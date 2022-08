Die Lage am Morgen

Unwürdig

Die Ukraine hat jetzt ein Problem, das Demokratien im Krieg generell haben. Sie können oder zumindest sollten nicht alles tun, was sie militärisch als notwendig erachten. Demokratien bleiben selbst im Krieg in besonderer Weise der Humanität verpflichtet.

Amnesty International wirft der Ukraine nach Recherchen in den Kampfgebieten vor, Militärbasen in besiedelten Wohngebieten zu unterhalten, auch in Schulen und Krankenhäusern. Zudem würden von dort Waffensysteme eingesetzt. Das gefährde die Bevölkerung, da Militär gegnerisches Feuer anzieht.