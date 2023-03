Die Lage am Morgen

Akşener, die mit ihrer Partei eine nationalistische, laizistische, durchaus feministische Politik verfolgt und sie langfristig rechts von der Mitte sehen möchte, hat früh erklärt, dass sie selbst nicht kandidieren, sondern Premierministerin ihres Landes werden möchte. Sobald das Land nach einem Sieg der Opposition, also des Sechser-Tisches, wieder auf den Pfad der parlamentarischen Demokratie zurückgefunden hat.

Nach diesem politischen Stunt ist fraglich, ob die Wählerinnen und Wähler der Opposition den Wandel noch zutrauen. Ob die Opposition es schafft, sich noch einmal zusammenzuraufen – womöglich in anderer Konstellation, Kılıçdaroğlu deutete so etwas an. Was genau die Rechnung der erfahrenen Politikerin Akşener ist. Und ob alles das am Ende nur wieder dem starken Mann im Präsidentenpalast nützt.

Folgen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien: Risse im Staat Erdoğan

Volkskongress ohne Volk

Gerade erst hat China den »Sieg« über die Coronapandemie erklärt, doch vorsichtshalber sollen Beobachter des an diesem Sonntag beginnenden Nationalen Volkskongresses die Nacht zuvor in Quarantäne verweilen. Man weiß ja nie. Einmal im Jahr, meistens im März, tritt das formal wohl größte Gesetzgebungsorgan mit seinen knapp 3000 Delegierten an, die die Entscheidungen der Zentralregierung absegnen. Es kommt eigentlich nicht vor, dass Gesetze abgelehnt werden. Was für ein China zeigt sich hier in diesem Jahr?