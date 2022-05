Die Lage am Morgen Wer fotografierte im Bundeswehr-Hubschrauber?

Heute geht es in Berlin um Geld. »Christian Lindner bezahlt«, hatte Vizekanzler Robert Habeck vorgestern verkündet, als er vor der Belegschaft der Raffinerie in Schwedt stand und es um die Frage ging, wie das Werk auch im Fall eines Ölembargos gerettet werden könnte.

Aber ganz allein kann ein Bundesfinanzminister nicht bestimmen, wie die »weiteren Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen des Ukraine-Krieges« finanziert werden sollen. Deshalb berät heute der Bundesrat in einer Sondersitzung über den entsprechenden Ukraine-Ergänzungshaushalt. Darin sind Milliardensummen für Wirtschaftshilfen und humanitäre Hilfe vorgesehen. Sie sollen nicht nur an die Ukraine fließen, sondern auch in Entwicklungs- und Schwellenländer, die infolge des Krieges in eine Ernährungskrise stürzen.

Wie der Krieg den Getreideexport der Ukraine stoppt, hat meine Kollegin Maria Marquart für Sie aufgeschrieben .

Auch der Uno-Menschenrechtsrat in New York tagt heute zur Lage in dem kriegsgebeutelten Land, in dem russische Truppen Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Bis vor gut einem Monat saß übrigens noch eine russische Delegation in diesem Gremium. Erst am 7. April, also nach Bekanntwerden der Morde von Butscha, wurde Moskaus Mitgliedschaft suspendiert – bei 93 Stimmen dafür, 24 dagegen und 58 Enthaltungen. Sieht aus, als hätten eine Menge Uno-Mitgliedstaaten eine neutrale bis positive Haltung zu einem Land, das sein Nachbarland gerne von der Landkarte tilgen möchte.

Ich flieg mit meinem Flugzeug

Sind die gemeinsamen Urlaubsflüge von Ministerin und Ministerinnensohn Lambrecht in Regierungsmaschinen nun ein Skandal? Oder ist Christine Lambrecht Zielscheibe einer bösen Medienkampagne, wie sich die Verteidigungsministerin gestern in der SPD-Bundestagsfraktion verteidigte? Wie so oft trifft Rechtslage auf Bauchgefühl. Juristisch gesehen dürfen Regierungsmitglieder ihre Verwandten auf Dienstflüge mitnehmen, sofern sie dies anmelden und einen Economy-Tarif dafür zahlen (wobei Lambrecht das Geld laut »Bild«-Bericht offenbar noch nicht überwiesen hat).