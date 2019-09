in der erfolgreichen Politserie "Donald Trump gegen den Rest der Vernunft" lief gestern eine weitere spannende Folge. Immer verstörendere Details über sein Verhalten gegenüber dem ukrainischen Präsidenten werden bekannt. Immer mehr Offizielle gehen auf Distanz zu ihm.

Was man dabei aber nicht vergessen sollte: Trump hat nach wie vor treue Unterstützer. Die Republikaner haben sich ihm auf Gedeih und Verderb ergeben. Dass sie damit täglich aufs Neue die Werte ihrer alten und einst stolzen Partei verraten, scheint keine Rolle zu spielen.

Noch wichtiger sind die Millionen US-Bürger, die immer bedingungsloser zu ihrem Präsidenten stehen, je schärfer die Demokraten ihn angreifen. Im Vorwahlkampf des Jahres 2016 sagte Trump einmal: "Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keinen Wähler verlieren."

Meine Kollegen, die in den USA, Russland und der Ukraine recherchierten, beschreiben die "Affäre Trump" in einer Titelgeschichte mit all ihren Details und kommen zu dem Schluss, dass sein jüngstes Vergehen eines zu viel gewesen sein könnte.

In Deutschland ist Trump - von kleinen Tälern der Ahnungslosen mal abgesehen - ähnlich unten durch wie an der amerikanischen Ostküste. Wer noch mal richtig melancholisch werden möchte, sollte morgen nach München fahren. Dort hält Trumps Vorgänger Barack Obama die Eröffnungsrede bei der Gründermesse "Bits & Pretzels". Das klingt allerdings auch irgendwie traurig.

Klimawandel bei der SPD

Nach viertägiger Pause ist die SPD zurück im Selbstbeschäftigungsmodus. Gestern Abend präsentierten sich die sieben Bewerberpaare um den Parteivorsitz bei einer Regionalkonferenz in der Stadthalle von Braunschweig. Heute Vormittag geht es in Kamen weiter, morgen in Troisdorf. Man kann der sozialdemokratischen Combo nicht vorwerfen, sie würde nur in den großen Hallen aufspielen. Das passt immerhin zu den aktuellen Umfragen.

Dass es unter den Bewerbern nicht ganz so harmonisch zugeht, wie es auf der Bühne vorgegaukelt wird, beschreiben meine Kollegen in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL.

Noch beunruhigender aber sind die Zahlen, die die Forschungsgruppe Wahlen gestern veröffentlichte. Laut deren Umfrage fällt die SPD auf 13 Prozent und landet damit sogar hinter der AfD. Die großen Gewinner sind die Grünen, die mit 27 Prozent gleichauf mit der ebenfalls schwächelnden Union liegen.

Eine Mehrheit der SPD-Anhänger hält den Klima-Plan der Großen Koalition für eine Enttäuschung, während die Spitzen der Partei sich weiter einreden, etwas Großes erreicht zu haben. Das könnte Einiges erklären.

Wien nach Ibiza

Morgen wählen die Österreicher ihren Nationalrat. Man hätte nach der Ibiza-Affäre, über die die Koalition von ÖVP und FPÖ zerbrach und Neuwahlen notwendig wurden, einen heißen Wahlkampf erwarten können. Aber das Auffälligste war, worüber zumindest die großen Parteien nicht sprechen wollten: über Ibiza und all die Fragen, die die Affäre aufwarf. War Heinz-Christian Strache, der Vizekanzler von der FPÖ, der sich von einer vermeintlichen Oligarchin zu korrupten Aussagen verleiten ließ, nur ein Einzelfall? Oder hat die österreichische Politik ein tiefergehendes Problem? Über Korruption, Parteienfinanzierung, die Unabhängigkeit der Medien, kurz, über die großen, demokratierelevanten Fragen, wollten ÖVP und FPÖ nicht reden. Selbst die Sozialdemokraten nicht.

So kann es gut sein, dass Sebastian Kurz morgen wieder zum starken Mann Österreichs gewählt wird und alles so bleibt wie es ist - eine Neuauflage der Koalition mit den Rechtspopulisten inklusive. Denn die hat Sebastian Kurz, dem Prinzipien in seiner Karriere noch nie im Wege standen, explizit nicht ausgeschlossen.

Story des Tages

Die Zahl der Griesgrame in Deutschland, die Greta Thunberg für gefährlicher halten als die Erkenntnisse der Klimaforschung, ist in den vergangenen Tagen rapide gestiegen. Das lag auch an Thunbergs Rede vor den Vereinten Nationen, in der sie nicht nur äußerst zornig dreinschaute, sondern es sogar wagte, "How dare you?" zu sagen: "Wie könnt ihr es wagen?" Gemeint waren die Staats- und Regierungschefs, die Klimapolitik bislang bestenfalls als Wochenendaufgabe betrachteten.

Mein Kollege Philipp Oehmke hat Thunberg seit ihrer Ankunft in Amerika vor vier Wochen begleitet. "Thunberg wird von ihren Kritikern auch wegen ihrer Asperger-Diagnose gern als verrückt dargestellt", lautet Oehmkes Fazit. "Verrückt sind aber eher diejenigen, die weiterhin nichts gegen den Klimawandel unternehmen wollen."

Gewinner des Tages...

... ist Horst Seehofer. Noch im Sommer 2018 konnte Seehofer gar nicht scharf genug gegen Flüchtlinge hetzen. Sein Beharren darauf, Flüchtlinge an der deutschen Grenze künftig zurückzuweisen, hätte beinahe die Regierungskoalition gesprengt - und die Union aus CDU und CSU obendrein.

Über Angela Merkel sprach er in diesen Tagen als die "Person, der ich in den Sattel verholfen habe". Inzwischen sagt er über Merkel, dass nur große Menschen die Probleme unserer Zeit lösen könnten. "Und Angela Merkel ist so ein großer Mensch." Zugleich kämpft er für die Aufnahme aus Seenot geretteter Flüchtlinge.

Seine Parteifreunde erkennen Seehofer kaum wieder. Viele sind irritiert, etliche enttäuscht von ihrem Horst. Aber das müssen sie nicht sein. Seehofer beweist, das radikale Wandlungen binnen weniger Monate auch im fortgeschrittenen Alter noch möglich sind. Und das ist eine gute Nachricht für die Menschheit.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

