zwischen der Regierung und Rebellengruppen herbeizuführen. In den vergangen sechs Jahren ist dies nicht gelungen, warum also sind die Soldaten noch dort?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: Ihr schlimmes erstes Jahr

Scheuers Rückrufaktion

Michael Kappeler/ DPA

Neues aus der Maut-Trilogie: Jüngst erhielten die Mitarbeiter im Sekretariat des Verkehrsausschusses im Bundestag unerwarteten Besuch. Beamte aus dem Haus von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kamen vorbei und wollten Akten zur Pkw-Maut wieder mitnehmen, die sie dem Gremium zur Verfügung gestellt hatten.

Scheuer steht unter Druck, da ihm Schadensersatzforderungen der einstigen Betreiber der Pkw-Maut in Höhe von einer halben Milliarde Euro drohen. Grund waren voreilige und unüberlegte Entscheidungen des CSU-Ministers und seiner Beamten. Darum steht jetzt ein Untersuchungsausschuss an, der wiederum der Anlass für die umstrittene Aktenrückholaktion sein könnte, über die an diesem Morgen meine beiden Kollegen Sven Becker und Gerald Traufetter berichten.

Nach ihren Informationen hat das Ministerium die Akten aus dem Verkehrsausschuss zwar an das Sekretariat des Untersuchungsausschusses weitergeleitet. Allerdings war nun die Geheimhaltungsstufe vieler Dokumente plötzlich verändert worden - von der niedrigsten Stufe "VS - nur für den Dienstgebrauch" auf "VS Vertraulich". Diese Akten liegen nun in der Geheimschutzstelle des Bundestags und dürfen nur von Abgeordneten und sicherheitsüberprüften Mitarbeitern gelesen werden. Damit ist die Arbeit des Untersuchungsausschusses von vornherein erschwert.

Sollte sich der Vertuschungsverdacht als wahr herausstellen, hätte Scheuer sein Transparenzversprechen gebrochen. Als Minister ist er ohnehin schon längst nicht mehr tragbar, nur die Kanzlerin und die CSU scheinen bislang anderer Meinung zu sein.

Verkehrsminister Scheuer und sein Ex-Staatssekretär: Der trickreiche Mr Maut

Gewinner des Tages...

Hannibal/ picture alliance / dpa

... sind die 32 Mitglieder des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag. Sie werden heute aller Voraussicht nach eine kurze Sitzung haben. Das reformierte Klimapaket, das nun doch einen Einstiegspreis von 25 Euro pro CO2-Tonne vorsieht, dürfte ohne Streit angenommen werden. Selbst in der Unionsfraktion gab es gestern bei der Debatte nur wenige Protestnoten. Am Ende stimmten 18 der 246 CDU- und CSU-Abgeordneten gegen das Vorhaben.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Trump schickt Nancy Pelosi sechsseitigen Wutbrief : Das offizielle Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten rückt näher - nun wandte er sich schriftlich an die Sprecherin des Repräsentantenhauses und warf ihr Verfassungsbruch vor

: Das offizielle Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten rückt näher - nun wandte er sich schriftlich an die Sprecherin des Repräsentantenhauses und warf ihr Verfassungsbruch vor Streiks in Frankreich sollen auch über Weihnachten weitergehen : Allein am Dienstag haben Hunderttausende Menschen im Land gegen die geplante Rentenreform protestiert. Nun drohen die Gewerkschaften damit, notfalls auch über die Feiertage keine Pause zu machen

: Allein am Dienstag haben Hunderttausende Menschen im Land gegen die geplante Rentenreform protestiert. Nun drohen die Gewerkschaften damit, notfalls auch über die Feiertage keine Pause zu machen Fallon Sherrock gewinnt als erste Frau ein Spiel bei der Darts-WM: Das ist ein historischer Erfolg, denn noch nie hatte es eine Spielerin in die zweite Runde der Darts-Weltmeisterschaft der PDC geschafft - bis die Engländerin Sherrock gegen Landsmann Ted Evetts die Partie ihres Lebens spielte

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen aufregenden Mittwoch!

Herzlich

Ihr Martin Knobbe