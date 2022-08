Die Lage am Morgen Nuclear messaging – die gefährlichste Sprache der Welt

Der Bundeskanzler als Laie

Außenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Kanada. Gestern hielt sie eine Rede bei der Uno-Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York. Dabei sagte sie, Russland habe »wiederholt eine rücksichtslose atomare Rhetorik an den Tag gelegt«.

Das berührt die heikelste, gefährlichste Sonderform menschlicher Kommunikation, das »nuclear messaging«. Seit dem Kalten Krieg gibt es einen eigenen Code, eine Sprache der Worte und Gesten, die sich an den jeweiligen Gegner richtet und nur von Eingeweihten bis ins Detail verstanden wird. Und gerade das Detail ist wichtig: Wie viele Leute haben Bereitschaftsdienst in einem Atomwaffenlager? Welche Worte sind eskalierend oder deeskalierend?

Die Experten suchen in diesen Mikrobotschaften Zeichen der Aggression, Zeichen der Schwäche, Zeichen der Vorbereitung für einen Atomschlag. Genaue Kenntnis der Symbolik ist wichtig, um katastrophale Missverständnisse zu vermeiden.