Die Lage am Morgen Sahra Wagenknecht – die Diva der deutschen Politik

…ist für mich Clemens J. Setz, ohnehin einer der besten deutschsprachigen Schriftsteller, aber diesmal geht es nicht um einen seiner wunderbar verstörenden Romane, sondern um das Büchlein »Gedankenspiele über die Wahrheit«, das nur 44 Seiten umfasst und dabei noch großzügig gesetzt ist.

Setz berichtet, dass Roger Willemsen bei Lesungen gern erzählte, was Franz Grillparzer dachte, als er zum ersten Mal das Meer sah: »So hatte ich's mir nicht vorgestellt.« Dieser Satz stehe in Grillparzers Tagebuch. Und es ist wirklich ein großartiger Satz. Ein Mann sieht zum ersten Mal das Meer, und ihm fällt nur diese schlecht gelaunte Bemerkung ein. Ein Weltklassesatz.

Setz hat dann im Tagebuch nachgeschaut und festgestellt, dass Grillparzer das mitnichten so geschrieben hat. Er fand das Meer »unbeschreiblich schön« und rühmt es in vielen Sätzen. Zwar fällt auch der Satz »So hatte ich's mir nie gedacht«, aber im Sinne von: So schön hatte ich es mir nicht vorgestellt.

Setz' Pointe über die Wahrheit: »Ich halte Willemsens Version nicht für eine gute Wiedergabe der Tagebuchstelle, aber zugleich für die vielleicht beste Kurzbiografie von Grillparzer, die es gibt.« Die Wahrheit in der Nicht-Wahrheit. Mir gefällt das, weil Willemsen hier als Erzähler auftrat. Für einen Journalisten ist dieser Umgang mit der Wahrheit verboten.

Morgen fahre ich mit meiner Tochter an einen See in der Uckermark und weiß genau, was ich denken werde, sobald ich ihn sehe.

