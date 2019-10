heute beschäftigen wir uns mit den Verhandlungen beim EU-Gipfel zum Brexit, mit Donald Trumps Syrienpolitik, die immer seltsamer wird. Und mit den Protesten gegen Bernd Lucke.

Das nächste Brexit-Drama in Brüssel

DPA/PA Wire/Stefan Rousseau

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich heute in Brüssel, um über den Brexit zu beraten. Einiges spricht dafür, dass es vielleicht auf den letzten Metern doch noch zu einer Einigung mit den Briten kommt und der Austritt aus der EU tatsächlich zum 31. Oktober erfolgen kann. Aber beim Thema Brexit weiß man nie. Mehrere britische Medien berichten jedenfalls, dass der britische Premierminister Boris Johnson schon früh nach Brüssel reisen will, um Brexit-Gespräche zu führen. Das klingt erst mal positiv.

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, das Fundament für diese Einigung sei fertig und könnte theoretisch gebilligt werden. Auf Seiten der EU und Großbritanniens hieß es allerdings auch, es gebe noch strittige Fragen. Sollte Johnson tatsächlich das Kunststück gelingen, eine Einigung mit der EU zu erzielen, für die er dann auch noch in seinem Parlament eine Mehrheit erhält, müsste man sagen: Respekt. Geht die Sache wieder schief, wird ein Schuldiger gesucht. Man ahnt es fast: Johnson zeigt dann auf die EU. Und die EU zeigt auf Johnson. Das nennt man dann "Blame Game".

Nervenaufreibende Verhandlungen: Brüssel will Einigung beim Brexit erzwingen

Was ist nur mit Trump los?

The White House/Handout via REUTERS

US-Präsident Donald Trump scheint völlig außer Rand und Band. Die Syrienkrise und die Ukraineaffäre setzen ihm erkennbar zu. Jetzt wurde ein Brief bekannt, den er an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geschrieben hat, und der so bizarr und wirr ist, dass man ihn kaum für echt halten mag. Er ist aber wirklich von Trump: Das Schreiben ist nur wenige Zeilen lang und in der typischen Trump-Twitter-Sprache aufgesetzt: "Lass uns einen guten Deal aushandeln", fordert Trump da von Erdogan. "Sei kein Narr!" Und: "Ich rufe dich später an." Der Brief mit dem goldenen Wappen des Präsidenten wirkt wie die Karikatur eines präsidialen Schreibens. Erdogan dürfte herzlich gelacht haben.

US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo müssen derweil die richtige Arbeit machen. Sie sollen in Ankara im Nordsyrien-Konflikt zwischen Türkei und Kurdenmilizen vermitteln. Ihre Mission ist mehr als heikel und es stellt sich die Frage, was die Amerikaner überhaupt noch erreichen können. Die Forderung der USA nach einer Waffenruhe hat Erdogan jedenfalls bereits abgeschmettert. Auch den von Trump vorgeschlagenen "Deal" mit den Kurden lehnt Erdogan ab, er spreche nicht mit Terroristen, stellte er klar. Der türkische Präsident fühlt sich derzeit sehr stark, was wohl auch damit zu tun hat, dass die Invasion seiner Truppen in Nordsyrien bei vielen seiner Wähler gut ankommt.

Vor allem aber schafft der von Trump verordnete Rückzug der Amerikaner aus Erdogans Sicht klare Verhältnisse: Die USA sind für ihn damit in Syrien praktisch aus dem Spiel, warum soll er sich derzeit um sie kümmern? Er bespricht die Zukunft der Region jetzt lieber an anderer Stelle, mit der Schutzmacht des syrischen Regimes. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Erdogan für die kommende Woche zu einem Treffen nach Sotschi eingeladen. Die beiden werden die Sache gewiss brüderlich untereinander regeln.

Erdogans Syrien-Offensive: Kriegsherr von Putins Gnaden

Syrien und die deutsche Ohnmacht

Virginia Mayo/AP/dpa

Es sind diese Zeiten, in denen Deutschland vorgeführt bekommt, dass es am Ende doch nur eine Regionalmacht mit begrenztem Einfluss ist. Dass sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan über Außenminister Heiko Maas lustig macht, ihn als "politischen Dilettanten" beschimpft, ist ja nicht nur deshalb so ärgerlich, weil es von Erdogan kommt, sondern auch, weil es einen Nerv trifft.

Deutschlands Umgang mit Krisen wie jetzt in Syrien ist nicht dilettantisch, wirkt aber doch oft hilflos. Wenn Autokraten wie Erdogan oder Wladimir Putin Unheil anrichten, wird von offizieller deutscher Seite stets "gemahnt", "gewarnt" oder "bedauert". Das war es aber auch meist. Dann fliegt der Außenminister irgendwo hin, zum Beispiel nach Brüssel, es werden Krisengespräche mit anderen EU-Staaten geführt - und es wird wieder "gemahnt", diesmal aber in enger Abstimmung mit den EU-Partnern. Dann schauen alle nach Washington und hoffen, dass die Amerikaner die Sache irgendwie in den Griff bekommen.

Es ist ein Trauerspiel, für das es keine echte Lösung gibt, außer die, dass sich Deutschland und die anderen Europäer zu einer echten Gemeinschaft zusammentun, die nicht nur numerisch eine Welt- und Ordnungsmacht ist, sondern auch politisch.

DIE LAGE live auf der Buchmesse

DPA

In Frankfurt läuft die Buchmesse, am SPIEGEL-Stand (Halle 3.0, D56) gibt es jede Menge spannende Interviews und Diskussionen. Eröffnet wird jeder Messe-Tag mit "DIE LAGE live". Dabei sprechen Autoren unseres Morning-Briefings mit interessanten Gästen, heute um 10 Uhr ist zum Beispiel Wolfgang Schroeder da, der ein Buch über die AfD im deutschen Parteiensystem geschrieben hat. Der Titel: "Smarte Spalter".

Gestern sprach mein Kollege Dirk Kurbjuweit mit dem US-Amerikaner Stephen Holmes über dessen Buch "Das Licht, das erlosch". Eine seiner Thesen: Russland würde die Außenpolitik der USA nachahmen, sagt er. Holmes nennt es "eine gewaltsame Imitation". Wenn Sie auf der Messe sind, schauen Sie gerne am SPIEGEL-Stand vorbei. Hier gibt es weitere Informationen über das tägliche Programm.

Verlierer des Tages...

picture alliance/dpa

... ist Bernd Lucke, einer der Gründerväter der AfD. Aufgebrachte Studenten haben mit Protesten verhindert, dass Lucke seine erste Vorlesung nach seiner Rückkehr als Hochschullehrer an der Universität Hamburg halten konnte. Lucke wurde auch als "Nazi-Schwein" beschimpft. Das ist Quatsch, weil der Wirtschaftsexperte Lucke zwar ein Konservativer ist, über dessen Ansichten man wirklich geteilter Meinung sein kann, aber ein Nazi ist er nicht. Für solche Unterscheidungen interessiert man sich als Student im dritten Semester vielleicht nicht, wenn man meint, mit heißem Herzen bei der richtigen politischen Sache dabei zu sein. Dennoch sollten sie im politischen Diskurs nicht untergehen. Friedlicher Protest gegen Lucke ist trotzdem in Ordnung: Er trägt als Gründer eine Mitverantwortung für das Erstarken der AfD, das kann er nicht leugnen. Die Geister, die er rief, sind und bleiben auch seine Geister.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Eklat im Weißen Haus: Oppositionschefin Nancy Pelosi berichtet, bei einem Treffen von Donald Trump beleidigt worden zu sein. Sie sorgt sich nun um die Gesundheit des Präsidenten

Oppositionschefin Nancy Pelosi berichtet, bei einem Treffen von Donald Trump beleidigt worden zu sein. Sie sorgt sich nun um die Gesundheit des Präsidenten Trumps bizarrer Brief: "Seien Sie kein Narr!", schreibt der US-Präsident an seinen türkischen Amtskollegen - und droht unverhohlen

"Seien Sie kein Narr!", schreibt der US-Präsident an seinen türkischen Amtskollegen - und droht unverhohlen Boxer Patrick Day ist tot: Der 27-Jährige war am Wochenende nach schweren Kopftreffern zu Boden gegangen. Aus dem Koma ist er nicht mehr erwacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles