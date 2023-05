Die Lage am Morgen Erdoğans Herzkammer

Besonders pervers wird die Strafe, wenn nicht mal ein Verbrechen vorliegt, das zu bestrafen wäre. Ich denke an die unzähligen Männer, die in Iran gerade mit der Todesstrafe bedroht sind, wie der Deutschiraner Jamshid Sharmahd. Er wurde Ende Februar von einem sogenannten »Revolutionsgericht« verurteilt. »Verdorbenheit auf Erden« lautete die Anklage – und das von einem Regime, das aktuell zweifellos zu den verdorbensten auf Erden zählt. Das Urteil wurde vor Kurzem vom Obersten Gerichtshof des Landes in letzter Instanz bestätigt.

Das vermeintliche Vergehen des 68-Jährigen: Beteiligung an einem Terroranschlag und Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten. Beides ist offenkundig falsch. Zum Verhängnis wurde Sharmahd vielmehr, dass er das finstere Terrorregime der Mullahs genauso skeptisch sieht wie alle halbwegs aufgeklärten Zeitgenossen – und dass er sich im Ausland für die iranische Oppositionsgruppe Tondar engagierte. Im Jahr 2020 wurde Sharmahd offenbar von Schergen des Regimes auf einer Geschäftsreise aus Dubai entführt. Seine Tochter Gazelle kämpft dieser Tage mit aller Kraft um sein Leben. Es wäre wundervoll, wenn dieser gerechte Kampf belohnt werden würde. Und nicht das Werk der Verdorbenheit.

Mordlust in Oklahoma

Amnesty International geht davon aus, dass die meisten Hinrichtungen derzeit in China stattfinden. Aber von dort gibt es keine verifizierbaren Zahlen. So steht Iran ganz klar an der Spitze der Länder mit der höchsten Zahl an bekannt gewordenen Hinrichtungen, gefolgt von Staaten wie Ägypten oder Saudi-Arabien.

Aber es sind nicht nur islamistische Glaubenskrieger, die Menschen das Leben nehmen wollen und bewusst Justizskandale in Kauf nehmen. Ich denke dabei an Fälle wie den des US-Amerikaners Richard Glossip: Er musste in Oklahoma zuletzt erneut die Tage bis zum angesetzten Hinrichtungstermin runterzählen. Schon mehrfach wurde seine Hinrichtung fest terminiert – und dann kurzfristig wieder ausgesetzt oder verschoben, bisweilen in letzter Sekunde. Zuletzt war dies wieder der Fall, als der Supreme Court in Washington kurz vor der geplanten Hinrichtung intervenierte.