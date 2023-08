Die Lage am Morgen

Tatsächlich gibt es in Lahaina mehrere Gebäude, die den verheerenden Brand auf der Hawaii-Insel überstanden haben, während in der Nachbarschaft alles verbrannte. Doch das fast surreal anmutende Bild des roten Hauses an der Front Street ging um die Welt.

Die Eigentümer waren bei Verwandten in Massachusetts, als das Feuer wütete. Das Ehepaar rätselt selbst noch, warum ausgerechnet ihr Heim verschont blieb. Der »Los Angeles Times« erzählte Dora Atwater Millikin, dass sie das 100 Jahre alte Haus kürzlich renoviert hätten – allerdings nicht, um es feuerfest zu machen.

Das Gebäude gehörte einst zu einer Zuckerplantage und bestehe nahezu vollständig aus Holz. Bei der Restaurierung sei das alte Asphaltdach durch ein Metalldach ersetzt worden, zum Schutz vor Termiten seien Bäume, die an das Haus heranreichten zurückgeschnitten worden. Beides, so sagen Experten, dürfte unbeabsichtigt dazu beigetragen haben, dass es widerstandsfähiger gegen Flammen und Funkenflug geworden sei. Auch stehe es nicht so dicht an anderen Häusern.

Die Millikins wollen nun so schnell wie möglich nach Lahaina zurückkehren, um ihr Haus für Nachbarn zu öffnen, die alles verloren haben.

Bisher wurden auf Maui weit mehr als 100 Todesopfer geborgen. Am Montag will Präsident Joe Biden gemeinsam mit seiner Frau Jill nach Lahaina kommen, um mit Betroffenen, Rettungskräften und Behördenvertretern über die Lage und den Wiederaufbau zu sprechen.

Währenddessen brennt es anderswo weiter lichterloh. Im Westen Kanadas mussten sich Zehntausende Menschen vor einem Megafeuer in Sicherheit bringen, auf der Kanaren-Insel Teneriffa sind bereits mehr als 10.000 Hektar Wald verbrannt.

Der Katastrophensommer 2023 ist noch lange nicht vorbei.

Auf ein Wahlkampfbier nach Hessen

Am 8. Oktober wird in Hessen und Bayern gewählt. Damit ist klar, worum es geht, wenn sich heute Nachmittag die Ministerpräsidenten dieser beiden Länder im südhessischen Seligenstadt nahe Offenbach treffen. Im Mittelpunkt steht für Boris Rhein und Markus Söder nicht der Austausch »über gemeinsame landespolitische Themen«, wie es so schön in der Terminankündigung heißt. Es geht um Wahlkampf.